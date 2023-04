Lichidatorul firmelor lui Ioan Moldovan, aflate în insolvență, se pregătește să scoată la licitație Hotelul Coroana de Aur, din centrul Bistriței. Deocamdată nu a fost publicat prețul de pornire a licitației, ultimul preț cerut de Moldovan pentru hotel fiind de 6,8 milioane de euro. Acesta era singurul bun pe care Ioan Moldovan îl mai păstrase, după ce în 2020 a vândut tot, de la hoteluri la hale și chiar vila impresionantă din centrul Bistriței.

Pe portalul lichidatorului CITR a apărut o nouă licitație interesantă. Este vorba despre Hotelul Coroana de Aur, singurul pe care Ioan Moldovan îl păstrase după ce a valorificat Hotel Castel Dracula din Pasul Tihuța și Hotelul Codrișor. Deocamdată pe citr.ro nu e vehiculat niciun preț de pornire a licitației, acesta urmând să fie stabilit după ședința avută de creditorii care așteaptă bani de la firmele lui Moldovan.

Terenul pe care a fost ridicat hotelul are 2.958 de metri pătrați. Hotelul de 4 stele are un regim de înălțime S+P+3E și are 98 de camere de cazare, din care 67 sunt de 4 stele și 31 de 3 stele. Unitatea de cazare are o zonă de recepție, restaurant, bar și spațiu amenajat pentru prepararea și servirea micului dejun și a servirii mesei.

De asemenea, hotelul mai are o spălătorie, un vestiar, camere pentru personal, spații de depozitare și spații tehnice la subsol. Mai are o magazie, un depozit de reziduuri menajere, un rezervor pentru combustibil. La acestea se mai adaugă bunuri mobile precum echipamente tehnologice, mijloace de transport, mobilier și aparatură de birotică.

Moldovan și-a scos la vânzare toate hotelurile în 2018

Problemele lui Ioan Moldovan au fost făcute publice acum 4 ani, mai exact în 2019, atunci când omul de afaceri își cerea insolvența pentru toate firmele din grupul deținut. De asemenea, scotea la vânzare Hotel Coroana de Aur, Hotel Codrișor și Hotel Dracula. În total, în prima fază, Moldovan cerea 24 de milioane de euro pe toate 3 hotelurile.

Culmea, două dintre ele, Hotel Codrișor și Hotel Castel Dracula, și-au găsit proprietari doi ani mai târziu, în an pandemic. Între timp, Ioan Moldovan s-a răzgândit cu privire la Hotel Coroana de Aur, pe care s-a hotărât să îl păstreze, până acum cel puțin, când pare să se fi schimbat datele problemei.

Primul vândut a fost Hotel Codrișor. Acesta a fost cumpărat în 2020, în luna aprilie, iar prețul său a scăzut de la două milioane de euro la aproximativ 800.000 de euro. Pe el a pus mâna Ovidiu Adrian Pop și Mariana Bodea, cu afaceri în zona de comerț piese auto și respectiv în cea de jocuri de noroc. Încă de anul trecut hotelul a intrat în reabilitare.

Al doilea vândut a fost Hotel Castel Dracula, pentru care inițial Ioan Moldovan a cerut nu mai puțin de 7 milioane de euro. Hotelul se întinde pe 4.097 de metri pătrați. Acesta are trei etaje, parter și demisol și este compus dintr-un restaurant, o cramă, două bucătării, o terasă și o zonă specială de agrement unde sunt „speriați” turiștii cu cavoul lui Dracula.

Unitatea de cazare are 140 de locuri de cazare, dispuse în 63 de camere. La acestea se adaugă și trei apartamente. Complexul are propria stație de captare și tratare a apei, stație proprie de epurare a apelor uzate și un depozit de carburant. În ultimii doi ani, hotelul a fost închis, omul de afaceri considerând că simbolul județului nu își scoate costurile de funcționare, mai ales în sezonul rece.

Hotel Castel Dracula a fost vândut în 2020, cumpărătorii fiind cei de la Îndemânarea. Aceștia se pare că au plătit 1,6 milioane de euro pentru hotel și au planuri mari cu unitatea de cazare. Lucrurile încă nu s-au mișcat acolo, iar managerul Îndemânarea nici n-a făcut publice planurile pe care le are cu el. La fel stă situația și la 3 ani de la achiziționarea hotelului.

De asemenea, tot în an pandemic, Ioan Moldovan a reușit să vândă și clădirea de la Han care adăpostește printre altele un restaurant, dar și halele de lângă Piața Decebal și ele scoase la vânzare tot prin 2018-2019. Pe acestea din urmă a pus mâna Mureșan Gavrilaș, administratorul Sanovil.

Abatorul și vila lui Moldovan, scoase și ele la vânzare

Abatorul scos la vânzare în 2021 este unul dintre cele mai importante active ale omului de afaceri Ioan Moldovan. De asemenea, abatorul amenajat cu ajutorul fondurilor europene, este unul dintre cele mai mari din țară, dedicat ovinelor și bovinelor.

Acesta este situat în localitatea Șieu-Măgheruș și se întinde pe 57.300 de metri pătrați. Accesul la abator se face de pe DN17. Administratorul judiciar vinde construcții industriale de tip hală și echipamente tehnologice, mijloace de transport, mobilier și aparatură birotică.

Starea tehnică generală a echipamentelor este bună. Toate reviziile și reparațiile periodice au fost efectuate în termen. Pentru tot, lichidatorul cere 2.682.270 de euro.

Ioan Moldovan a fost nevoit inclusiv să își vândă și vila somptuoasă din centrul orașului, situată la doi pași de Instituția Prefectului. Ani de zile s-a lucrat la finisajele acestei case impunătoare. Aceasta a fost scoasă la vânzare tot în 2020, prețul de pornire fiind de aproape un milion de euro.

Vila are aproape 500 de metri pătrați utili, suprafața totală de teren fiind de 925 de metri pătrați. Potrivit anunțului de vânzare de la acea dată, proprietatea este compusă din demisol, unde găsim o cramă, o bucătărie, o baie, pivniță, jacuzzi și o cameră cu destinația sală de fitness.

La parter au fost amenajate un living, o bucătărie, un birou, un hol, o baie. La etaj sunt trei dormitoare, fiecare dotat cu baie proprie și dressing. Casa are și două garaje, iar curtea este amenajată cu pavaj și gazon. Un gard înalt, oferă proprietarului intimitatea dorită. Surse Gazeta de Bistrița dezvăluiau la acea dată că pe clădire a pus mâna nimeni altul decât fostul preot Cristian Pomohaci.

2019, începutul sfârșitului pentru afacerile lui Moldovan

La final de 2019, Ioan Moldovan a cerut insolvența pentru Combis, Agro-Invest Prod și Hotel Coroana de Aur SRL, optând pentru o cerere comună de intrare în insolvență. La masa credală s-au înscris peste 60 de entități. Printre ele se numără și Oficiul Registrului Comerțului, Aquabis, Administrația Fondului pentru Mediu, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Primăria Bistrița, Administrația Națională Apele Române sau Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bistrița-Năsăud.

Printre cei care speră să recupereze bani de la Ioan Moldovan se numără și mai multe bănci. Pe listă regăsim CEC Bank, Banca Transilvania sau Banca de Export – Import a României Eximbank. Culmea, pe lista de creditori apar și firme de-ale lui Moldovan. Astfel, potrivit bistrițabusiness.ro, Agro-Carn Food Company are de recuperat de la grupul de firme peste 10 milioane de lei.

Agro Invest Prod a fost împrumutată de Banca Transilvania cu 34,8 milioane de lei, Combis cu 14,2 milioane de lei și Hotel Coroana de Aur cu 28,4 milioane de lei. CEC Bank-ul a împrumutat firmele cu 6 milioane de lei.

Și firmele din grupul de insolvență au datorii una la alta. Combis și Hotel Coroana de Aur au de recuperat 14,4 milioane de lei și respectiv aproape un milion de lei de la Agro Invest Prod. Agro Invest Prod are de recuperat 11,3 milioane de lei de la Combis.

