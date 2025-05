Zilele trecute, doi bărbați din Budacu de Jos au fost condamnați definitiv de Curtea de Apel Cluj, într-un dosar de tentativă de omor, lovire și alte violențe și tulburarea liniștii publice, după ce în urmă cu 4 ani s-au luat la bătaie cu alți trei bărbați din Buduș, unul din aceștia din urmă fiind înjunghiat cu un cuțit. Judecătorii clujeni au decis că cei doi inculpați sunt îndreptățiți să primească pedepse mai mici față de ce au primit la Bistrița. Unul se află deja după gratii, în urma unei condamnări dintr-un alt dosar, iar celălalt a ajuns deja în penitenciar, la scurt timp după ce instanța a pronunțat sentința definitivă.

Un incident violent s-a petrecut într-o noapte de august 2020, în satul Buduș, după ce Daniel Moldovan și Dorin Apostol i-au bătut pe trei localnici, care se aflau într-o vizită la niște amici. Unul dintre cei trei agresați a fost înjunghiat în zona gâtului cu un cuțit de către Daniel Moldovan, care ulterior a fost acuzat de tentativă de omor.

Unul și-a lovit rivalul cu un cuțit, celălalt a dat cu parul

Concret, grozăvia a pornit de la niște amenințări pe rețelele sociale între Apostol și Moldovan, pe de o parte, și alți doi tineri, frați – B.R.-I. şi M. C.-C –, pe de altă parte.

În seara de 11 august 2020, B.R.-I. şi M. C.-C s-au dus în vizită la familia L. din Buduș, și au petrecut împreună gazdele până noaptea târziu. După miezul nopții, M. C.-C spunând că pleacă întrucât are de rezolvat „o treabă”, restul persoanelor rămânând în casă. Anterior, M. C.-C le relatase amicilor săi că are un conflict mai vechi cu Dorin Apostol și că acesta i-a transmis prin SMS că în jurul orei 00,00, când se va întoarce de la muncă, îl va aştepta „în drumul ciurzii” pentru a-şi rezolva problemele.

La scurt timp s-au auzit zgomote afară, astfel că iubita celui care avea să fie atacat cu cuțitul de Moldovan, a ieșit să vadă ce se întâmplă, şi din pragul ușii a început să strige, în condițiile în care M. C.-C era căzut la pământ, inconștient și era lovit de Apostol cu o bâtă. În ajutorul celui agresat au sărit două dintre gazde, care însă au fost lovite cu cuțitul de Moldovan.

“La data de 12.08.2020, după miezul nopții, inculpatul Apostol Dorin, înarmat cu o bâtă din lemn, inculpatul Moldovan Daniel, înarmat cu o ţeavă din metal de 50-70 cm lungime şi un cuţit, însoţiţi de numitul XX, înarmat cu un topor, de ZZ, și de o altă persoană rămasă neidentificată, s-au deplasat cu un autoturism Ford Focus, condus de inculpatul Moldovan Daniel, în faţa locuinţei familiei L., în satul Buduș, (…), pentru a le aplica numiţilor B. R.-I. şi M.C.-C., care se aflau la locuinţa familiei L. în vizită, împreună cu martorul (…), o corecţie fizică, după ce în prealabil, anterior deplasării lor, inculpații Apostol Dorin, Moldovan Daniel, pe de o parte, şi numiţii B.R.-I. şi M. C.-C., pe de altă parte, s-au ameninţat reciproc, în cadrul unor discuţii pe reţelele de socializare, discuţii prin care au stabilit să se întâlnească, în scurt timp.

Ajunşi în faţa casei familiei L., au întâlnit-o la faţa locului pe persoana vătămată M.C.-C., fratele numitului B.R.-I., care nu era înarmată. Văzând-o, inculpatul Moldovan Daniel s-a îndreptat către aceasta, după care a început să o lovească cu pumnii, iar inculpatul Apostol Dorin i-a aplicat lovituri cu un par din lemn, în zona capului şi peste corp, până când persoana vătămată şi-a pierdut conştienţa.

În timpul desfăşurării violenţelor, respectiv în timp ce persoana vătămată M.C.-C. era lovită cu parul, a ieşit din curtea locuinţei sale persoana vătămată L.D., împreună cu fratele său, persoana vătămată L.V.-C., persoana vătămată L.D. fiind atacată imediat de către inculpatul Moldovan Daniel.

A urmat un conflict fizic între persoana vătămată L.D. şi inculpatul Moldovan Daniel, în cadrul căruia persoana vătămată L.D. a fost lezată de două ori cu un cuţit în zona gâtului şi o dată în zona spatelui, de către inculpat, sângerând puternic.

A intervenit în conflict persoana vătămată L.V.-C., pentru a-l apăra pe fratele său, persoana vătămată L.D., inculpatul Moldovan Daniel aplicându-i şi acestuia o lovitură de cuţit, în zona capului.

În urma agresiunii inculpaţii au fugit, potrivit declaraţiilor martorilor (…), L.S. şi L.D., anterior momentului în care s-a îndepărtat de la locul săvârşirii faptei, inculpatul Moldovan Daniel strigând persoanei vătămate L.D.: «Ţi-am dat cuţit!». În timp ce se deplasau în ritm alert spre autovehiculul cu care veniseră la locuinţa persoanelor vătămate, inculpatul Moldovan Daniel şi-a exprimat, către însoțitorii săi, îngrijorarea că «l-a tăiat tare» pe L.D., după care s-a ascuns, de teama consecinţelor juridice ale faptelor sale, în final predându-se organelor de poliţie.

Persoanele vătămate M.C.-C. şi L.D. au fost preluate de echipajele medicale care au sosit la faţa locului, şi care le-au transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale”, au arătat procurorii în rechizitoriu.

După comiterea faptelor, Moldovan și Apostol au fost reținuți de oamenii legii pentru 24 de ore.

Moldovan a fost acuzat de tentativă de omor, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, și a fost plasat sub control judiciar până în decembrie 2020, iar Apostol a fost acuzat de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Pedepse mai dure de la Tribunalul BN

La final de proces, Moldovan a fost condamnat la 5 ani şi 6 luni închisoare şi interzicerea unor drepturi pe o perioadă de 4 ani. În plus, el trebuie să îi plătească 8.000 de euro, cu titlu de daune morale lui L.D., despăgubiri civile în valoare de 902 lei către SAJ Bistrița-Năsăud și 405 lei către Spitalul Județean, plus 1.693 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Celălalt inculpat. Dorin Apostol a primit 1 an şi 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii lovire sau alte violenţe și 9 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice. În total însă, Apostol a fost condamnat la 4 ani şi o lună închisoare, din cauză că bărbatul mai are o condamnare anterioară, de 3 ani și 4 luni de închisoare, devenită definitivă în ianuarie 2024, dintr-un alt dosar de tentativă de omor, în care a fost inculpat alături de mama sa (condamnată la 4 ani şi 6 luni închisoare), faptă comisă în februarie 2023.

Instanța de fond nu a ținut cont de principiul legii mai favorabile

Sentința nu a fost definitivă și a fost atacată de Moldovan, dar și de procurori, la Curtea de Apel Cluj.

Astfel, Parchetul a susținut că hotărârea atacată este nelegală întrucât prima instanță nu a ținut cont de incidenţa legii penale mai favorabile cu privire la infracţiunile de tulburarea ordinii şi liniştii publice, comisă de ambii inculpați.

“Ori, având în vedere că faptele de tulburarea ordinii şi liniştii publice au fost comise de cei doi inculpaţi la data de 12.08.2020, iar la momentul respectiv, acestea erau reglementate de Legea 61/2991 (Codul Penal) în cadrul art. 371 C.pen., că «fapta persoanei care, în public, prin violenţe comise împotriva persoanelor sau bunurilor, ori prin ameninţări sau atingeri grave aduse demnităţii persoanelor, tulbură ordinea şi liniştea publică, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă», iar urmare a adoptării Legii 248/20.07.2023, de modificare şi completare a Codului Penal, în prezent faptele inculpaţilor care prin violenţele fizice comise, în public, asupra persoanelor vătămate L.D., L.V.C. şi M.C.- C., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de tulburarea ordinii şi liniştii publice, prev. de art. 371 al.2 C.pen, faptă pedepsită cu închisoarea de la 1 la 5 ani, se impunea punerea în discuţie a incidenţei art. 5 Cod penal şi stabilirea legii penale mai favorabile ca fiind forma Codului penal în vigoare la data comiterii faptei, anterior modificării suferite prin Legea 248/20.07.20023, având în vedere că limitele de pedeapsă ale vechii reglementări, respectiv pedeapsa închisorii de la 3 luni la 2 ani sau amenda sunt mai blânde faţă de noua reglementare a art. 371 alin. 2 C. pen – pedeapsa închisorii de la 1 la 5 ani.

Aceeaşi analiză a incidenţei art. 5 Cod penal şi stabilirea legii penale mai favorabile ca fiind forma Codului penal în vigoare la data comiterii faptei, anterior modificării suferite prin Legea 248/20.07.20023, era necesară şi în cazul infracţiunilor de loviri şi alte violenţe, prev. de art. 193 alin. 2 C.pen. reţinute în sarcina celor doi inculpaţi, caz în care în mod corect s-a reţinut forma reglementării acestora în C.pen de la data comiterii faptelor, fără a se reţine însă aplicarea art. 5 C.pen.”, a reținut instanța din apelul depus de procurori, cereri pe care de altfel le-a admis.

Moldovan a vrut achitarea! A primit o pedeapsa mai redusă

De cealaltă parte, Moldovan a cerut desființarea primei sentințe și trimiterea cauzei spre rejudecare sau achitarea față de cele două infracțiuni de care a fost acuzat – tentativă de omor și lovire și alte violențe -, dar și reducerea pedepsei aplicate pentru comiterea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, ori schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care s-a dispus trimiterea în judecată, din infracţiunea de tentativă de omor, în infracţiunea de lovire sau alte violenţe, dar și pe cea de lovire sau alte violenţe în infracţiunea de vătămare corporală. Totodată, Moldovan a cerut și reducerea cuantumului daunelor morale.

Judecătorii clujeni nu au fost de acord cu desființarea primei sentințe și trimiterea dosarului spre rejudecare la Tribunalul Bistrița-Năsăud, constatând că, sub aspectul stării de fapt, aceasta a fost corect reţinută de către prima instanţa, probatoriul administrat fiind bine interpretat şi coroborat, pe baza căruia s-a format convingerea existenţei faptelor prevăzute de legea penală, precum şi a vinovăţiei inculpaţilor, încadrând corect în dispoziţiile legii infracţiunile săvârşite de aceştia.

“Curtea de apel îşi însuşeşte aspectele reţinute prin hotărârea apelată, apreciind că nu se impune reluarea acestora în decizia instanţei de apel deoarece, pe de o parte, în etapa apelului nu au fost administrate probe noi, care să atragă schimbarea situaţiei de fapt, iar pe de altă parte, probele administrate în cauză sunt lămuritoare cu privire la starea de fapt şi vinovăţia inculpaţilor”, arată judecătorii în motivarea sentinței.

În ceea ce privește infracţiunile de tulburarea liniștii și ordinii publice, instanța a considerat că ambii inculpați merită niște pedepse mai mici decât cele aplicate de Tribunalul Bistrița-Năsăud, astfel că Moldovan a beneficiat de o reducere de la un an de închisoare la 6 luni, iar Apostol – de la 9 luni la 3 luni de închisoare.

Cât despre infracțiunea de tentativă de omor, instanța clujeană a ajuns la concluzia că Moldovan are și circumstanțe atenuante privitoare la împrejurările legate de fapta comisă care diminuează gravitatea infracţiunii sau periculozitatea infractorului, astfel că i-a redus și această pedeapsă de la 5 ani la 3 ani și 4 luni de închisoare.

“Astfel, sunt avute în vedere, în principal, consecinţele efectiv cauzate persoanei vătămate ca urmare a conduitei agresive a inculpatului (leziuni care au necesitat pentru vindecare un număr de 11-12 zile îngrijiri medicale, care nu este unul foarte ridicat, coroborat cu împrejurarea că leziunile traumatice cauzate persoanei vătămate nu au întrunit caracteristicile medico-legale ale punerii în primejdie a vieţii, aspect probat de actele medicale existente la dosar). Toate aceste împrejurări sunt de natură a diminua gravitatea concretă a infracţiunii comise şi periculozitatea inculpatului, neputând fi ignorate în procesul de individualizare şi dozare a pedepsei principale, potrivit art. 74 Cod penal. Aceste împrejurări au valoarea unor circumstanţe atenuante judiciare în acord cu prevederile art. 75 alin. 2 lit. b) C.pen., iar reţinerea lor are efectul prevăzut de art. 76 C.pen., cu consecinţe asupra limitelor de pedeapsă în care are loc individualizarea pedepsei principale (reducere cu 1/3 a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege).

În acest cadru, în raport de prevederile art. 74 C.pen, Curtea reţine că infracţiunea prevăzută de dispoziţiile art. 188 C.pen. se pedepseşte cu închisoarea de la 10 la 20 ani. În privinţa inculpatului sunt aplicabile şi dispoziţiile art. 32 C.pen., fapta fiind comisă în formă tentată, astfel că limitele speciale sunt cuprinse între 5 ani şi 10 ani închisoare. În final, în urma aplicării dispoziţiilor art. 76 C.pen., aceste limite sunt situate între 3 ani şi 4 luni închisoare şi 6 ani şi 8 luni închisoare.

În raport de aceste limite de pedeapsă, instanţa de apel va dispune aplicarea unei pedepse cu închisoarea pe o durată de 3 ani şi 4 luni închisoare, orientată la minimul special prevăzut de lege pentru infracţiunea săvârşită.

La stabilirea duratei pedepsei închisorii Curtea are în vedere atât circumstanţele reale ale faptei, la care s-a făcut deja referire prin considerentele redate anterior şi care au condus la reţinerea circumstanţei atenuante judiciare în privinţa inculpatului, cât şi datele care caracterizează persoana acestuia. Din această ultimă perspectivă, se are în vedere faptul că inculpatul este o persoană tânără, fără antecedente penale, iar din concluziile Raportului de evaluare (…) reiese că acesta este integrat în muncă şi are un fiu minor. Totodată, în privinţa inculpatului au fost identificaţi o serie de factori de natură să inhibe dezvoltarea comportamentului infracţional, printre care suportul afectiv, moral şi material din partea familiei, împrejurarea că dispune de stabilitate locativă şi financiară, existenţa unor planuri de viitor dezirabile, imaginea pozitivă în cadrul comunităţii, fiind identificat un risc mic-mediu de comitere de noi infracţiuni.

Raportat la toate aceste considerente, Curtea apreciază că o pedeapsă de 3 ani şi 4 luni închisoare este în măsură să asigure prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni de către inculpat şi formarea unei atitudini corecte faţă de ordinea de drept şi faţă de regulile de convieţuire socială, în vederea reintegrării în societate a acesteia”, au precizat judecătorii.

Cât despre cuantumul daunelor morale, de 8.000 de euro, Curtea a decis că este unul corect, pe deplin justificat, proporțional cu afectarea stării psihice a părţii civile şi apt să constituie o compensare a suferinţelor încercate, fără ca, totodată, să depăşească o sumă rezonabilă.

După contopirea noilor pedepse, Moldovan Daniel a primit o condamnare de 3 ani şi 8 luni închisoare, cu executare în regim detenţie.

În ceea ce îl privește pe Apostol Dorin, în condițiile în care acesta are o condamnare de 3 ani și 4 luni de închisoare, devenită definitivă în ianuarie 2024, dintr-un alt dosar de tentativă de omor, în care a fost inculpat alături de mama sa (condamnată la 4 ani şi 6 luni închisoare), faptă comisă în februarie 2023, aceasta a fost contopită cu pedepsele primite pentru infracțiunile comise din acest dosar, rezultând o condamnare de 3 ani şi 11 luni închisoare cu executare.