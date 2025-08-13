Președintele AUR, George Simion a declarat la emisiunea Dan Diaconescu în Direct de marți că partidul său are dreptul la o nouă moțiune de cenzură și va uza de acest drept în următoarea sesiune parlamentară.

„Am depus moțiunea de cenzură, dacă vine pachetul fiscal și pachetul de măsuri 2 vom depune moțiunea de cenzură. În perioada septembrie-decembrie mai avem dreptul la altă moțiune de cenzură”, a spus Simionl, conform Mediafax.

Liderul AUR crede totuși că demesul nu va avea succes din cauza PSD.

„Degeaba depunem noi moțiunea de cenzură, dar vom depune. Dacă PSD-ul face acest balet și hoașca bătrână care fură de 35 de ani România, numită PSD, se dă fată virgină, neprihănită și amenință cu ieșirea de la guvernare, dacă nu se adoptă un pachet de reformare a administrației, de reducerea numărului de bugetari, de tăierea pensiilor speciale și de economisirea banului public. Adică pur și simplu pretind că ei n-au luat parte la jefuirea banului public”.

Soluția lui Simion este înlocuirea premierului cu Călin Georgescu

„PSD-ul face un balet de ieșire la guvernare, când de fapt n-o să iasă la guvernare, că n-au voie să iasă de la guvernare. Sau dacă ar face ceva, și am spus mai devreme la alt post de televiziune, ar trebui să susțină înlocuirea premierului cu Călin Georgescu, cel votat de români”, a mai spue Simion.

