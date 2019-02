Liviu Dragnea la adresa lui Victor Ponta: ‘Nu are viză de SUA. Este anchetat! Fake este marca lui înregistrată’

Victor Ponta îl critică pe actualul lider PSD, Liviu Dragnea. Victor Ponta spune că este posibil ca invitarea lui Liviu Dragnea în SUA să fie făcută „în baza contractului de lobby pe care PSD îl plătește din banii primiți de la Buget ca o vizită oficială este un semn de primitivism pe care doar un clovn politic îl poate asuma”, se arată într-un mesaj postat de fostul premier. Conform lui Ponta, Liviu Dragnea nu are viză de intrare în SUA.

„Premiera absoluta in Romania – dupa Fake News, Fake Programul de Guvernare si Fake Bugetul acum avem si FAKE VIZITA in SUA ; FAKE este marca inregistrata Liviu Dragnea !

Maine dimineata voi participa (alaturi de alti 2 parlamentari romani) la Micul Dejun cu Rugaciune! Sa ne uitam dupa Liviu Dragnea? Sau sa intrebam la FBI daca vine? FAKE VIZITA lui Dragnea Escobar devine intr-adevar o stire!

Cand Dragnea este in Maldive ne spune “trompeta” lui ca e in Romania/ cand este in Romania ne anunta PSD Teleorman ca e in America/ numai Fake News si Fake Visits!

“Victor Ponta, Presedintele ProRomania, da o noua lovitura pe plan international! Liderul social democrat a fost invitat la a 67 a editie a Micului Dejun cu Rugaciune Nationala care va avea loc la Washington pe 7 Februarie; la acest eveniment va fi prezent si Presedintele SUA Donald Trump – Victor Ponta va fi oaspetele liderului de la Casa Alba in perioada 5-8 Februarie” – poate sa anunte pe pagina sa oficiala de Facebook PSD Teleorman / doar asa a anuntat vizita FAKE a lui Liviu Dragnea!

Am putea sa radem – daca nu ar fi de fapt de plans!

Prostia si ridicolul pe care Liviu Dragnea si trepadusii lui le arunca asupra PSD si asupra Romaniei au depasit orice limita acceptabila!

1. Adrian Nastase si Victor Ponta sunt singurii lideri ai PSD care au mers in SUA in vizite oficiale / Mircea Geoana a fost primit la Casa Alba ca ambasador / Dragnea si-a platit o poza la un restaurant in 2017 si a incercat sa dea banii printr-un contract cu MApN semnat de “curajosul Fifor” / in ce hal a ajuns PSD sa anunte pe Facebook “invitatii oficiale” despre care orice om cu minim un neuron poate sa constate ca nu exista!

2. National Prayer Breakfast este un eveniment anual important – dar NU este organizat de Presedintele SUA (acesta tine doar un speech ca invitat) / anul acesta voi participa si eu dar si alti romani ( de exemplu parlamentarii Ben Oni Ardelean si Beniamin Les care au sprijinul comunitatii neoprotestante – foarte respectata si influenta la Washington) / sa prezinti invitarea lui Dragnea (probabil in baza contractului de lobby pe care PSD il plateste din banii primiti de la Buget) ca o vizita oficiala este un semn de primitivism pe care doar un clovn politic il poate asuma – o rusine pentru PSD si Romania

3. Dupa ce Liviu Dragnea a lipsit de la evenimentul oficial privind preluarea Presedintiei Consiliului UE in 10 Ianuarie la Bucuresti (a preferat sa stea in vacanta in insule cu Valcov si Arsene decat sa se vada cu Juncker si Tusk) – acum anunta ca are invitatie la Washington dar nu merge “ca face Bugetul” – si in America si in Romania “Bugetul” este facut de catre Ministerul de Finante si de ministrii ( nu de Presedintele Partidului sau al Camerei Deputatilor)

4. Problema adevarata este ca Liviu Dragnea nu are VIZA de intrare in SUA / si problema este ca nu are curaj sa ceara viza tinand cont de faptul ca este investigat in America pentru modul ilegal in care a platit ca sa faca acea poza la restaurant cu Trump in 2017.

5. Un presedinte al Camerei Deputatilor si al PSD care nu are curaj sa mearga in America de frica investigatiilor care il privesc dar care isi inventeaza FAKE VIZITE – o rusine si o vulnerabilitate nationala Maine dimineata voi participa (alaturi de alti 2 parlamentari romani) la Micul Dejun cu Rugaciune ! Sa ne uitam dupa Liviu Dragnea? Sau sa intrebam la FBI daca vine? FAKE VIZITA lui Dragnea Escobar devine intr-adevar o stire”, a spus Victor Ponta pe Facebook.