Un medic din Năsăud și o infirmieră din Bistrița au fost confirmați ca fiind infectați cu CoVid-19, informează Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud.

Un cadru medical de la Spitalul Orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud a fost confirmat ca fiind infectat cu Covid-19. Persoana se afla în izolare la domiciliu, după ce a avut un contact cu un pacient confirmat ulterior ca având Coronavirus. Medicul este asimptomatic și a fost transportat la Secția de Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bistrița.

De asemenea, a mai fost confirmată prezența Coronavirusului la o angajată a Spitalului Județean de Urgență Bistrița (SJU Bistrița). Aceasta este îngrijitoare de curățenie la Secția Boli infecțioase și are 51 de ani.

„De reținut că SJU Bistrița a implementat, începând cu data de 18 martie, un program de activitate special – cu personal împărțit in echipe și rotație săptămânală, fără intersecția angajaților nici in timpul liber, precum și asigurarea de rezerve de personal în concediu de odihnă (CO) la domiciliu. Tocmai această rotație de personal a permis ca din 8 zile diferență de la testare până la rezultatul pentru Covid-19, angajata să nu aibă contact 7 zile din 8 cu alți angajați, întrucât s-a aflat în rezervă la domiciliu (CO) „, a precizat Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud.

Potrivit sursei citate, au fost identificați contacții din ziua în care a fost la serviciu, toți fiind trimiși în rezervă la domiciliu și aduși alți angajați din rezervă. Angajata este afebrilă, cu simptomatologie ușoară și a fost internată la Secția Boli infecțioase a SJU Bistrița.