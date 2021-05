Deputatul USR PLUS de BN, Lorant Sas, provenit de la PLUS a predat filiala județeană la stăpân, pesedistului Radu Moldovan? Ce se întâmplă când dai pe mâna maimuței bisturiul? Reprezentativitatea a rămas doar un cuvânt? Filiale paralele, membri paraleli și, un deputat despre care nimeni nu știe pe cine reprezintă?!

Preluând din grecii antici, Lordul Acton spunea că „puterea corupe, iar puterea absolută corupe în mod absolut“. Folosim acest citat celebru pentru a explica ceea ce se întâmplă de câteva zile în filiala Bistrița-Năsăud a USR, noul partid recunoscut de instanță în urma fuziunii dintre partidele USR și PLUS! Este un exemplu despre cum PUTEREA se poate urca la capul unuia sau altuia și, cam ce ravagii face acest ”drog” printre neuronii respectivei persoane, transformând-o într-o unealtă, care nu mai ține cont de nimeni și de nimic! Doar de scopul său și de mijloacele prin care își poate atinge respectivul SCOP!

Ceea ce se întâmplă de două săptămâni în filiala Bistrița-Năsăud a noului partid USR, rezultat în urma fuziunii cu PLUS, este o bătălie care îmi amintește de primii ani de așa zisă democrație, de după 1989, când, prin filialele locale și județene din toată țara, ale partidelor nou înființate sau reînființate, s-au făcut mișcări de trupe, pentru ca la butoanele puterii, direct sau indirect, să ajungă foști securiști, rudele lor și nu în ultimul rând foștii activiști ai PCR. Corupția de care vorbeau grecii și despre care avertizau că suferă democrația, generată de tirania majorității, care aduce la butoane persoane fără educație, cultură și nu în ultimul rând fără o minimă cultură politică, manipulate și controlabile am constatat-o de mai bine de 30 de ani. Am identificat-o apoi, în nucleu, în fosta alianță electorală USR PLUS de la Josenii Bârgăului. Înainte de a mă înregimenta în USR, în 2019, am văzut semnele acesteia, dar mi-am asumat pasul ca pe o misiune în slujba celorlalți, având în vedere că, după mulți ani de cercetare jurnalistică și sociologică, studii și lecturi de profil, dar și observații directe, am înțeles că schimbarea nu poate avea loc decât prin educație și de jos în sus, prin implicare și prin puterea exemplului! Că, doar la șase luni de la alegerile locale, și ceva mai puțin de la alegerile parlamentare ne confruntăm cu o invazie de nepricepuți atât în politica locală dar mai ales în cea națională și că, în subteranele puterii se fac și se desfac scenarii, alianțe și mișmașuri în vederea confiscării unor pârghii prin care foștimea să recupereze controlul, este conform așteptărilor și mai ales în firea lucrurilor, având în vedere că lăcomia de bani, funcții, putere și control sunt resorturile care au mânat, mână și vor mai mâna în luptă pe majoritatea dintre politrucii de la toate nivelurile. Seamănă acest aspect cu ceea ce s-a întâmplat în anii 90. Dar ceea ce este foarte grav, este că, a da puterea unui astfel de politruc, mai ales când acesta are deja antecedente privind disprețul față de lege, de semenii săi, iar lipsa lui de responsabilitate este manifestă, este echivalentul unei sinucideri în grup… Ca să nu mai vorbim că după ce a obținut încrederea și votul unei comunități, genul acesta de politruc face ce știe el mai bine, adică își pune în aplicare scopul: Cuplarea la resursele financiare și jaful în interesului grupului care l-a propulsat! Acest lucru este echivalent cu a da bisturiul pe mâna unei maimuțe și a o trimite să opereze un pacient, direct pe creier?! Cine răspunde pentru ravagiile rezultate?

Rețeta capturării unui partid, brevetată în BN?!

Se tot vorbește în presă dar și în alte medii despre penetrarea unui partid X, cu oameni aparținând unor grupuri se interese Y, cu agenți acoperiți Z sau cu persoane care să pregătească din interior, după capturare, compromiterea respectivului partid. Ceea ce s-a întâmplat în filiala Bistrița-Năsăud a USR, prin înscrierea în filiala Plus, partid cu care USR a fuzionat legal, de curând, a revelat în cel puțin o treime din filialele din mediul rural, bistrițean, rețeta capturării și penetrării USR!

Dăm exemplul filialelor din comunele Șieu și Mărișelu, situate pe Valea Șieului, unde din motive personale, cunoaștem cam pe fiecare cetățean, sau știm pe cineva care îl știe pe respectivul, cu neamurile lui cu tot! Pentru că, organizarea pe ”clanuri ” și familii în mediul rural este aceeași ca și în urmă cu peste 50 de ani, și în unele locuri, la fel cu aceea de acum aproape 100 de ani. Adică, are un resort profund emoțional! Și, oricât s-ar agita sociologii, în studii, observații și altele, electoratul rural funcționează altfel decât cel urban și, este conservator, dar nu în sensul doctrinei, ci în sensul relațiilor interumane după care funcționează în alegeri, demersuri și opinii.

Studiu de caz

Prin urmare, în postul Paștelor, știind că la începutul lunii mai era fixat termen de judecată final pentru legitimarea juridică a fuziunii celor două partide USR și PLUS, o parte din oamenii din PLUS BN, în frunte cu vajnicul deputat Lorant Sas, președinte al acestei formațiuni, au început demersurile pentru configurarea unor filiale, acolo, unde, USR avea deja, și, unde, persoane care au trecut prin alegerile din septembrie 2020 au câștigat mandate în CL-urile unor UAT-uri.

Cu accentul pus pe UAT-urile în care primarii sunt membri PSD sau ALDE. Este și cazul celor două comune prin care exemplificăm rețeta de capturare și infiltrare, generalizată și în alte județe din țară, potrivit informațiilor pe care le deținem.

Capturarea USR BN de către oamenii PLUS folosind traseiști, oameni cu probleme penale și rudele apropiate ale acestora: soții, socrii, cumnați, frați, prieteni

Nu am fi observat nimic dacă rețeta de penetrare, brevetată sau doar folosită de PLUS BN ar fi avut în distribuție persoane fără experiență politică, necunoscuți, tineri sau lideri de opinie din comunitățile puse în studiu, care să nu fi fost implicați politic. Dar, ”băieții cu organizarea” s-au crezut pe cai mari și li s-a părut că nimeni nu le va putea face nimic, perioada de timp de după fuziunea oficială și până la Congres fiind una oarbă, în care nimeni, chipurile, nu mai putea face nimic referitor la invazia de ”lăcuste politice”…

MIZA și mizele: Controlul resurselor, butoanelor și a electoratului!

Scopul general pentru care traseiști cunoscuți, având la remorcă toate neamurile, de unde se remarcă fiicele și nevestele unor primari aflați pe mandat (ca în cazul Șieu) și-au plasat pupilele și pupilii în filiale PLUS, în Postul Paștelor, este pentru A CONTROLA! Ce anume? În primul rând resursele financiare de la UAT-uri, adică banii publici, apoi terenurile aflate la dispoziție, pădurile grănicerești preluate prin abuz de către primării – 160.000 de hectare, doar în BN, pășunile concesionate preferențial de o clică grupată în jurul primarilor, pentru subvenții de 400 de euro pe hectar, butoanele privind ”crearea” locurilor de muncă prin umflarea organigramelor în primării, cei mai mari angajatori din România, prin angajarea unor incompetenți, amante și neamuri, la STAT!

PUTEREA: Lebăda neagră care tulbură mințile în partidul lui Barna și Cioloș?!

Miza imediată: probabil, deputatul Lorant SAS a crezut că își poate securiza mandatul de parlamentar și încă cel puțin unul din 2024 încolo, pe barba PSD, partid care speră să ia puterea la următoarele alegeri?! Și-a făcut iluzii? Așa credem… La o analiză atentă a situației din filiala USR BN, reiese că pe lângă miza care are în vedere controlul pe termen lung și alegerile din 2024, grupul care a gândit și pus în aplicare acest scenariu, are în plan imediat menținerea uneltelor prin care Radu Moldovan controlează moșia numită județul Bistrița-Năsăud, respectiv funcțiile din deconcentrate, care revin USR, și de unde în urma unor analize ar trebui zburați oamenii lui Moldovan! Dar, este și o miză pentru 2024! Controlul USR, noul partid rezultat în urma fuziunii cu PLUS BN, de către Radu Moldovan! Să fie cu voie de la centru? Oare? Să fie doar emanația gândirii aservite PSD a parlamentarului Lorant Sas? Nu se știe…Oricum am pune această problemă, ea servește în primul rând intereselor PSD!!! Și, oricât am minimaliza efectul, acesta este unul devastator, având în vedere că, aflat la al treilea mandat, președintele CJ BN, pesedistul Radu Moldovan face ce știe el mai bine: controlează cu mână forte aproape toate resursele județului Bistrița Năsăud, prin intermediul primarilor acestui partid, majoritari în BN, prin deconcentratele, în care mai are o grămadă de slugi și interpuși, prin șefii de ocoale silvice, aserviți (de curând pesedistul R.M a participat la înșurubarea în scaunul de șef la OS Valea Șieului, a unui astfel de interpus), prin așa zișii vânători, atât de la PSD cât și de la alte partide, disipați prin consiliile locale din cele peste 60 de UAT-uri, câte are județul…

Ce spune consilierul liberal din CL Șieu, Roxana Pașc, afectată direct de rețeta de capturare a celor de la PLUS?

”Zilele trecute am aflat printr-o întâmplare, că partidul PLUS a făcut la Șieu niște înscrieri de membri noi, la o dată atât de dubioasă încât am impresia ca s-a vizat perioada de dinainte de validarea fuziunii cu partenerul USR. Tocmai pentru ca persoanele respective să nu aibă de trecut prin filtrul USR, de acceptare a noilor membri, acționându-se pe principiul calului troian .

Ce interes are Radu Moldovan în modul cum partidul (fost) PLUS își constituie o amarata de filiala comunală?

Păi să ne gândim. În USR PLUS o să aibă loc alegeri cât de curând, de jos în sus. Deci odată făcute alegerile în filialele comunale, O SĂ SE ȘTIE SIGUR CINE VA FI DELEGAT LA ALEGERILE FILIALEI JUDEȚENE . Acolo vor fi doi candidați, din ce vedem în presă până în momentul ăsta, și anume deputatul Lorant Sas și viceprimarul Călin Stan . Logica mea îmi spune ca partidul (fost) PLUS va încerca o lovitură de palat, ca s-o numesc așa, care să aibă ca finalitate impunerea candidatului propriu la șefia noului USR, proaspăt rezultat al fuziunii.

De anii trecuți știm că cele două partide USR și PLUS au întâmpinat oarecare dificultăți în mediul rural, fiindu-le destul de greu să găsească membri viabili. Și mă gândesc ce aș face eu dacă aș fi președinte PLUS și aș avea nevoie de filiale în localități unde nu mă cunoaște nimeni. Știți ce aș face? L-aș ruga pe Radu Moldovan să mă ajute în comunele unde are primari ALDE sau PSD. Asta în cazul în care Radu Moldovan, uns cu toate alifiile, cum îl știm, să nu mă caute el primul, oferindu-mi ajutorul, interesul lui fiind să controleze pe viitor filiala județeană rezultată în urma fuziunii prin absorbție: noul USR BN, prin mâna unui președinte cu datorii morale imense la el.

Deci, în concluzie , dacă nu doriți să vă fie dinamitată filiala județeană, doamnelor și domnilor din USR și PLUS interesați de dreptate și adevăr, luați măsuri. Altfel, toată munca și activitatea dvs. din ultimii ani va fi făcută una cu pământul și, veți fi toți trași pe linie moartă. Și veți putea povesti nepoților că este adevărată zicală din bătrâni cu «buturuga mică răstoarnă carul mare» , chiar când vine vorba de partide fuzionate.

Și, ca să vedeți că ce s-a petrecut la Șieu nu e doar o întâmplare, verificați filiala PLUS, nou constituită din comuna vecină Mărișelu. S-a aplicat exact aceeași rețetă! Și acolo, un grup de pesediști și aldiști au avut brusc o revelație și s-au regăsit dintr-odată doar în doctrina PLUS”, a scris Roxana Pașc pe pagina sa de Facebook.

Ce spune Cristina Iurișniți?

Fostul deputat de USR de BN, profesorul Cristina Iurișniți, a încadrat în cuvinte puține, răul pe care plusiștii l-au făcut și încă îl mai pot face partidului legitimat de instanță, astfel: ”Cauza acestor lupte interne este nerespectarea protocolului votat și adoptat în 15 august, 2020, în privința fuziunii USR PLUS. Poziția mea este clară. Luptele interne fără o reală comunicare, în lipsa unor obiective comune, este o politică perdantă pentru orice organizație dar și pentru cetățeni. Politica adevărată se face cu cetățeni și pentru cetățeni, nu pentru o grupare sau alta”, a mai spus fostul parlamentar.

Ce spune poporul: Vasile Safriuc, comentariu pe Facebook

”Libera asociere, garantată de Constituția României este minată de niște articole din Statutele partidelor. Eu văd acest lucru ca o restrângere a dreptului la opinie a cetățeanului în comparație cu statutul de utilitate publică a partidelor finanțate din taxele și impozitele plătite de cetățeni. Da, consider că nu se poate accepta în aceiași asociere politică oameni cu opinii politice divergente, dar nici excluderile pentru exprimarea publică a opiniei, ce este conform doctrinei, nu poate să fie cenzurată ierarhic… nu este ceva firesc! USR s-a dovedit cel mai restrictiv partid, prin excluderi masive raportate la numărul de membri”.

Ce s-a întîmplat la Mărișelu?

Și la Mărișelu s-a folosit rețeta mafiotă, de penetrare a filialei, țintind probabil, controlul acesteia și a votului în filială… practic, filiala PLUS s-a construit în jurul fostului consilier (2016-2020) ALDE, Buta Dumitru, traseist, cercetat penal pentru braconaj și albit cu ajutorul prietenilor de la vârful județului, silvicultor și fost candidat la funcția de primar al UAT Mărișelu astfel: în 2008, de la PNL, în 2012 de la USL, în 2016 de la ALDE, a socrilor și soției acestuia, ajutați de fostul viceprimar ALDE al Primăriei Mărișelu, Emil Vărărean, actual consilier local din partea PSD, care și-a înscris nevasta în PLUS, cumnatele și prietenii lui și ai lui Buta Dumitru, verișoara primarului PSD Horea Petruț, toți domiciliați în Domnești, de la care înainte de Paști a adunat semnături și date personale pe adeziuni…14 bucăți!

Ce spune Călin Stan?

Președintele USR BN, Călin Stan, viceprimar al municipiului Bistrița spune că :

”Am fost șocat când am aflat de faptul că, cel puțin 12 dintre filialele USR din mediul rural au fost «dublate» cu oamenii PSD și ALDE, prin PLUS. Am cerut lămuriri la Biroul Național, cum să acționăm și mi s-a spus că se va face o analiză pe statut! Dar care statut? Al USR sau al PLUS? Practic, Plus nu mai există, după ce instanța a admis fuziunea prin absorbție! Avem un singur partid: USR! Avem un protocol, dar acesta protejează membrii PLUS? Iar pe cei care provin din vechiul USR îi discriminează? Se face trimitere la protocolul privind fuziunea…Acest proces s-a încheiat și mai avem, o mare ÎNTREBARE: protocolul este mai tare decât Statutul USR? În zilele următoare, ne așteptăm să fie și USR BN verificat, la fel ca și alte județe penetrate după modelul din BN. Vom vedea ce se întâmplă și vom acționa în consecință”, a declarat Stan.

Subprefectul Lorand Toth: Cei mai mulți dintre ”soldații” acestei rețete provin de la PSD și ALDE

”Din verificările pe care le-am făcut, cei de la PLUS, în frunte cu deputatul și cei apropiați lui, nu au mai ținut cont, practic, de nimic: nici de doctrină, nici de criteriile de integritate.

Între membrii Plus, adăugați artificial la USR, înainte de legitimarea fuziunii prin absorbție, se numără foști candidați la alegerile locale din 2020, din partea ALDE, UDMR, PNL, PPUSL, alții, cei mai mulți dintre noii înscriși sunt rude cu actuali consilieri sau primari de la PSD și ALDE”, a declarat subprefectul Toth.

Pentru o informare corectă, în timp ce construiam acest demers jurnalistic, am expediat parlamentarului provenit de la Plus BN, Lorant Sas un e-mail în care i-am cerut explicații referitoare la măcelul din USR BN. Dar, până la ora închiderii ediției și ora postării nu am primit nici un răspuns.

Florica Dura