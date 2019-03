Lene mare la DNA Cluj! Anchetă făcută-n doru’ lelii! Primarul Vasile Laba, spălat de procurorii DNA

Primarul comunei Bistrița Bîrgăului, Vasile Laba, a fost spălat de procurorii DNA, după ce Niculaie Turja a depus o plângere împotriva acestuia în care îl acuză pe edil că ar fi mutat în acte niște terenuri pentru a putea construi groapa ecologică pentru gunoi de grajd. “Echipă” cu Vasile Laba a făcut expertul Ovidiu Bruj, care a fost audiat și el de procurorii DNA. Pentru că nu au avut la dispoziție o expertiză judiciară impusă de instanță de judecată într-un dosar civil aflat pe rolul Judecătoriei Bistrița, dar neefectuată încă, anchetatorii au dispus clasarea dosarului penal. Chiar dacă Niculaie Turja a înaintat plângere la soluția procurorului, șefa DNA Cluj, procurorul șef Anca Mărincean nu i-a dat dreptate. Acum, bîrgăuanul a ajuns la instanță, care va trebui să decidă dacă procurorii au dat soluția bună sau vor trebui să refacă și să completeze urmărirea penală.

Niculaie Turja susţine că Primăria Bistriţa-Bîrgăului apare ca proprietar în acte pe un teren din zona Simegea, care a aparţinut părinţilor săi. După decesul acestora, terenul a fost împărţit între fraţi, fără însă să fie făcute modificările de rigoare în Cartea Funciară, adică practic terenul figurează își acum pe părinții fraților Turja. O parte din terenul în cauză a ajuns în posesia unei nepoate a lui Nicolae Turja, care, la un moment dat, l-a vândut unui pădurar din comună, contra sumei de 2.300 lei. După o perioadă de timp, pădurarul l-a înstrăinat, prin donație, Primăriei Bistriţa-Bîrgăului.

Niculaie Turja spune că a aflat doar cu puţin timp înainte locală să realizeze o platformă pentru colectarea gunoiului de grajd, că terenul pe care va fi implementat proiectul este de fapt cel care a aparţinut părinţilor săi.

„Nepoata mea l-a vândut pădurarului Grigore Rus. Au făcut un contract de mână. Nu demult am aflat că pădurarul l-ar fi vândut primăriei. Am fost la OCPI să cer acte, dar nu mi-au dat. Dar mă duc să fac o solicitare în scris. Deocamdată am o schiţă a terenului pe care se construieşte platforma, în care primăria apare ca proprietar şi al terenurilor învecinate. Dar nu se poate să fie, acolo sunt terenuri ale oamenilor, inclusiv eu, şi nu are acordul nimănui. Eu nu am nimic că nepoata a vândut terenul, dar nu vreau groapa acolo. Mă deranjează şi am strâns semnături. Ajungem să plătim gunoiul de grajd. Şi nici nu ştiu pentru cine a făcut proiectul acesta, că oamenii din comună nu mai au multe animale. Şi au găsit terenul acesta chiar în vârful Simegii… Am fost şi la Garda de Mediu, dar ei spun că primăria are toate avizele, şi de la Mediu şi de la Apele Române. Eu nu înţeleg cum a devenit primăria proprietar tabular pe suprafaţa aceea, când la Cartea Funciară proprietari au fost înscrişi părinţii mei, după ce au moştenit de la bunicii mei”, declara exact în urmă cu mai bine de un an și jumătate, pentru Gazeta de Bistrița, Niculaie Turja.

Disperat, omul s-a plâns la DNA

A dat primăria în judecată, însă anul trecut a depus și o plângere la DNA, acuzându-l pe primarul Vasile Laba de abuz în serviciu, fals intelectual și uz de fals.

Concret, în plângerea penală depusă la DNA, Niculaie Turja a arătat faptul că primarul Vasile Laba “ a susținut în mod neadevărat că, terenul pe care s-a edificat groapa de gunoi ar fi în proprietatea tabulară a Primăriei deși acesta ar aparține persoanei vătămate; la începutul lunii aprilie 2017 a demarat lucrări de construcție a gropii de gunoi pe un alt amplasament decât cel care era prevăzut în documentația de aprobare, context în care s-ar fi folosit documente false; în baza documentației neadevărate au fost accesate fonduri europene pentru amenajarea gropii de gunoi care afectează locuitorii din zonă prin daunele produse mediului înconjurător”.

La DNA s-a mimat ancheta și s-a dat clasare

După ce a finalizat ancheta, procurorul de caz a ajuns la concluzia că fapta nu există și astfel a clasat cauza. De fapt nici nu s-a obosit foarte tare procurorul să obțină alte probe în afara celor puse la dispoziție de părți și declarațiile acestora pentru ca în final să ajungă la o concluzie fără echivoc că există sau nu există suspiciuni/indicii rezonabile că cei acuzați de Turja au comis sau nu au comis faptele care li se impută.

Niculaie Turja a înaintat plângere la soluția procurorului, însă fără succes. Procurorul șef al DNA Cluj, Anca Mărincean, arată în ordonanța de respingere a plângerii faptul că “analiza motivelor indicate în cuprinsul acesteia, determină concluzia că plângerea penală formulată împotriva soluției procurorului este nefondată”.

“Astfel, examinarea cauzei relevă faptul – reținut ca atare de procuror – că și în situația în care s-ar fi constatat o încălcare a atribuțiilor de serviciu de către reprezentanții Primăriei localității Bistrița Bîrgăului, tot nu s-ar fi putut reține infracțiunea de abuz în serviciu, având în vedere considerentele Deciziei Curții Constituționale nr. 405/15.06.2016, clasarea cauzei, fiind impusă în lumina respectivei decizii, deoarece fapta nu ar fi fost prevăzută de legea penală ca infracțiune, în contextul în care nu există o încălcare a unor dispoziții din legislația primară”, arată procurorul șef Anca Mărincean în ordonanță.

Totodată aceasta mai spune că declarațiile persoanelor audiate în cauză nu sunt contradictorii, în ciuda celor susținute de Nicolaie Turja, și nici nu s-a constatat fraudarea unor fonduri de proveniență comunitară în baza unor documente justificative necorespunzătoare realității cu intenția obținerii fără drept a acestora sau cu consecința producerii unor pagube patrimoniului comunitar sau național, astfel că, din nou, Anca Mărincean consideră că procurorul de caz a dat soluția potrivită.

Procurorul șef se pronunță și asupra probei cerută de Nicolaie Turja, respectiv o expertiză prin care vrea să demonstreze că primarul Vasile Labă și expertul Ovidiu Bruj au mutat terenurile din pix pe hârtie.

“Probele nu au o valoare a priori stabilită de legiuitor, importanța acestora rezultând în urma aprecierii lor de către organele judiciare, consecutiv materialului probatoriu administrat în mod legal și loial în cauză.

În egală măsură, se impune precizarea că întregul material probatoriu în ansamblul său nu se poate fundamenta în mod temeinic o învinuire cu privire la exercitarea unei conduite abuzive de către persoanele implicate în derularea procedurii de amenajare a unei gropi de gunoi pe raza teritorială a UAT Bistrița-Bîrgăului.

Este de necontestat faptul că aspectele sesizate au la bază nemulțumiri cu privire la existența unui litigiu civil ce face obiectul dosarului 3959/190/2017 aflat pe rolul Judecătoriei Bistrița, însă în lipsa unor dovezi certe, aspectele ce urmează a fi tranșate în cadrul respectivei cauze nu pot fi valorificate pe calea antrenării răspunderii penale a persoanelor vizate în sesizarea penală inițială.

Nu în ultimul rând, reținem că în cauză lipsesc indicii oriprobe minim necesare pentru confirmarea existenței faptelor de fals și uz de fals sesizate descrierea activității presupus infracționale din cuprinsul sesizării inițiale fiind elocventă în acest sens”, a mai scris Anca Mărincean.

Numai că procurorul de caz nici măcar nu s-a deranjat să descopere, evident prin intermediul unui expert, dacă într-adevăr terenurile au fost mutate sau nu din pix, fiindcă, mergând pe o gândire logică, aici este punctul nevralgic și pe care fi trebuit pus accent ca să se poată confirma sau infirma falsul și uzul de fals. În cazul unei confirmări a comiterii unor fapte de fals și uz de fals de către Vasile Laba și Ovidiu Bruj, mai departe s-ar fi putut proba un eventual abuz în serviciu în dauna intereselor unei persoane fizice, și mai o eventuală pagubă adusă patrimoniului comunitar sau național, în condițiile în care s-ar fi dovedit că platforma de gunoi s-a construit pe un alt teren și deci s-au cheltuit bani degeaba.

Turja a contestat ordonanța în instanță

Niculaie Turja nu se lasă însă cu una cu două și a atacat în instanță ordonanța de respingere a plângerii împotriva soluției procurorului, dispusă de procurorul șef Anca Mărincean, ca fiind nelegală și cere retrimiterea cauzei înapoi la procuror în vederea completării urmăririi penale.

“Consider că soluția dispusă nu este legală întrucât, pe de o parte, este contrară probelor administrate în cauză, iar pe de altă parte, probațiunea administrată este incompletă, nefiind stabilite toate aspectele de natură a duce la încadrarea juridică corectă a faptelor”, arată Turja în plângere.

În document se face referire și la declarațiile martorilor care arată că terenul a aparținut familiei Turja, dar și la cea a primarului Vasile Laba, care în fața anchetatorilor a spus altceva decât ce declarase jurnaliștilor anterior.

“În declarația dată, primarul nu a mai recunoscut că ar fi dobândit terenul de la Rus Grigore, susținând că ar fi descoperit că aparține comunei.

Această descoperire miraculoasă a venit în contextul în care proiectul privind realizarea gropii de gunoi era într-un stadiu avansat, utilajele fiind probabil achiziționate (aspect nelămurit de către organele de urmărire penală), dar, raportat la opoziția comunei Tiha Bîrgăului pe raza căreia era stabilit amplasamentul inițial, fără să existe un amplasament”, se mai precizează în document. Plângerea a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Bistrița-Năsăud pe 25 februarie 2019, un prim termen.