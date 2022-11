Liderul de la PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că ultimele două programe care mai erau de implementat de către Guvern, din pachetul „Sprijin pentru România” au fost semnate şi anume convenţiile de implementare şi garantare pentru programele naţionale Student Invest şi Family Start.

„Am decis împreună să creăm această coaliţie şi în ianuarie am venit cu un pachet social şi cu o mică componentă economică şi cu o decizie de a fi creat Ministerul Familiei şi al Tineretului. Doamna Gabriela Firea şi-a asumat această responsabilitate de a crea un minister nou, de la zero. În luna martie, după declanşarea crizei economice, împreună în coaliţie am hotărât să venim cu un pachet aşteptat de către oameni şi cumva să anticipăm multe dintre lucrurile care s-au întâmplat în perioada următoare şi am venit cu un pachet mai îndrăzneţ «Sprijin pentru România»”, a afirmat Marcel Ciolacu, la ceremonia de semnare a convenţiilor de implementare şi garantare pentru programele naţionale Student Invest şi Family Start care a avut lor miercuri la Palatul Victoria.

Preşedintele Camerei Deputaţilor a mai spus că măsurile luate până în prezent nu sunt suficiente, şi astfel coaliţie va continua să ia măsuri pentru cetăţeni, scrie News.ro.

