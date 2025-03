Avocata și fosta președintă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol, a vorbit, într-un dialog cu activistul și protestatarul Marian Ceaușescu, despre acuzațiile legate de un proiect de lege controversat. Vicol a respins ideea că ar fi „ascuns la sertar” o lege favorabilă dezvoltatorilor imobiliari și a subliniat că este pregătită să își susțină punctul de vedere în instanță.

„Niciodată nu am ascuns la sertar vreun proiect, nici imobiliar, nici de alt fel. Am un dosar în instanță, i-am făcut o plângere domnului deputat Florin Roman, care nu a depus nicio întâmpinare. Îl aștept la termenul de judecată cu probe”, a declarat Laura Vicol.

Ea a explicat că proiectul de lege incriminat datează din 2019 și că, înainte ca ea să preia conducerea Comisiei Juridice în 2021, fusese gestionat de un alt deputat, membru al USR. „Din 2019 până în 2021 nu s-a făcut absolut nimic cu acest proiect”, a punctat Vicol.

Politica, un subiect închis

Întrebată despre o posibilă revenire în politică, Vicol a afirmat că nu ia în calcul o nouă candidatură în Parlament. De asemenea, a subliniat că activitatea sa din Comisia Juridică a fost umbrită de scandaluri și critici, fără ca lucrurile pozitive să fie recunoscute.

„În situația actuală, nu aș vrea să candidez. Pentru că tot ce vrei să faci bun în țara asta, nu ești lăsat s-o faci. Și ce m-a durut cel mai mult până în acest moment – și probabil până nu se vor limpezi toate aceste lucruri – rămâne un gust amar. Toți cei care au participat alături de mine la grupurile de lucru făcute pentru diversele inițiative legislative – și dumneavoastră știți că de mai multe ori am anunțat public ce grupuri de lucru fac – nimeni nu a ieșit niciodată să spună ce am făcut acolo. În comisia juridică nu se spune ce e bun, doar ce e rău. (…)

N-aș vrea să vorbesc despre domnul Ciolacu și, în general, nu vreau să mai vorbesc despre politică, pentru că, pe lângă faptul că mi-a lăsat un gust amar tot ce s-a întâmplat, toate trebuie să se lămurească în dosarul penal care se află în competența DNA acum și urmăririi penale. Politica pentru mine este un subiect închis. E clar că politica mânjește pe toată lumea, atâta vreme cât nu faci parte probabil dintr-o anumită arie de persoane, din care eu nu am făcut.

Vicol a făcut referire și la faptul că numele său a fost asociat cu cel al companiei Nordis, la care soțul său este asociat, susținând că acest lucru a fost exploatat atât în spațiul public, cât și în dosarul în care este cercetată.

„Mă bucur că m-ați întrebat acest lucru, pentru că adevărul trebuie să iasă tot timpul la iveală. O să iasă la iveală – eu așa sper – și e Dumnezeu sus, cu care, până la urmă, ne vede pe toți. Nu mi-am dat demisia pentru că munca mea, pe care eu am depus-o acolo timp de trei ani în calitate de președinte, nu am vrut să fie întinată de minciunile care s-au spus despre mine în tot acest presupus scandal. Pentru că eu nu am nicio legătură cu acest scandal. Știu că se folosește poza mea, este pusă în toate articolele de presă unde apare numele companiei la care soțul meu este asociat. Se face această asociere cu mine și s-a făcut atât în public, cât și în dosarul în care sunt cercetată”, a mai spus Laura Vicol.

Cum se zboară cu avionul Nordis

În ceea ce privește zborul cu avionul privat, Vicol a explicat că astfel de aeronave sunt închiriate de companii și că există opțiunea de a plăti fie un loc individual, fie întreaga cursă. „Avionul este închiriat de o companie – nu neapărat de Nordis, de orice companie. Sunt câteva. Se plătește locul, da”, a spus Vicol.

Ea a fost întrebată și despre zborurile Ancăi Alexandrescu și a răspuns: „Este prietena mea din copilărie, am copilărit împreună în blocul din Drumul Taberei. Niciodată această doamnă, care este un om deosebit și un om luptător – și probabil de asta deranjează – pentru mine este un om deosebit”.

Referitor la acuzațiile legate de posibila sa implicare morală în scandalul Nordis, Vicol a respins orice asociere și a declarat că nu copiază pe nimeni, referindu-se la comparațiile făcute între ea și Elena Udrea. „Îmi place să cred că sunt autentică”, a spus Vicol.

Vicol: „Soțul meu nu m-a luat de la colț de stradă”

În ceea ce privește criticile legate de vestimentația sa și bunurile de lux pe care le deține, avocata a răspuns că a avut un stil de viață confortabil și înainte de căsătorie. „Pe mine soțul meu nu m-a luat de la colț de stradă. M-a luat cu garsonieră, cu mașini, cu case și cu bani în cont. Genți am avut și înainte, haine am avut și înainte, ceasuri am avut și înainte”, a declarat ea, precizând că își cumpără și haine accesibile, dând ca exemplu o pereche de pantaloni de la Zara.

Acuzațiile în scandalul Nordis pentru cuplul Vicol-Ciorbă

Omul de afaceri Vladimir Ciorbă şi soţia sa, Laura Vicol, au fost în arest preventiv din 5 până în 14 februarie, în dosarul Nordis, dar au fost puși în libertate, după ce instanța supremă le-a admis contestaţiile. Magistrații au decis ca Vladimir Ciorbă să fie plasat sub control judiciar, în timp ce fosta deputată PSD este cercetată în libertate.

Laura Vicol şi soțul său, Vladimir Ciorbă, sunt acuzaţi că au delapidat zeci de milioane de euro din firmele grupului Nordis şi au cheltuit banii pe vacanţe, călătorii cu avioane private, achiziţii de bunuri şi maşini de lux. Sumele retrase proveneau de la clienţii păgubiţi, care au plătit pentru apartamente pe care nu le-au primit niciodată.

Astfel, spun procurorii DIICOT, cuplul Ciorbă – Vicol a achitat 1,5 milioane euro pe zboruri cu avioane private sau elicoptere spre destinaţii de vacanţă din ţară şi străinătate – Nisa, Mykonos, Madrid, Paris, Delta Dunării. De asemenea, au fost achiziţionate maşini de lux – Ferrari, Bentley, Rolls Royce – de aproape 5 milioane de euro.

Acuzaţiile din dosar sunt de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.

sursa: ziare.com

Citește și: Peste 18.000 de pașapoarte, emise anul trecut de serviciul de resort din Bistrița-Năsăud