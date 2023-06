Ligia Deca, Ministrul Educaţiei, a exprimat luni că oprirea grevei din domeniul educaţiei reprezintă o victorie pentru toţi susținătorii educației. Ea a comunicat că Guvernul a aprobat în ședință două Ordonanțe de urgență care asigură garanțiile cerute de profesori pentru a avea încredere că importanța lor este recunoscută.

”Asistăm la o victorie a tuturor celor care au susţinut educaţia, în ultimele săptămâni, în ultimele luni dar aş spune eu şi o dovadă că importanţa educaţiei în societate este recunoscută din ce în ce mai mult”, a spus Ligia Deca. Ministrul Educaţiei a anunţat că Guvernul a adoptat în şedinţă două Ordonanţe de urgenţă care oferă garanţiile solicitate de reprezentanţii cadrelor didactice, pentru a avea încredere că rolul lor este recunoscut atât prin legea salarizării unitare cât şi prin reformele ce survin în contextul adoptării de către Parlament a noilor legi ale educaţiei.

”Avem toate elementele de care avem nevoie, avem susţinerea societăţii, avem un pachet nou de legi care aduc reforme impotante, avem o finanţare fără precedent care pe lângă investiţiile în infrastructură, care sunt extrem de importante, pune respectul pentru profesia didactică şi oamenii şcolii în centrul procesului de a creiona educaţia aşa cum au nevoie copiii ţării”, a spus ea.

Ministrul Educaţiei a spus că prima Ordonanţă de urgenţă se referă la creşterile salariale care pe medie sunt peste 25%. ”Este de remarcat că prin mecansimul pe care ordonanţa îl pune în practică vorbim despre creşteri procentuale mai mari pentru debutanţi, pentru cei de care avem nevoie să rămână în sistem şi să fie motivaţi să se perfecţioneze şi să ducă mai departe generaţiile de elevi”, a explicat ea. Ligia Deca a mai arătat că o altă chestiune se referă la garanţiile conform cărora viitoarea lege a salarizării va avea ca bază de plecare salariul debutantului plecând de la minimul salariului mediu brut pe economie.

”Tot astăzi a fost adoptat un al doilea act normativ, Ordonanţa de urgenţă provind acordarea de prime pentru cariera didactică, pentru personalul didactic şi auxiliar dar şi pentru acordarea primelor vizavi de cariera profesională, pentru personalul nedidactic. Prima de carieră didactică înseamnă o primă de 1.500 de lei net, din care aproximativ 30% sunt sump forfetară, adică la dispoziţia cadrului didactic sau didactic auxiliar. Restul banilor, 70% în acest moment putând fi folosiţi pentru cursuri de pregătire profesională, echipament IT, cărţi de specialitate şi alte categorii de cheltuieli care sprijină calitatea în învăţământ”, a anunţat Deca. Ea a menţionat că prima se acordă într-o singură tranşă, în luna octombrie a acestui an şi sumele vor putea fi utilizate în anul 2023-2024. ”Suma va fi acordată anual, până în anul 2027, sursa fondurilor fiind fondurile europene”, a mai spus Ligia Deca. Ministrul a spus că prima de carieră profesională, acordată personalului nedidactic, este în valoare de 500 de lei pe an, va fi similar acordată în luna octombrie, pentru că atunci este Ziua educaţiei, până în anul 2027, scrie news.ro.

”Sumele pot fi folosite, în cazul personalului nedidactic, tot pentru cursuri de formare profesională sau alte cheltuieli necesare în activitatea profesională”, a subliniat Ligia Deca. Ministrul a menţionat că bugetul măsurii de susţinere în această Ordonanţă de urgenţă cu primele a fost stabilit la peste 2,2 miliarde de lei, pe o perioadă de 5 ani.

”În acest moment, odată cu anunţarea suspendării mişcării de protest, cadrele didactice se întorc în şcoli şi procesele educaţionale revin la normal, urmând ca aşa cum am anunţat ieri să urmeze toate etapele fireşti, încheierea situaţiei şcolare, evaluarea naţională care începe cu probele scrise de luni, 19 iunie şi apoi probele scrise de la Bacalaureat, cu echivalarea probelor de competenţe cu mediile din cursul liceului”, a mai spus ea.

