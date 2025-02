Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că partidele din coaliţia de guvernare sunt obligate să vină în faţa românilor unite şi cu un om care are cu adevărat profilul prezidenţial, un om capabil, cu experienţă, iar acest om este Crin Antonescu.

„Am venit la guvernare în cel mai greu moment, când era pandemie şi criză energetică. Noi, la PSD, nu am renunţat atunci când a fost greu, de aceea trebuie să ne asumăm şi acum momentul cu la fel de mult curaj. A lăsa pradă ţara naţionalismului mistic ar fi o trădare de neiertat pentru viitorul României. Astăzi suntem obligaţi să venim în faţa românilor uniţi şi cu o alternativă corectă, trebuie să venim în faţa românilor cu un om care are cu adevărat profilul prezidenţial, un om capabil, cu experienţă, educat, onest şi mai ales patriot, un om cu principii puternice care a ştiut să lupte pentru valorile sale. Acest om este Crin Antonescu”, a spus Ciolacu la congresul extraordinar al PSD în care va fi validată candidatura lui Crin Antonescu la alegerile prezidenţiale.

„Imaginea proiectată nu este aceeaşi cu modul în care ne percep mereu oamenii”

Marcel Ciolacu a adăugat că oamenii politici se uită de multe ori în oglindă şi se văd „frumoşi, deştepţi, responsabili şi, mai ales, iubiţi”.

„Din păcate, imaginea proiectată nu este aceeaşi cu modul în care ne percep mereu oamenii, de aceea cred că a venit timpul să acoperim oglinzile propriului ego şi să le demonstrăm românilor că înţelegem de această dată cu adevărat ce defecte avem şi unde am greşit. Am crezut că este suficient să construim autostrăzi, să facem dreptate pensionarilor şi să creştem veniturile românilor, am crezul că este suficient să intrăm în Schengen, să ridicăm vizele pentru SUA sau să unim pentru prima dată toate provinciile istorice prin autostrăzi şi drumuri de mare viteză. (…) Am crezut că este suficient să avem o bună guvernare pentru a aduce un preşedinte de stânga la Cotroceni. Eu astăzi vă spun că am greşit. (…) Românii îşi doreau de fapt un profil de preşedinte şi nu unul de premier. Pentru realizările de la guvernare nu ne-a aplaudat nimeni, oamenii ne-au spus că asta era datoria noastră. (…) Este foarte corect, iar eu personal am greşit”, a menţionat Marcel Ciolacu.

Ciolacu a mai afirmat că a greşit şi atunci când a avut încredere într-un partener „care nu a găsit maturitatea” de a respecta o întelegere politică şi a de a avea un candidat comun la alegerile prezidenţiale şi o listă comună la alegerile parlamentare.

