Lipsa lichiditatilor poate afecta semnificativ evolutia, stabilitatea si bunul mers al oricarui business tanar. Din pacate insa, astfel de probleme de natura financiara sunt cele mai frecvente in randul afacerilor mici aflate la inceput de drum si sunt cauzate in special de facturile de incasat cu plata lenta, respectiv de termenele mari de plata de 30, 60, 90 sau chiar 120 de zile. Cand plata facturilor intarzie, se creeaza un dezechilibru intre incasari si plati care ameninta bunul mers al afacerii si care poate aduce cu sine consecinte dintre cele mai negative pe termen lung, cum ar fi insolventa sau chiar falimentul.

Prin urmare, in cazul in care si tu te numeri printre antreprenorii care se confrunta cu incasarea lenta a creantelor si iti doresti sa minimizezi orice risc care ti-ar putea destabiliza business-ul, afla ca avem o solutie pentru tine. Este vorba despre serviciul de factoring de la OmniCredit, prin intermediul caruia vei putea transforma facturile emise catre clienti in lichiditati imediate, asigurand un flux numerar sanatos si imbunatatind in mod semnificativ situatia financiara a afacerii tale, dar nu numai.

Solutii de finantare pe repede inainte

Antreprenorii care isi doresc sa uite de termenele mari de plata la facturi si sa rezolve variatiile fluxului de numerar sunt intotdeauna preocupati sa gaseasca surse de finantare cat mai avantajoase, fiabile si accesibile care sa le sustina activitatea. In acest sens, acum exista OmniCredit, fintech-ul care ofera finantare 100% online pe fast forward in Romania, rapid si cu un minim de documente. Oferta de servicii financiare propusa de OmniCredit include si factoring-ul, o solutie inovatoare care te ajuta sa transformi instrumentele de plata in lichiditati imediate pentru a acoperi nevoia urgenta de cash si, implicit, pentru a asigura continuitatea activitatii tale curente. Concret, cesionarea facturilor prin factoring iti ofera posibilitatea de a incasa pe loc banii pe serviciile prestate/produsele livrate, fara sa mai fii nevoit sa astepti pana la data scadenta pentru incasarea acestora, astfel incat sa eviti blocajele financiare si sa te bucuri de siguranta si stabilitate financiara pe termen lung.

Sistem online rapid si automatizat

OmniCredit se diferentiaza fata de competitorii sai prin faptul ca ofera solutii de finantare 100% online, cu doar cateva click-uri, si asta datorita unui sistem de ultima generatie, avansat si complet automatizat. Astfel, acum poti obtine finantare simplu si rapid, fara sa fii nevoit sa te deplasezi fizic, sa intocmesti tot felul de dosare stufoase sau sa stai la cozile interminabile de la banci, pierzand timp pretios si energie. Totul se desfasoara exclusiv online, fara timpi pierduti, fara birocratie si fara garantii. In cazul in care te incanta ideea si vrei sa afli mai multe, haide sa vedem impreuna cum poti obtine finantare in doar cateva ore de la OmniCredit, urmand 4 pasi simpli si intuitivi, dupa cum urmeaza:

Creezi cont. Pentru inceput, trebuie sa iti creezi cont pe omnicredit.ro. Procesul de inrolare in platforma dureaza numai 30 de secunde si necesita un minimum de date de autentificare si identificare, ceea ce inseamna ca nu trebuie sa iti faci griji ca vei intampina dificultati din acest punct de vedere.

Plasezi cererea de finantare. Urmatorul pas consta in alegerea produsului financiar dorit si, implicit, in incarcarea documentelor solicitate. Aceasta etapa este simplificata si nu presupune tot felul de pasi complicati, asociati deseori cu imprumuturile bancare clasice, ceea ce reprezinta inca un mare avantaj pentru tine si timpul tau.

Astepti verificarea datelor. Desigur, pentru ca totul sa se desfasoare conform normelor, este necesara o verificare amanuntita a datelor introduse si a cererii de finantare plasata. In acest sens, specialistii OmniCredit se vor ocupa de intreg demersul in cel mai scurt timp posibil si vor reveni cu decizia de creditare in maximum o ora de la plasarea cererii propriu-zise.

Primesti banii. Aici urmeaza partea buna. Daca cererea de finantare a fost aprobata, primesti banii in aceeasi zi, direct in contul tau bancar, in maximum 8 ore de la aprobare, gratie tehnologiilor avansate si complet digitale pe care le utilizeaza OmniCredit.

Nu in ultimul rand, un alt aspect demn de mentionat cu privire la procesul de obtinere a unei finantari de la OmniCredit este faptul ca presupune conditii minimale de acceptare. Ce inseamna asta? E simplu. Orice persoana juridica poate beneficia de pe urma serviciilor financiare oferite de aceasta companie atat timp cat demonstreaza ca a avut activitate economica in ultimele 3 luni. Mai mult decat atat, acum nu esti nevoit sa demonstrezi scopul in care urmeaza sa fie folosita suma de bani solicitata, ceea ce inseamna ca te bucuri de libertate maxima de actiune si de flexibilitate, fara compromisuri.

Lucrezi cu cei mai buni din domeniu

Pachet complet de servicii de calitate, profesionalism, promptitudine, seriozitate si transparenta – de toate acestea beneficiezi din moment ce alegi sa colaborezi cu expertii OmniCredit, cu o experienta de peste 15 ani in domeniul financiar-bancar. Acestia, dincolo de faptul ca impartasesc aceeasi pasiune pentru inovatie si pentru lucrul bine facut, sunt intotdeauna focusati pe nevoile si cerintele clientilor si dornici sa le ofere acestora solutii personalizate si un raspuns complet pentru probleme financiare dintre cele mai complexe. Mai mult decat atat, un alt atuu prin care se remarca echipa de specialisti de aici consta in educatia financiara de calitate pe care o ofera antreprenorilor in vederea dobandirii de noi cunostinte, intr-un cadru relaxat, lipsit de presiune financiara si stres. Pe scurt, alaturi de acestia esti privilegiat din toate punctele de vedere si ai garantia ca lucrezi cu cei mai buni din domeniu pentru viitorul afacerii tale.

Sprijin permanent

Nu in ultimul rand, consultanta specializata gratuita este inca un alt avantaj major care ar trebui sa te convinga sa alegi produsele financiare din portofoliul OmniCredit. Specialistii de aici vor fi mereu alaturi de tine in situatiile critice cu care te confrunti, vor asculta si intelege necesitatile si particularitatile afacerii tale si iti vor oferi ca atare solutii de finantare pe masura, indiferent de domeniul de activitate in care activezi, indrumandu-te in permanenta si sprijinind dezvoltarea business-ului tau. Pentru ca OmniCredit la nevoie se cunoaste!