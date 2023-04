Volumul, „Lebăda neagră de pe Balaton”, coordonat de jurnalistul Romeo Couți, a fost lansat miercuri, 5 aprilie, la Fundația Europeană Titulescu, unde moderator a fost Adrian Năstase. De asemenea, joi, 6 aprilie, volumul a fost lansat la librăria DIVERTA-Lipscani, unde moderator a fost Claudia Motea. La eveniment au vorbit Romeo Couți, coordonatorul volumului, precum și câțiva dintre co-autori: Dr. Alexandru Ghișa, Liviu Man, directorul ziarului Gazeta de Cluj, col. (r) Tudor Păcuraru și Virgil Oniță, co-fondator Editura CREATOR.

Cu un public numeros, ambele lansări au arătat interesul mare al bucureștenilor pentru „lebăda neagră de pe Balaton.” Fiecare lansare a fost urmată de discuții și sesiuni de autografe.

Fostul premier al României, Adrian Năstase, a precizat că volumul coordonat de jurnalistul Romeo Couți este mai ales despre revenirea la putere a lui Viktor Orban.

„Îmi aduc aminte de „meciurile” pe care le-am avut cu premierul Ungariei, într-o perioadă anterioară, atunci când a încercat să translateze unele dintre politicile sale naționaliste în România, acordând legitimația de maghiari maghiarilor din țara noastră. Noi am blocat acest lucru, am contracarat-o, arătând că se creează un precedent periculos. Ca urmare a acestor demersuri pe care le-am făcut, Orban a trebuit să schimbe reglementarea, a schimbat legea și în felul acesta a pierdut în mare măsură în fața electoratului său”, a precizat Adrian Năstase la deschiderea evenimentului.

Suntem, din nou, într-o situație în care trebuie să privim la o consolidare a puterii a lui Orban

Fostul premier a mai spus că această carte cuprinde segmente care se completează și discută pe larg despre leadershipul de la Budapesta. Totodată, „Lebăda neagră de pe Balaton” arată și aspecte care țin de situația românilor din Ungaria, chestiuni legate de propagandă și stilul de acțiuni privind Transilvania, dar și despre relațiile cu Chișinăul, care au fost foarte vizibile și care au deranjat inclusiv în ceea ce a însemnat la un moment dat programele europene.

„Sunt multe aspecte pe care le vom discuta, calm, pe un subiect care „ridică temperatura” dezbaterilor. Este nevoie de fermitate când aceasta este necesară și cred că este nevoie de dialog. Trebuie să spun că relația mea cu Orban Viktor a fost marcată de momentul în care am făcut 70 de ani, când premierul mi-a trimis o scrisoare de felicitare. Poate sunt subiectiv, dar lăsând deoparte aceste lucruri, în diplomație este foarte important să faci anumite gesturi și să abordezi cu fermitate unele lucruri”, a conchis Adrian Năstase.

În continuare, Virgil Oniță, co-fondator Editura CREATOR, a precizat că este important ca oamenii care admiră lectura să fie într-un număr cât mai mare la astfel de evenimente.

„Suntem la a treia întâlnire cu cititorii pe această temă. Am fost la Miercurea Ciuc, pe 15 martie, apoi la Cluj-Napoca, suntem aici și vom continua turneul în toată țara.De foarte multe ori am analizat materialul până ce am decis să-l trimitem la tipar. Poate cel mai important este că acest volum nu supără pe nimeni, dimpotrivă. Mi-am dat seama ca sunt niște oameni care știu ce spun. Cartea este distribuită în toată lumea și se găsește și pe Amazon, iar din mai și la Chișinău. Vă mulțumesc și vă doresc o lectură plăcută”, a spus Virgil Oniță.

Coordonatorul volumului, jurnalistul Romeo Couți, și-a început discursul, precizând că nu s-a gândit niciodată că Viktor Orban este un subiect tabu pentru presa din România, amintind despre emisiunea în care a vorbit despre premierul Ungariei, dar TVR a decis să nu o difuzeze.

„Cred că marea noastră performanță este că am reușit să ne adunăm și să discutăm despre un personaj care se pare că uneori încalcă regulile elementare de bun simț. Nu este o lucrare de doctorat, deoarece am folosit instrumentele jurnalistice: tehnica interviului și tehnica de jurnal. Vă mulțumesc și sper să vă intereseze lectura cărții”, a spus Romeo Couți.

Liviu Man: Vreau să trag un semnal de alarmă

Directorul ziarului Gazeta de Cluj, Liviu Man, a precizat că modul în care TVR a interzis difuzarea unei emisiuni despre Viktor Orban arată clar puterea pe care premierul o are în țara noastră.

„Vreau să încep cu o chestiune incredibilă, despre care și colegul meu Romeo Couți a vorbit: cum să nu poți să transmiți pe postul public de televiziune o emisiune despre premierul Ungariei. Cred că a fost foarte mândru de ei și după cum vedeți nu e nimeni de la TVR care să filmeze acum (n.r 5 aprilie). Cred că lucrurile trebuie să le vedem cu calm și inteligență. Ei au o politică pe termen lung, au o strategie, pe când statul român nu are nici măcar o tactică”, a spus Liviu Man.

Totodată, directorul ziarului Gazeta de Cluj a amintit de faptul că în ultimii 20 de ani suntem părtași la o disoluție a statului român în anumite zone din Transilvania.

„ Viktor Orban își face foarte bine treaba pentru Ungaria. El este cel mai longeviv lider, reușind să modeleze politicile statului maghiar și a făcut-o foarte bine pentru țara sa. A acordat cetățenie maghiară etnicilor unguri din țările vecine, a reușit ca naționalismul să devină o politică de stat. Vedem rezultatele care se acumulează în timp, care evident duc la o disoluție a ideii de român. Eu am vrut să trag un semnal de alarmă, problema este ce facem noi ca stat român. Aici am văzut modul în care Guvernul Orban a investit: în sport, subvenționează firme care au legătură cu agricultura, cumpără terenuri, mii și mii de hectare în Ardeal. Un plan foarte bine pus la punct, cum am zis. Ei cumpără clădirile reprezentative pentru cultura maghiară. Aici vedem două politici total diferite: o politică a Ungariei care sprijină tot care este maghiar în TRANSILVANIA și vedem statul român care nu are o politică în acest sens. Vreau să vă dau datele unui institut de sondare opinie publice din Cluj care au făcut un sondaj vizavi de loialitatea cetățenilor români de etnie maghiară din țara noastră. Acesta a indicat că țara lor este România în proporție de 10%. Mass-media maghiară care este în România, a fost subvenționată și a supraviețuit doar cei care s-au aliniat politicii lui. Semnalul de alarmă este pentru cei care sunt în fruntea statului român, trebuie făcut ceva”, a conchis Liviu Man.

Dr. Alexandru Ghișa a precizat că această carte nu este despre Viktor Orban, ci despre Ungaria, deoarece el este premierul statului maghiar.

„Așa cum a zis și Liviu Man, Orban se află la conducerea Ungariei de aproape 16 ani. Are aceeași continuitate ca Angela Merkel la conducerea Germaniei. Orban este omniprezent în viața politică internațională și vine des în România. Menționam că Adrian Năstase, în calitate de premier, s-a văzut cu Péter Medgyessy de 13 ori. Orban Viktor, în ultimii 12 ani, de când este la conducere, nu a avut nicio întâlnire cu un premier al României. Cu toate acestea vine frecvent în Transilvania. În același timp mă bucură apariția acestei cărți pentru simplul motiv pentru că opinia publică din România cunoaște foarte puțin despre ceea ce se întâmplă în Ungaria. Vreau să vă spun că opinia publică din Ungaria cunoaște tot ce se întâmplă la noi în țară. De ce? În timp ce TVR nu are corespondenți de presă la Budapesta, televiziunea maghiară are corespondenți la București. Nu mai vorbesc de faptul că ziariștii maghiari colaborează cu toată media de stat din Ungaria. La aceasta vreau să mai adaug că de când cu această cooperare între alianțele politice din România cu UDMR-ul, în toate structurile guvernamentale, există circa 300 de etnici maghiari în toate structurile Românești. Budapesta cunoaște ca în palmă ce se întâmplă în România. Este condamnabil să nu ai reprezentați de presă în Ungaria. Orban s-a declarat pentru o Ungarie Unită, din care trebuie să facă parte toate teritoriile cu populație maghiară. N-am auzit nicio reacție la acest discurs”, a conchis Alexandru Ghișa.

Volumul „Lebăda neagră de pe Balaton” va fi lansat și în alte orașe din România și Republica Moldova. Conform declarațiilor lui Virgil Oniță, se intenționează publicarea unei ediții în limba maghiară, pentru a o face mai accesibilă publicului ungar.