Lovitură de teatru: Resvanță scăpat de pușcărie grea, de judecătorii Curții de Apel Cluj

By

Dănuț Resvanță a scăpat de sentința de peste 11 ani de închisoare aplicată de Tribunalul Bistrița-Năsăud, în toamna anului trecut. De închisoare au scăpat și cele două femei inculpate în dosar: Mihaela Resvanță și Angelica Ianiș.

În urma apelului depus de bârgăuan, împreună cu soția sa Mihaela Resvanță și concubina Angelica Ianiș, judecătorii i-au achitat pe toți trei de infracțiunea de tentativă de omor. Decizia Curții de Apel Cluj, pronunțată astăzi, este definitivă.

Pentru Resvanță a mai rămas în picioare doar infracțiunea de conducere sub influența alcoolului, pentru care a primit un an și 3 luni de închisoare. Judecătorii clujeni au decis că această pedeapsă va fi cu executare.

„În temeiul disp. art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a din C.pr.pen. admite apelurile declarate de inculpații R.D.D.; R.M.A, şi I.A.M,, împotriva sentinței penale nr. 105/F/20.11.2024 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, pronunțată în dosarul nr. 1514/112/2020, pe care o desființează în parte și, pronunţând o nouă hotărâre în limitele desființării:

Descontopește pedeapsa rezultantă de 11 ani şi 5 luni închisoare, aplicată inculpatului R.D.D. în pedepsele componente:

– pedeapsa de 11 ani închisoare, la care a fost condamnat pentru comiterea tentativei la infracțiunea de omor calificat prev. de art. 32 alin. 1 rap. la art. 188 alin. 1, 2 C.pen., art. 189 alin. 1 lit. a,f,h şi alin. 2 C.pen., cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen.

– pedeapsa de 1 an şi 3 luni închisoare, la care a fost condamnat pentru comiterea infracţiunii de conducere a unui vehicul aflat sub influența alcoolului sau altor substanțe prev. de art. 336 alin. 1 C.pen.

Descontopește pedeapsa complementară rezultantă, constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 lit. a,b,d,i C.pen. pe o durată de 5 ani, aplicată inculpatului R.D.D. în pedepsele componente:

– pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a,b,d C.pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a alege) pe o durată de 5 ani, aplicată pe lângă pedeapsa de 11 ani închisoare, la care a fost condamnat pentru comiterea tentativei la infracțiunea de omor calificat prev. de art. 32 alin. 1 rap. la art. 188 alin. 1, 2 C.pen., art. 189 alin. 1 lit. a,f,h şi alin. 2 C.pen., cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen.

– pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a,b,d,i C.pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, de a alege, de a conduce un autovehicul) pe o durată de 1 an, aplicată pe lângă pedeapsa de 1 an ?i 3 luni închisoare, la care a fost condamnat pentru comiterea infracţiunii de conducere a unui vehicul aflat sub influența alcoolului sau altor substanțe prev. de art. 336 alin. 1 C.pen.

Descontopește pedeapsa accesorie rezultantă, constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 lit. a,b,d,i C.pen., aplicată inculpatului R.D.D. în pedepsele componente:

– pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a,b,d C.pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a alege), aplicată alăturat pedepsei de 11 ani închisoare, la care a fost condamnat pentru comiterea tentativei la infracțiunea de omor calificat prev. de art. 32 alin. 1 rap. la art. 188 alin. 1, 2 C.pen., art. 189 alin. 1 lit. a,f,h şi alin. 2 C.pen., cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen.

– pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a,b,d,i C.pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, de a alege, de a conduce un autovehicul), aplicată alăturat pedepsei de 1 an și 3 luni închisoare, la care a fost condamnat pentru comiterea infracţiunii de conducere a unui vehicul aflat sub influența alcoolului sau altor substanțe prev. de art. 336 alin. 1 C.pen.

În temeiul disp. art. 396 alin. 5 din C.pr.pen., cu trimitere la art. 16 alin. 1 lit. b teza a II-a din C.pr.pen., achită pe inculpatul R.D.D. cu privire la acuzația de comitere a tentativei la infracțiunea de omor calificat prev. de art. 32 alin. 1 rap. la art. 188 alin. 1, 2 C.pen., art. 189 alin. 1 lit. a,f,h şi alin. 2 C.pen., cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen.

Menține soluția de condamnare a inculpatului R.D.D. la pedeapsa de 1 an şi 3 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de conducere a unui vehicul aflat sub influența alcoolului sau altor substanțe prev. de art. 336 alin. 1 C.pen., pedeapsă care se va executa în regim privativ de libertate.

Menține pedeapsa complementară aplicată inculpatului pe lângă pedeapsa de 1 an și 3 luni închisoare, la care a fost condamnat pentru comiterea infracţiunii de conducere a unui vehicul aflat sub influența alcoolului sau altor substanțe prev. de art. 336 alin. 1 C.pen., constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 lit. a,b,d,i C.pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, de a alege, de a conduce un autovehicul) pe o durată de 1 an.

Menține pedeapsa accesorie aplicată inculpatului alăturat pedepsei de 1 an și 3 luni închisoare, la care a fost condamnat pentru comiterea infracţiunii de conducere a unui vehicul aflat sub influența alcoolului sau altor substanțe prev. de art. 336 alin. 1 C.pen., constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 lit. a,b,d,i C.pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, de a alege, de a conduce un autovehicul) pe durata executării pedepsei închisorii.

În temeiul disp. art. 396 alin. 5 din C.pr.pen., cu trimitere la art. 16 alin. 1 lit. b teza a II-a din C.pr.pen, achită pe inculpata R.M.A. cu privire la acuzația de comitere a tentativei la infracțiunea de omor calificat, în forma complicității, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 32 alin. 1 rap. la art. 188 alin. 1 şi 2 C.pen., art. 189 alin.1 lit. a, f ?i h şi alin. 2 C.pen., art. 77 lit. a C.pen.

În temeiul disp. art. 396 alin. 5 din C.pr.pen., cu trimitere la art. 16 alin. 1 lit. b teza a II-a din C.pr.pen, achită pe inculpata I.A.M cu privire la acuzația de comitere a tentativei la infracțiunea de omor calificat, în forma complicității, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 32 alin. 1 rap. la art. 188 alin. 1 şi 2 C.pen., art. 189 alin.1 lit. a, f ?i h şi alin. 2 C.pen., art. 77 lit. a C.pen.

Respinge acțiunea civilă exercitată de procuror în numele persoanelor vătămate minore R.B.(6 ani la data săvârşirii faptei), R.D.(6 ani la data săvârşirii faptei), R.B. (5 ani la data săvârşirii faptei) şi R.D.D.(7 ani la data săvârşirii faptei), pentru obligarea inculpaților la plata sumei de 20.000 Euro, câte 5.000 Euro pentru fiecare minor. Înlătură dispozițiile de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile şi mobile ale fiecăruia din inculpaţii R.D.D., R.M.A şi I.A.M. Înlătură dispoziția de obligare a fiecăreia din cele două inculpate să plătească statului suma de 7.409 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare.

Reduce cuantumul cheltuielilor judiciare aferente fazei de urmărire penală, procedurii de cameră preliminară și judecății în primă instanță, pe care trebuie să le plătească inculpatul R.D.D., de la suma de 7.409 lei, la suma de 4.000 lei.

Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate, în măsura în care nu contravin dispozițiilor prezentei decizii. În temeiul disp. art. 275 alin. 6 din C.pr.pen., onorariile apărătorilor desemnați din oficiu pentru a asigura asistenţa juridică a inculpaților, d-nul av. CADM, d-nul av. BNR și d-nul av. B.T., în cuantum de câte 1.044 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei.

În temeiul disp. art. 275 alin. 6 din C.pr.pen., onorariile apărătorilor desemna?i din oficiu pentru a asigura asistenţa juridică a persoanelor vătămate, d-na av. B.A.M., d-na av. B.I., d-na av. B.M., d-na av. F.A.I, în cuantum de câte 565 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. În temeiul art. 1 alin. 2, cu trimitere la art. 2 lit. m din Protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistenţă judiciară şi/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum şi pentru asigurarea serviciilor de asistenţă judiciară privind accesul internaţional la justiţie în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală, astfel cum a fost modificat prin actul adițional nr. 2/16.04.2025, stabile?te în favoarea d-nului av. B.L., desemnat în calitate de curator special pentru a asigura reprezentarea minorilor R.B., R.D., R.B.şi R.D.D., un onorariu în cuantum de 753 lei. În temeiul art. 275 alin. 3 din C.pr.pen., cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea apelurilor rămân în sarcina statului”, este decizia Curții de Apel Cluj.