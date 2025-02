Sâmbătă, liderul PSD a postat pe contul său de TikTok un nou videoclip care a adunat zeci de reacții. Este vorba de un video în care Ciolacu se laudă pe intenet cu gestul „eroic” de a-și salva propria pisică din copac. Mândru de ce tocmai a reușit, prim-ministrul a considerat că gestul este demn de postat pe Tiktok, la fel ca puștanii.

Probabil să-a dorit de mic să devină pompier, sau ceva de genul.

„Astăzi de dimineață, când am ieșit în curte, am uitat să închid ușa și, normal, pisica a fugit afară. Pisicile urcă foarte ușor, dar nu mai știu să coboare. Am escaladat și am recuperat din copaci pisica”, a relatat premierul Marcel Ciolacu întâmplarea şi a postat totul pe TikTok.

Printre sutele de mesaje de apreciere din partea iubitorilor de animale şi a simpatizanţilor săi, sunt şi câteva comentarii ironice.

„Pe noi când ne salvaţi?”, întreabă, de exemplu, un utilizator, în timp ce un altul spune ironic „Felicităari! Mai sunt cateva probleme… presante!”.

„Respect pentru salvarea pisicii! Romania, ce faci cu ea?”, întreabă altcineva.

„Când a fugit pisica? Că pe aici nu-i soare şi cer senin?”, se miră un alt utilizator.