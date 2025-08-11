Home Societate Lucrările și intervențiile programate săptămâna aceasta în Bistrița

Lucrările și intervențiile programate săptămâna aceasta în Bistrița

By
Mureșan Liana
-
18

Direcţia de Infrastructură și Servicii din cadrul Primăriei Bistrița a anunțat intervențiile și lucrările programate în săptămâna 11.08.2025 – 14.08.2025, pe raza municipiului.

ÎNTREȚINERE STRĂZI

• Reparații curente – Parcare Creșa str. Magnoliei

• Parcare str. Lupeni- amenajare împrejmuire (poartă și gard)

• Îndreptat și remontat stâlpi din fontă, beton și plastic

• Reparații după intervenții la rețelele de apă, canal și electrice

• Plombare gropi în carosabil cu mixtură asfaltică

ÎNTREȚINERE IMOBILE ȘI MOBILIER URBAN

• Lucrări de reparații la imobilele:

– Cuza Vodă – reparații interioare

– Creșa Bistrița – reparații interioare

– Nicolae Titulescu nr. 3 – reparații interioare

• Lucrări de întreținere: indicatoare rutiere, coșuri de gunoi, bănci, balustrade metalice pentru împiedicarea accesului auto, spații de joacă, separatori de sens

SPAȚII VERZI

• Lucrări în baza de producție:

– plivit și mobilizat sol pepinieră mobilă

• Salubrizat spații verzi în zonele centrale ale municipiului Bistrița și în locurile de joacă

• Încărcat deșeuri vegetale și crengi

• Tăieri de întreținere arbuști Vasile Conta

• Elagaj arbori aliniament Carpați, Someșului, Înfrățirii, Eroilor.

• Cosit:

– Ștrand municipal și loc joacă câini Codrișor

– B-dul. Independenței

– Libertății

– Petru Rareș

– B-dul Republicii

– P-ța Morii

– Grădinița nr. 10

• Întreținere plantații anuale: P-ța Centrală, Gen. Gr. Bălan, Parc Regele Mihai I, Ion Rațiu

• Tuns gard viu: Al. Brândușei. Bl.25

• Eliminat crengi la indicatoare rutiere Armoniei / Simfoniei

DERATIZARE, DEZINFECȚIE, DEZINSECȚIE

• Lucrări de dezinsecție interioară Creșe, Grădinițe:

– Dezinsecție interioară Grădinița ANL Subcetate

– Dezinsecție interioară Grădinița nr.10 Bistrița

– Dezinsecție interioară Grădinița nr.18

– Dezinsecție interioară Grădinița nr.15

– Dezinsecție interioară Grădinița Viișoara

– Dezinsecție interioară Creșa Bistrița

– Dezinsecție interioară Grădinița nr.4

– Dezinsecție interioară Grădinița nr.5

– Dezinsecție interioară Grădinița Unirea

– Dezinsecție interioară nr.14

– Dezinsecție interioară nr.12

CENTRALE TERMICE, INSTALAȚII

• Monitorizare, întreținere și exploatare cazane de apă caldă și centrale termice murale

• Monitorizare nivel de ape uzate la gospodăria de păcură

• Verificare funcționare semafoare

• Mentenanță instalații skimmere și pompe luciu de apă: Parc Regele Mihai I

• Verificat instalații apă-canal: Parc Regele Mihai I, Parc Viișoara, Pădurea Schullerwald, Parc Dendrologic Unirea, scuar Subcetate, scuar Ghinda

• Punere în funcțiune și reglat aspersoare, sisteme de irigații

• Revizii-reparații cazane de apă caldă și instalații aferente sălii cazanelor: Liceul de Arte ,„Corneliu Baba” – 2 cazane, Grădinița nr.2, Grădinița 12, Grădinița „Trenulețul Veseliei”

• Întreținere instalații hidraulice și sanitare, curățat bazine Ștrand municipal Codrișor

• Reparații instalații termice și sanitare, sediu DIS str. Cuza Vodă

• Schimb apă pentru oxigenare, luciu apă Parc Regele Mihai I

• Verificat funcționare cișmele

• Spălat, curățat bazine, fântâni arteziene

• Reparații instalații sanitare, Căminul pentru persoane Vârstnice

