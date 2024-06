La IPJ Cluj lucrurile par că au scăpat de sub control. Șefii instituției sunt cercetați pentru corupție de procurorii DNA Cluj, iar subalternii scapă de dosarele penale după ce judecătorii anulează probele strânse de procurori. Este cazul lui Mureșan Ioan, acuzat că cerea mită șoferilor împreună cu colega lui, Daniela Pop. El a scăpat de acuzații, dar polițista a fost condamnată la 5 ani și 3 luni.

Curtea de Apel Cluj a decis să anuleze o parte din probele strânse de procurori în dosarul de luare de mită în care au fost trimiși în judecată polițiștii Pop Daniela și Mureșan Ioan.

Inițial, Tribunalul Cluj i-a condamnat la 4 ani ani și 4 luni pe Mureșan și la 5 ani și 3 luni, pe Pop.

Însă, cei doi au contestat verdictul cerând anularea probelor utilizate în urma folosirii dispozitivelor tehnice de înregistrare de către investigatorii sub acoperire. Ei și-au bazat cererea pe considerentul că procurorii nu au cerut încuviințarea de la judecătorul de drepturi şi libertăţi să folosească dispozitivele tehnice pentru a obţine fotocopii sau înregistrări audio sau video. În baza acestei lipse de procedură, judecătorii au ajuns la concluzia că probele obținute trebuiesc anulate.

”Curtea a constatat totodată, nulitatea absolută a probelor obţinute ca urmare a efectuării înregistrărilor de către investigatorii sub acoperire, mijlocul de probă constând în procesul verbal de redare fiind exclus din ansamblul probator, ca urmare a sancţiunii procesuale, astfel că singurele probe care conţin elemente relevante şi pertinente în susţinerea acuzaţiei rămân declaraţiile, respectiv procesele verbale care emană de la investigatorii sub acoperire cu privire la activităţile desfăşurate”, arată instanța.

Astfel, la finele acestei săptămâni judecătorii au decis achitarea lui Mureșan Ioan și păstrarea sentinței privitoare la Pop Daniela. Astfel, Mureșan are toate drepturile să se întoarcă la locul de muncă. Suplimentar, el a rămas și cu banii de mită, confiscați în urma flagrantului(!).

”(…) admite apelurile declarate de inculpaţii Mureșan Ioan şi Pop Daniela, împotriva sentinţei penale nr. 263/2023 pronunţată la data de 03.11.2023 de Tribunalul Cluj, pe care o desființează în parte şi judecând: Admite excepţia nulităţii probelor obţinute în urma utilizării dispozitivelor tehnice de înregistrare de către investigatorii sub acoperire. În temeiul art. 281 alin. 1 lit.b1 C.pr. pen. constată nulitatea absolută a înregistrărilor audio video efectuate de investigatorii sub acoperire, fără încuviinţarea judecătorului de drepturi şi libertăţi competent, dispunând totodată excluderea probelor şi înlăturarea de la dosarul cauzei a următoarelor: – proces verbal de redare a înregistrărilor efectuate cu ocazia activităţilor desfăşurate de investigatorii sub acoperire D.M. şi D.A.din 07.07.2021; – procesul verbal de redare a înregistrărilor efectuate cu ocazia activităţilor desfăşurate de investigatorul sub acoperire S.I.T. din 11.10.2021; – Procesul verbal de redare a înregistrărilor efectuate cu ocazia activităţilor desfăşurate de investigatorul sub acoperire C.I.F. din 11.10.2021; – înregistrările care fac obiectul proceselor verbale anterior menţionate existente în format electronic la dosarul cauzei. În baza art. 396 alin. (7) raportat la art. 16 alin. (1) lit. c) din C. proc. pen., îl achită – pe inculpatul M.I.- pentru săvârşirea infracţiunilor de pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită în formă continuată (…) respectiv de complicitate la fals intelectual în formă continuată (2 acte materiale),(…) Înlătură măsura de siguranţă a confiscării speciale dispuse faţă de inculpatul M.I.. Ridică măsura asigurătorie instituită asupra bunurilor inculpatului M.I.. Înlătură obligarea inculpatului M.I.la plata cheltuielilor judiciare. Înlătură măsura de siguranţă a confiscării speciale dispuse faţă de inculpata P.D.cu privire la : – suma de 250 lei (jumătate din valoarea sumei presupus primite de la martorul D.M.); – suma de 250 lei (jumătate din valoarea sumei presupus primite de la martorul C.I.F.). Menţine restul dispoziţiilor sentinţei atacate. În temeiul art. 275 alin. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. ”, arată soluția pe scurt a instanței.

Cum storceau banii de la șoferi cei doi polițiști clujeni

Cei doi lucrau pe raza localității Florești și erau cunoscuți de mult timp ca fiind șpăgari, însă a fost nevoie de o plângere oficială pentru a începe o anchetă care să îi vizeze pe cei doi.

”Potrivit celor reţinute în actul de sesizare, a existat anterior intervenţiei investigatorilor sub acoperire, un denunţ care a arătat că i s-au solicitat bani cu titlu de mită de către Pop Daniela – poliţist rutier (printre altele), pentru ca, urmare a comiterii mai multor contravenţii la regimul circulaţiei pe drumurile publice, să nu fie sancţionat corespunzător cu amendă contravenţională şi puncte de penalizare, ci cu un simplu avertisment. Martorul ar fi dat cu titlu de mită inculpatei suma de 50 de euro, după care s-a dus direct la poliţie – deşi era noaptea în jurul orei 3, şi a depus denunţul.

Martorul nu era colaborator al poliţiei şi nu a avut nicio legătură cu cercetarea vreunei fapte de corupţie, acţionând din proprie iniţiativă şi conform propriei conştiinţe, deci organele de urmărire penală nu cunoşteau la data denunţului că inculpata ar săvârşi fapte de corupţie ori de serviciu şi nici nu urmăreau incriminarea acesteia la momentul specificat.

Ulterior, s-au analizat imaginile de pe multiple camere de supraveghere din zonă pentru a verifica susţinerile martorului, s-a ajuns la concluzia că cele relatate de acesta în denunţ corespund adevărului, după care s-a procedat la autorizarea folosirii investigatorilor sub acoperire în vederea descoperirii activităţii infracţionale a inculpatei.”, se arată în dosar.

În iunie 2021, doi polițiști sub acoperire au comis, în acelaşi loc, la acelaşi moment din noapte, aceleaşi contravenţii, activităţi autorizate de data aceasta de procuror.

”Cei doi au fost abordaţi, în benzinărie de către inculpata Pop Daniela, care ar fi coborât din maşina de poliţie, s-ar fi prezentat şi ar fi solicitat actele maşinii şi ale conducătorului acesteia, fiindu-i predate cartea de identitate, permisul de conducere, asigurarea RCA şi certificatul de înmatriculare. Inculpata i-ar fi returnat asigurarea, comunicându-i contravenţiile comise şi posibilele sancţiuni, după care s-ar fi întors la autovehiculul de serviciu. Investigatorul s-ar fi deplasat apoi la vehiculul poliţiei, l-a observat pe locul din dreapta faţă pe inculpatul Mureșan Ioan şi i-ar fi rugat pe ambii să nu-i dea puncte de penalizare, apoi s-a întors la propriul autovehicul. Ar fi fost rândul inculpatului să coboare din maşina de serviciu, să se apropie de investigator, să-i ceară acestuia să-i arate în portbagaj trusa medicală, stingătorul de incendiu şi triunghiurile reflectorizante, după care inculpatul i-ar fi spus investigatorului că e posibil ca maşina de serviciu să fie supravegheată şi că, pentru a scăpa de amendă şi de punctele de specializare, trebuie să-i aducă asigurarea „cu tot ce trebuie”, investigatorul plasând suma de 500 de lei între filele acesteia, care ar fi fost luată de inculpat, după care s-ar fi deplasat la maşina de poliţie, iar după 2 minute ar fi revenit inculpata cu procesul verbal şi documentele investigatorului, inclusiv asigurarea (fără bani)”.

Ulterior, au fost autorizați alți patru investigatori sub acoperire pentru a le da mită celor doi polițiști șpăgari. De fiecare dată Pop și Mureșan au cerut și au luat banii fără să clipească.

12 polițiști șpăgari au scăpat cu ajutorul sfintei prescripții

O situație similară cu cea expusă anterior a avut loc în dosarul a 12 polițiști clujeni trimiși în judecată tot pentru că luau bani de șoferi pentru a nu îi sancționa.

Dacă în 2020 ei au fost condamnați la Tribunalul Cluj, instanța superioară a decis să pună în aplicare prevederile emise de ÎCCJ privitoare la stabilirea termenului de prescripție și i-a spălat ca la ”nufărul” pe polițiștii șpăgari.

Lotul de polițiști a fost trimis în judecată în 2013 pentru luare de mită, abuz în serviciu, fals intelectual şi primire de foloase necuvenite, activitatea infracţională dedusă judecăţii însumând 73 de acte materiale.

În dosar au fost acuzați Ioan Mureşan, Mihai Radu Mureşan, Adrian Vasile Sucală, Victor Soran, Dorin Dan Alb, Cătălin Lupaş, Eduard Robert Gălăţan, Dacian Cosmin Roşca, Alin-Tudor Mânzat, Ilie Cătinean şi Ciprian Rareş Todoruţ.

„În sarcina inculpaţilor s-a reţinut faptul că, în mod repetat, aceştia au pretins ori acceptat diferite sume sau alte foloase pentru a nu-şi îndeplini atribuţiile de serviciu, respectiv pentru a nu le aplica conducătorilor auto depistaţi în trafic o sancţiune contravenţională pentru încălcări ale conduitei la regimul de trafic rutier (în special depăşirea limitei de viteză instituite pe acel sector de drum).

Pe fondul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, întocmeau sau nu întocmeau, participau sau asistau la întocmirea unor procese verbale de contravenţie în care se consemnau stări de fapt nereale, se omitea consemnarea unor contravenţii sau se inserau date nereale, împrejurări de natură a-l favoriza pe contravenient în ceea ce priveşte aplicarea punctelor de penalizare, aplicarea amenzii contravenţionale sau stabilirea cuantumului acesteia şi aplicarea suspendării exercitării dreptului de a conduce autoturisme, precum şi de a cauza bugetului de stat o pagubă“, potrivit unui comunicat al Ministerului Public.

Flagrant la această modalitate de rezolvare a dosarelor este că toți cei implicați și-au reluat funcțiile deținute la momentul anului 2022, când parte dintre ei au fost arestați. Unii dintre ei s-au pensionat.

Răzvan Robu