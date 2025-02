Ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, afirmă că România va continua să se bazeze pe piața națională pentru a finanța deficitul bugetar și a încurajat cetățenii să investească în titlurile de stat. Economistul Adrian Negrescu înfierează însă comportamentul ministrului de resort.

Întrebat, la Radio România Actualități, în ce măsură şi la ce dobânzi statul va continua să se împrumute, Ministrul Tanczos Barna a răspuns: „Dobânzile sunt, într-adevăr, încă destul de ridicate, dar este o stabilitate pe piaţă, în ultimele săptămâni. Am avut şi evoluţii pozitive. Sunt convins că aici putem să mai împărţim situaţia, încă o dată, prin aprobarea bugetului, pe de altă parte, prin prezentarea şi explicarea soluţiilor de împrumut şi cetăţenilor, pentru că cele două emisiuni de titluri de stat Tezaur şi Fidelis sunt practic oportunităţi pentru populaţie. Sunt mai bune decât depozitele bancare. Vă mulţumesc pentru această ocazie, vă pot prezenta, încă o dată, această oportunitate de care se pot bucura toţi cetăţenii României. Tezaur şi Fidelis sunt practic cele mai avantajoase depozite pentru cetăţeni, cu dobânzi mai mari decât dobânzile bancare. Dobânda neimpozabilă este un alt avantaj şi practic este cea mai sigură investiţie pe termen mediu şi lung pentru toţi cei care vor să îşi ţină depozitele, economiile într-un titlu de stat cu dobândă mare, neimpozabilă şi sigură (…) Şi săptămâna aceasta avem o emisiune de obligaţiuni. Le recomand tuturor să se intereseze atât la bănci, cât şi pe internet, şi vor putea găsi toate informaţiile şi modalităţile prin care pot depune banii, practic cumpărând titluri de stat cu dobândă avantajoasă, neimpozabilă“, a spus minsitrul de resort.

Ca răspuns la declarațiile Ministrului de a convinge românii să contribuie la ‘pușculița’ statului prin cumpărarea de titluri de stat, economistul Adrian Negrescu l-a pus la punct pe ministrul de resort: „Ministrul Finantelor face apel, indirect, la boicotarea bancilor! Dimineata, la Radio Romania, dl. Barna a declarat ca titlurile de stat sunt mai avantajoase decat depozitele bancare, pentru ca ofera o dobanda mai mare si nu sunt impozitate. In ce tara civilizata ministrul Finantelor isi permite sa dea sfaturi financiare despre ce achizitii poate face populatia? Asta dincolo de ce spuneam, recent, ca prin emisiunile lunare de titluri de stat, M.Finantelor ingroapa, practic, piata financiara din Romania. De ce sa mai investesti la bursa, sa deschizi un depozit la banca, sa cumperi un ETF etc., daca statul roman, in foamea sa uriasa de bani, e dispus sa iti plateasca dobanda de 7,8%? Acest comportament al statului este de natura sa spulbere si bruma de stabilitate financiara din economia reala. Bancile risca sa fie decapitalizate, sa creasca dobanzile, sa finanteze mai putin mediul privat. Si ele vor alege sa lucreze exclusiv cu statul.“, a spus economistul.

Într-un comentariu ulterior la postarea sa pe Facebook, Adrian Negrescu a ‘apăsat și mai tare pedala’: „Sunt inconstienti. Chiar si-au asumat, in strategia bugetara, ca se vor imprumuta la 7% in 2025. Oare ce tara normala la cap isi stabileste o tinta de dobanda atat de ridicata?“

