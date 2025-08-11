Romeo Florian anunță că proiectul de extindere a rețelei de apă și canalizare din Lechința merge mai departe, pentru ca toți locuitorii comunei să beneficieze de servicii moderne și condiții de trai mai bune.

În acest moment se lucrează la noua stație de epurare din Sâniacob, care va deservi trei sate ale comunei – Chiraleș, Țigău și Sâniacob. De asemenea, lucrările de introducere a rețelelor de canalizare în Sâniacob sunt aproape finalizate.

Proiectul, în valoare de circa 3,7 milioane euro, este derulat prin Programul „Anghel Saligny”.

„Este un proiect important pentru noi, prin care practic toată comuna Lechința va avea canalizare și apă, excepție satul Bungard, care este depopulat și acolo nu se mai justifică investiția”, spune primarul Romeo Florian.