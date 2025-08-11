Lucrările și intervențiile programate săptămâna aceasta în Bistrița

Direcţia de Infrastructură și Servicii din cadrul Primăriei Bistrița a anunțat intervențiile și lucrările programate în săptămâna 11.08.2025 – 14.08.2025, pe raza municipiului.
ÎNTREȚINERE STRĂZI
• Reparații curente – Parcare Creșa str. Magnoliei
• Parcare str. Lupeni- amenajare împrejmuire (poartă și gard)
• Îndreptat și remontat stâlpi din fontă, beton și plastic
• Reparații după intervenții la rețelele de apă, canal și electrice
• Plombare gropi în carosabil cu mixtură asfaltică
ÎNTREȚINERE IMOBILE ȘI MOBILIER URBAN
• Lucrări de reparații la imobilele:
– Cuza Vodă – reparații interioare
– Creșa Bistrița – reparații interioare
– Nicolae Titulescu nr. 3 – reparații interioare
• Lucrări de întreținere: indicatoare rutiere, coșuri de gunoi, bănci, balustrade metalice pentru împiedicarea accesului auto, spații de joacă, separatori de sens
SPAȚII VERZI
• Lucrări în baza de producție:
– plivit și mobilizat sol pepinieră mobilă
• Salubrizat spații verzi în zonele centrale ale municipiului Bistrița și în locurile de joacă
• Încărcat deșeuri vegetale și crengi
• Tăieri de întreținere arbuști Vasile Conta
• Elagaj arbori aliniament Carpați, Someșului, Înfrățirii, Eroilor.
• Cosit:
– Ștrand municipal și loc joacă câini Codrișor
– B-dul. Independenței
– Libertății
– Petru Rareș
– B-dul Republicii
– P-ța Morii
– Grădinița nr. 10
• Întreținere plantații anuale: P-ța Centrală, Gen. Gr. Bălan, Parc Regele Mihai I, Ion Rațiu
• Tuns gard viu: Al. Brândușei. Bl.25
• Eliminat crengi la indicatoare rutiere Armoniei / Simfoniei
DERATIZARE, DEZINFECȚIE, DEZINSECȚIE
• Lucrări de dezinsecție interioară Creșe, Grădinițe:
– Dezinsecție interioară Grădinița ANL Subcetate
– Dezinsecție interioară Grădinița nr.10 Bistrița
– Dezinsecție interioară Grădinița nr.18
– Dezinsecție interioară Grădinița nr.15
– Dezinsecție interioară Grădinița Viișoara
– Dezinsecție interioară Creșa Bistrița
– Dezinsecție interioară Grădinița nr.4
– Dezinsecție interioară Grădinița nr.5
– Dezinsecție interioară Grădinița Unirea
– Dezinsecție interioară nr.14
– Dezinsecție interioară nr.12
CENTRALE TERMICE, INSTALAȚII
• Monitorizare, întreținere și exploatare cazane de apă caldă și centrale termice murale
• Monitorizare nivel de ape uzate la gospodăria de păcură
• Verificare funcționare semafoare
• Mentenanță instalații skimmere și pompe luciu de apă: Parc Regele Mihai I
• Verificat instalații apă-canal: Parc Regele Mihai I, Parc Viișoara, Pădurea Schullerwald, Parc Dendrologic Unirea, scuar Subcetate, scuar Ghinda
• Punere în funcțiune și reglat aspersoare, sisteme de irigații
• Revizii-reparații cazane de apă caldă și instalații aferente sălii cazanelor: Liceul de Arte ,„Corneliu Baba” – 2 cazane, Grădinița nr.2, Grădinița 12, Grădinița „Trenulețul Veseliei”
• Întreținere instalații hidraulice și sanitare, curățat bazine Ștrand municipal Codrișor
• Reparații instalații termice și sanitare, sediu DIS str. Cuza Vodă
• Schimb apă pentru oxigenare, luciu apă Parc Regele Mihai I
• Verificat funcționare cișmele
• Spălat, curățat bazine, fântâni arteziene
• Reparații instalații sanitare, Căminul pentru persoane Vârstnice