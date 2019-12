Mesaj tulburător pe Facebook al jandarmilor! Colegul lor, plt. Dan Tofană trece printr-o drama fără margini după ce și-a pierdut copilașul de 3 ani și tatăl în aceeași zi. Cum poate fi ajutată familia

Tragedia care a zguduit comunitatea bistrițeană, după ce un bunic și nepoțelul său de doar 3 anișori și-au pierdut viața după ce s-au s-au prăbușit de la etajul 2 în blocul de pe str. Vișinului din municipiu, nu a rămas fără ecou, mai ales printre jandarmi, unde lucrează tatăl băiețelului. Este vorba despre plutonierul Dan Tofană, angajat în cadrul Grupării de Jandarmi Mobilă Cluj, care în seara de 6 decembrie soarta crudă i-a smuls de lângă el băiețelul de doar 3 ani, dar și tatăl. Colegii lui fac apel la bistrițenii care pot și vor să ajute familia jandarmului lovită de această dramă, care are nevoie de ajutor pentru înmormântare.

Colegii jandarmului bistrițean au scris un mesaj tulburător pe Facebook.

„Vineri , când toți ne bucurăm de venirea Moșului , in Bistrița a avut loc o tragedie. Colegul nostru Plt. Tofana Dănuț din cadrul Grupării de Jandarmi Mobila Cluj, și -a pierdut tatăl și fiul de numai 3 anișori . Cei doi , bunic și nepot , au căzut în gol de pe scara unui bloc din Bistrița, de la etajul al doilea.

Nimic nu poate fi mai tragic decât ca un părinte sa își îngroape pruncul și tatăl in același timp ! Cu toții murim pentru ca așa e menirea și rostul nostru pe pământ dar când moartea vine și îți ia tot atât de rapid , parca îți ia sufletul odata cu pierderea .

Dan este un bărbat puternic și un bun coleg , un soț și tata exemplar . Niciodată nu ar sta cu mâinile in sân la necazul cuiva . Mereu a fost primul in situații extreme și nu s-a dat la o parte de la nimic .

Nu știu eu cum as fi dacă copiii mei ar păți ceva . Orice părinte trăiește prin copilul lui iar lui Dan tot ce i-a rămas acum , este baietelul lui de numai 2 luni , pe care il va privi in fiecare zi și se va gândi la fiul lui care nu mai e cu el . Fiecare clipa a vieții va fi o întrebare : de ce el ?

Nu știu sa ii răspund și nu cred ca cineva știe … tot ce știm e ca tragedia este mai dura decât moartea in sine a omului , atunci când e vremea lui , la Bătrânețe …

Astăzi va cer ajutorul pentru a putea fi înmormântați decent , costurile fiind foarte mari iar Dan nu are situația necesară . A fost fulgerător totul și de neașteptat . Orice bănuț , orice ajutor cât de mic pentru Dan , va fi un ajutor pentru familia lui„, au scris colegii jandarmului.

Cei care vor să ajute pot dona în contul deschis pe numele :

DANUT VALER TOFANA

IBAN RO60UGBI0000332004095RON

Tatăș şi fiul jandarmului bistriţean vor fi conduși pe ultimul drum luni, 9 decembrie 2019. Slujba de înmormântare va avea loc de la ora 13:30, la capela de pe drumul Tărpiului din Bistrița.