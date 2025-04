M-am amuzat ieri, conversând cu un amic bine conectat la jocurile de putere, care îmi povestea despre viclenia lui Emil Boc, care, atunci când vorbește cu Edi Hellvig, promite sprijin total pentru Crin Antonescu la prezidențiale, apoi comunică același lucru către Ioan Rus sau Laura Codruța Kovesi, fosta sa colegă de facultate, cu același sprijin total, dar pentru Victor Ponta. Cam așa fac toți baronii politici în aceste zile, i-am replicat amicului meu, dar nu mai este deloc situația din 2024, când, spre exemplu, a fost simplu pentru Ilie Bolojan să orienteze voturile din Bihor către Elena Lasconi și Călin Georgescu, la cererea expresă a lui Lucian Pahonțu, trădându-l astfel, ambii, pe ostașul Ciucă. În 2025, la prezidențiale de peste o săptămână, votul nu va mai putea fi orientat de către baronii politici, decât într-o mică măsură, lucru pe care l-au priceput și analiștii serviciilor secrete, deci se recurge la strategii mai sofisticate de orientare a votului, așa cum sper că v-am convins ieri referitor la isprava noului „Mesia” creat în laboratoare, judecătorul Alexandru Vasile.

Repet pe scurt: prin decizia Curții de Apel de la Ploiești s-a urmărit repunerea pe tapet a „turului 2 înapoi”, ca să slăbească susținerea pentru George Simion, iar după ce Donald Trump Jr. va explica, luni, că Ponta ar fi un suveranist mai bun decât Simion, să se încerce reorientarea opțiunilor suveraniste către Victor – finul Sistemului, de dorit ar fi cu contribuția directă a lui Călin Georgescu, despre care Bogdan Peșchir, cel proaspăt eliberat, a comunicat multe procurorilor. Vorbim, așadar, despre o operațiune clară de intelligence, judecătorul Alexandru Vasile fiind, de 20 de ani, în pepiniera de cadre a Statului Paralel, care i-a ghidat cariera în totalitate. Rămâne de stabilit, totuși, de ce anume SRI se implică în sprijinirea unui jucător al celeilalte „păduri”, anume SIE, serviciul secret unde a fost alocat Victor Ponta încă de la începutul carierei. Și chiar așa, ați avut naivitatea să credeți că serviciile secrete nu se vor implica la prezidențialele din 2025, ce deschid un nou ciclu de putere de minim 5 ani, poate 10, pe care ciclu vor să-l controleze după modelul ultimilor 20 de ani? V-am explicat că, în 2024, 9 dintre candidați erau în pilotajul SIE, darămite acum, când, în România, democrația a fost suspendată prin deciziile CCR, treabă de care partenerii strategici de pe axa Washington-Bruxelles nu s-au sinchisit deloc, iar românii au asistat la simulacru doar înjurând în fața televizoarelor sau ecranelor computerelor și a telefoanelor mobile? Vorba aia: proști să fie securiștii să nu profite de o asemenea pleașcă. Deci, operați cu realitatea faptului că, până în seara de 18 mai, veți asista doar la genul acesta de strategii implementate cu mai multă sau mai puțină viclenie de către taberele din serviciile secrete, atenție, majoritatea fiind pilotate, însă, din exterior, de la actorii geopolitici interesați din Germania, Franța, Marea Britanie, Israel, Ungaria, Turcia. Actorul geopolitic ce își va putea asuma victoria în prezidențialele românești se va prezenta apoi discret în fața tripletei Rusia-SUA-China, se va negocia potențialul de interes al statului român, iar viitorul președinte va primi în plic foaia de parcurs stabilită fără implicarea României. Atât și nimic mai mult.

Legat de jocul la două capete, cu care m-am amuzat apropo de Boc, sunt prezente pe terenul campaniei și celebrități mai influente decât primarul Clujului, care practică aceeași procedură, pentru că nu-i sigur deloc să-ți pui ouăle doar într-un singur coș. Așa o putem remarca pe Laura Codruța Kovesi, ce n-are speranțe să-și înnoiască mandatul de la EPPO, care Kovesi performează sprijinind verbal sau faptic trei candidați: Elena Lasconi, Nicușor Dan, Victor Ponta, în această ordine, dar jocul ei va fi util și mai vizibil în turul doi. E și Coldea prezent; în cazul său situația e și mai presantă. Pe el îl vedem în spatele lui Nicușor Dan, Alina Mungiu și Matei Păun, dar, prin intermediul lui George Maior, îi oferă sprijin și lui Victor Ponta. Se ține, însă, cât poate de aproape și de George Simion, că vorba aia: „nu se știe niciodată”. Cel mai complex și eficient joc subteran îl execută, însă, Lucian Pahonțu; are și însemnele puterii prin poziția de la Cotroceni, ceea ce e un avantaj. El, practic, joacă declarativ la toate capetele cu potențial de victorie; livrează servicii utile și este cel mai influent, având în plus marele beneficiu că are la dispoziție arhiva secretă a DGIA, serviciul secret al Armatei, unde sunt secretizate dosarele de informatori a circa 4.000 de subiecți importanți, alea ce nu se găsesc la CNSAS – v-ați mai acomodat cu subiectul în ultimele zile de când se vorbește despre dosarul lui Marian Enache, șeful CCR.

La final, apropo de Republica Moldova și voturile dorite de acolo, în 2024, Maia Sandu și Igor Grosu i-au promis lui Nicolae Ciucă 100.000 de voturi de la moldoveni. Acesta i-a potopit, în consecință, cu ajutoare din rezerva de stat, acordate fără aprobarea guvernului, nota bene, dar, în final, Ciucă a primit doar vreo 15.000 de voturi; restul au mers către Elena Lasconi. De ce? Păi, în primul rând, pentru că așa sunt moldovenii. Dar de ce? Pentru că cea mai influentă la Chișinău este aceeași Laura Codruța Kovesi. Sper că pricepeți mai bine, începând de azi, cam cum va fi cu votul în 2025. Deci așteptați-vă la mari surprize. Ele nu vor fi consemnate în niciun caz de sondaje sau analize.

Cozmin Gușă