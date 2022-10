Senatorul USR Marius Bodea a declarat că tot „bâlciul și mascarada” care are loc, an de an, de Sărbătorile Iașului, fac rău imaginii orașului.

Marius Bodea a spus, vineri, într-o conferinţă de presă, că Iaşiul ar trebui să treacă la un nivel superior în privinţa manifestărilor organizate în luna octombrie, de Zilele Oraşului.

„Pe de o parte spunem că Iaşiul este oraş regal, dar vindem căciuli de oaie, şosete şi şoşoni lângă Palatul Culturii şi în preajma altor edificii cu care ne mândrim. Asemenea contraste nu dau deloc bine. Mai e o chestiune care ştiu că nu sună popular. Este vorba despre acea coadă a umilinţei la mâncare care trebuie să dispară. Trebuie să ajungem la nivelul la care nimeni să nu îşi mai ia din timpul său pentru familie şi să se ducă pentru un blid de mâncare, stând o oră la coadă. Este momentul religios al sărbătorilor şi îl înţeleg. Respect toată procesiunea, dar fără bâlci şi mascaradă care nu fac bine imaginii oraşului”, a declarat senatorul USR Marius Bodea.

El consideră că nu este normal să stai şi să te închini la racla cu sfintele moaşte, iar la 200 de metri distanţă să răsune manelele.

„E un amestec care nu face cinste Iaşiului”, a adăugat Bodea. Bugetul alocat de Primăria Iaşi sărbătorilor oraşului care vor fi organizate în perioada 8-15 octombrie se ridică la 1,2 milioane de lei, intenţionându-se ca evenimentul să revină la amploarea de dinainte de pandemie.

În oraş vor fi organizate târguri, conferinţe, spectacole, dar şi focuri de artificii.

Totodată, zeci de mii de pelerini sunt aşteptaţi la Iaşi în următoarele zile pentru a se închina la racla cu sfintele moaşte ale Cuvioasei Parascheva. De asemenea, după Sfânta Liturghie care are loc în fiecare an în 14 octombrie în faţa catedralei ieşene, Primăria organizează masa pelerinilor. Credincioşii primesc câte o porţie de sarmale, dar şi colaci, vin sau fructe, unii dintre ei îmbulzindu-se în zona oalelor cu mâncare, scrie News.ro.

