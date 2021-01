La sfârșitul lunii noiembrie 2019, HĂŞMĂŞAN SEVER DUMITRU a furat aproximativ 230 lei de la o bătrână de 90 de ani, pe care urma să o violeze și să o ucidă în timpul nopții. După ce s-a lăsat întunericul, bărbatul a pătruns pe geam în camera locuinței unde bătrâna se uita la televizor. A dezbrăcat-o cu gândul să o violeze, însă pentru că nu a avut erecție din cauză că era prea beat, a supus-o la perversiuni sexuale, a lovit-o de mai multe ori cu un lemn în cap și, în final, a asfixiat-o cu o pungă de cumpărături. După ce a fost prins a fost condamnat la peste 20 de ani închisoare.

HĂŞMĂŞAN SEVER DUMITRU, de 20 de ani, se mutase de curând în localitatea Muncel (jud Cluj). Acolo muncea cu ziua pe la oameni. Mai bea o țuică, mai tăia lemne și timpul trecea. În noiembrie 2019, viitoarea victimă, o femeie de 90 de ani, l-a chemat să îi taie lemne și să i le ducă în casă. Profitând de neatenția ei, Hășmășan a furat 230 de lei. Nu a fost prima dată când o fura pe bătrână, îi ”ciupea” din pensie câteva sute de lei cu fiecare ocazie când femeia îl chema pentru diverse treburi prin gospodărie.

Însă, în seara respectivă, cu banii furați a băut câteva beri la magazinul din sat. Și-a luat două beri ”la pachet” și seara a plecat spre casă.

Când a trecut pe lângă școala din sat și-a desfăcut berile și, în aburii alcoolului, și-a amintit că femeia îl certase pentru că i-a furat banii. S-a gândit că nu ar strica dacă i-ar aplica o corecție, doar așa, să nu mai vorbească prin sat. Așa că nu s-a mai dus acasă, ci spre casa bătrânei.

Corecția care, peste câteva minute avea să se transforme într-un viol urmat de o crimă atroce, a fost premeditată. Așa că cele mai concludente sunt declarațiile date Hășmășan procurorilor.

„ Am ajuns la aceasta acasă, am intrat în curte, poarta fiind deschisă, m-am urcat pe pervaz și am desfăcut siguranța generală, am lăsat-o jos pe pământ, lăsând fără curent locuința, iar geamul fiind deschis, dar apropiat, l-am împins punând mâna pe sticlă și am intrat în casă. Înainte de a desface siguranța, m-am uitat pe geam și am observat că (victima) se uita la televizor, fiind așezată pe colțarul din cameră. După ce am luat siguranța, am intrat pe geam în cameră. (Victima) s-a ridicat, m-a recunoscut și m-a întrebat ce vreau și de ce m-am dus”, povestește criminalul.

A violat și ucis o bătrână pentru că era tulburat

Când a fost întrebat de ce a violat-o și ucis-o pe bătrâna de 90 de ani, Hășmășan a spus senin că… ”eram tulburat și nervos”

”Eram tulburat și nervos din cauza faptului că a vorbit în sat că am sustras banii, nu am mai judecat și am lovit-o cu pumnul în zona capului, mai exact în partea din spate, în ceafă, moment în care a căzut și s-a lovit cu capul de tocul ușii”.

Chiar dacă era inconștientă și zăcea pe podea, tânărului de 20 de ani îmbibat cu alcool i-a venit chef să facă sex.

”Am tras și i-am rupt hainele de pe ea, m-am dezbrăcat și eu de toate hainele și am încercat să întrețin relații sexuale cu aceasta. Nu am reușit deoarece, fiind beat, nu am putut avea erecție. Am încercat să am erecție, mai exact mi-am frecat organul genital cu mâna însă tot nu am reușit. Nu am atins-o pe victimă cu mâna în zona genitală. Nu îmi aduc aminte să-i fi băgat ceva în vagin, nici degetul nici vreun alt obiect”, le-a declarat procurorilor..

În timp ce o viola, bătrâna și-a revenit din leșin. Când a început să strige, Hășmășan a executat-o cu un lemn care se afla lângă sobă. A lovit-o în cap de mai multe ori și a aruncat bucata de lemn pe foc ca să ascundă arma crimei.

În ultimele clipe de viață, femeia a strigat după ajutor. Ca să o suprime a scos o pungă de cumpărături din buzunar și a asfixiat-o.

”În timpul în care eram peste victimă, și-a revenit din starea de inconștiență, astfel că am luat un lemn crăpat de lângă sobă am lovit-o în zona capului, cam în aceeași parte de sus. După ce am lovit-o a doua oară, am luat victima, am ridicat-o pe colțul patului și am reușit să o pun în cur. În tot acest timp, se văieta și zicea: „Ajutor! Ajutor!”. Aveam o pungă de culoare albăstruie, pe care o luasem de la cooperativă, deoarece o vecină, lelea Anică, mă rugase să îi iau napolitane și o sticlă de oțet. Punga o aveam în buzunarul pantalonilor. Fiind tulburat din motivul arătat mai sus, respectiv pentru că bătrâna a spus copiilor că i-am furat banii, fiind și beat, i-am pus punga pe cap și am sufocat-o pe victimă strângând-o de gât cu punga pusă pe cap. Aproximez durata de 10 minute în care i-am ținut punga pe cap, timp în care victima nu mai striga și nu se mai văieta, dar am văzut că sufla. I-am ridicat punga puțin de pe cap și apoi am aruncat peste ea niște pături, plăpumi pentru a nu se observa de la drum victima cum se află în pat”, spune tânărul criminal.

Bezmetic din cauza crimei și a băuturii, Hășmășan a încercat să ascundă cadavrul. A aruncat peste femeie câteva pături, o plapumă roșie și cearceafurile care erau răvășite prin cameră. După care s-a îmbrăcat, a furat ce a găsit prin casa femeii și a fugit.

”Nu țin minte dacă aveam chiloți pe mine când am plecat de acasă. Am căutat prin dulap, am găsit un sistem de boxe pe care l-am pus pe colțar, iar de lângă televizor am luat un telefon mobil, încărcătorul, iar de pe dulap un briceag cu mâner roșu. M-am îndreptat spre ieșirea din casă, am observat că ușa era închisă, nu am putut să ies, astfel că am ieșit pe geam. Am mers acasă, am dezlegat câinele și m-am culcat”, își încheie confesiunea criminalul.

Crima ”descoperită” de criminal

A doua zi, una dintre vecine a observat că geamul de la încăperea unde dormea bătrâna era deschis, iar perdeaua flutura în afară. I s-a părut ciudat că nu a văzut fumul de la sobă ieșind pe horn și a fugit la o altă femeie din vecinătate ca să vadă dacă a auzit ceva suspect.

Acolo a dat chiar peste ucigaș care își vedea de treabă prin curte. Femeile l-au rugat chiar pe autorul crimei să verifice dacă totul este în regulă.

Inițial, Hășmășan a refuzat să meargă la locul crimei spunând că ”dacă cineva a omorât-o, o să dea vina pe mine”. Însă, la insistențele lor a verificat casa bătrânei și când a revenit le-a spus că el crede că femeia este moartă pentru că stă pe pat, este acoperită pe picioare, iar ușa de la casă este închisă.

Vecinele s-au panicat și l-au chemat pe nepotul bătrânei care și-a găsit bunica dezbrăcată și acoperită cu o plapumă pe care mustea sângele.

Mai mult, potrivit descoperirilor făcute de procurori, după ce a ucis-o pe femeie, Hășmășan a sunat la 112 de pe telefonul furat și a reclamat comiterea unui viol asupra unei femei de 80 ani de către un minor în vârstă de 17 ani.

Raportul IML

Raportul de la IML Cluj arată că moartea s-a datorat ”insuficienței respiratorii acute consecutivă asfixiei mecanice prin comprimarea și ocluzia căilor respiratorii superioare cu mâna, cu posibilă interpoziție de pungă din material plastic (sugrumare și sufocare). La examenul necroptic s-au constatat multiple leziuni traumatice (echimoze, hematoame, plăgi, excoriații, fracturi) care s-au putut produce prin lovire cu și de corpuri dure precum și prin comprimare cu mâna și pot data din cursul nopții de 27/28.11.2019. Între leziunile traumatice constatate și deces există legătură de cauzalitate. Poziția victimă – agresor a fost variabilă în dinamica agresiunii. La examenul genital s-au constatat leziuni traumatice (o echimoză pubiană dreaptă cu extensie labială dreaptă în 1/3 superioară și o echimoză vaginală). Examenul serologic al frotiului din prelevatul vaginal a pus în evidență prezența de rare capete de spermatozoizi. Sângele recoltat de la cadavru aparține grupei sanguine 0 și nu conține alcool etilic.

Cum l-au prins polițiștii

Din cuprinsul procesului verbal făcut în urma prinderii criminalului, încheiat la data de 28.11.2019, rezultă că HĂŞMĂŞAN SEVER DUMITRU a fost identificat la acea dată, în jurul orelor 11:45, la domiciliul unui sătean. La percheziție avea la el, în buzunarul stâng al pantalonului , un portmoneu de culoare maron în care se afla actul de identitate, certificatul naștere pe numele, certificatul de deces pe numele tatălui și o cartelă telefonică. În buzunarul stâng de la piept al hainei s-a găsit suma de 526 lei. În buzunarul drept al pantalonului s-a găsit un pachet de țigări marca ”Marlboro” albastru cu 7 țigări, iar în buzunarul drept al hainei un pachet de țigări marca ”Benson Hedges” negru conținând un număr de 11 țigări și un briceag cu mâner de culoare roșie cu lama de 8 cm. În buzunarul stâng al hainei s-a găsit o pereche de ochelari de protecție tip ”ski” cu elastic de culoare neagră și ramă ”camuflaj gri cu negru” și un suport pentru încărcare telefon. La baza piciorului stâng în șosetă s-a găsit un telefon mobil, arată procesul verbal.

Răzvan Robu