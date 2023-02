Jocurile de cazino înseamnă în bună parte distracție și socializare. Tocmai de aceea platformele pe care se pot juca astăzi astfel de jocuri au inclus în ofertă atât posibilitatea de a juca jocuri de acest tip online, cu softuri specializate, cât și posibilitatea de a juca jocuri live. Astfel, în clipa de față, dacă vrei să fii la curent atât cu variante clasice de joc, cât și cu tot ce este nou pe piață ai la dispoziție site-urile de tip casino România online.

Alegerea variantei de jocuri de cărți online sau live pe o platformă licențiată în țara noastră vine cu avantajul de a putea juca ceea ce este popular pentru utilizatorii național și de siguranța că jocul este sigur, deoarece ești protejat de legislația în vigoare în România.

Dacă nu ai mai jucat niciodată acest tip de jocuri de cărți, o poți face utilizând platformele locale care au în ofertă o varietate cât mai mare de jocuri de acest gen, așa cum este și Betfair. Unele dintre ele pot fi jucate nu doar pe bani reali, ci și în variantă demo.

Blackjack este unul dintre cele mai populare jocuri, în cazul căruia atingerea scopului final al jocului și câștigul depinde într-o anumită măsură și de jucător și de experiența sa. Cel care va reuși ca prin valoarea cărților acumulate să ajungă la suma de 21 sau cât mai aproape de aceasta, dacă altcineva nu a ajuns la acea suma, va câștiga. Cine are suma valorii cărților peste, pierde automat.

Unde poți juca cel mai bine blackjack online?

În prezent cea mai accesibilă și simplă metodă de a juca este blackjack online. Platformele online sunt cele mai la îndemână metode pentru a testa și a juca acest gen de jocuri de cărți. Ele pot fi jucate atât, în variante cu softuri, precum: Vegas Blackjack, Free Chip Blackjack, All Bets Blackjack, Premium Blackjack, Frankie Dettori’s Magic Seven Blackjack, Heads Up Hold’Em Cashback Blackjack, cât și în varianta live cu crupier într-un casino real.

În funcție de preferințe și de dorința de câștig, poți juca demo sau pe bani reali. Poți începe cu cele mai cunoscute și populare jocuri și poți continua cu tot ce este nou sau ultimele lansări de jocuri din această categorie.

Dacă nu ai mai jucat niciodată, tot ce ai de făcut pentru a juca online sau live este să-ți deschizi un cont. Cu această ocazie poți obține și un bonus de bun venit pe care să-l utilizezi pentru a testa ceea ce te interesează. Pentru a juca o variantă de blackjack trebuie să mizezi pe suma minimă admisă pentru începerea jocului. Important pentru reușită este să cunoști valoarea de joc a cărților și regulile după care se joacă.

Nu pierde însă niciodată din vedere că pentru a juca la casino online vârsta legală pentru a face acest lucru este și pe platforme tot cea de 18 ani. Joacă echilibrat și responsabil, luând în calcul toate riscurile implicate și posibilitatea de a pierde bani.