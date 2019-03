Jaf la BRD: 425.000 de euro furaţi din tezaurul băncii

Un dosar cu acuzaţii incredibile este instrumentat în mare taină de anchetatorii din Iaşi, scrie Ziarul de Iași. Doi angajaţi ai BRD sunt cercetaţi sub control judiciar pentru delapidare după ce, în perioada 2014-2017, ar fi reuşit printr-o metodă ingenioasă să scoată cash, din tezaurul băncii, două milioane de lei. Angajaţii au reușit să îşi ascundă urmele modificând etichetele de pe sacii de bani sau manipulând datele din sistemul informatic al băncii.

Plângere depusă de BRD

Acuzaţiile de delapidare au ajuns în vizorul anchetatorilor în vara anului trecut, ca urmare a unei sesizări făcute de BRD, după cum au confirmat reprezentanţii băncii pentru Ziarul de Iași. În plângere, BRD invoca o lipsă din gestiune de două milioane de lei, anchetatorii începând la acel moment cercetarea doar asupra faptei.

La sfârșitul săptămânii trecute, în baza probelor adunate, Serviciul de Investigaţii Criminale a citat la audieri doi angajaţi ai BRD, ambii fiind reţinuţi pentru 24 de ore. Procurorul de caz a dispus apoi ca cei doi să fie cercetaţi sub control judiciar pentru 60 de zile, în acest timp suspecţii neavând voie să mai desfăşoare activităţi de gestionare a banilor.

Surse judiciare au explicat pentru „Ziarul de Iaşi“ că cei doi inculpaţi au fost gestionari în tezaurul BRD Iaşi, manipulând sume foarte mari de bani. Ei sunt suspectați că în perioada 2014 – 2017, în mai multe rânduri, ar fi sustras suma totală de două milioane de lei.

„Au ascuns lipsa acestei sume de bani prin înlocuirea etichetelor ori­ginale ale sacilor cu bani cu alte etichete ce indicau o valoare mai mare“, au explicat surse judiciare. Aceleaşi surse au precizat că, în iulie 2017, unul dintre angajații suspecți ar fi încărcat fictiv soldul sucursalei BRD Iaşi, fraudând sistemul informatic al băncii. Astfel, pentru suma de 500.000 de lei angajatul ar fi făcut schimbare de cupiură. Ar fi păstrat în sistem numărul efectiv de bancnote, însă le-a schimbat fictiv valoarea în aşa fel încât soldul fizic al tezaurului să coincidă cu structura soldului scriptic.

BRD: Niciun client nu a fost afectat de acest eveniment

Într-un răspuns pentru „Ziarul de Iaşi“, reprezentanţii BRD au trasmis că nu a fost afectat niciun client al băncii.

„Cercetarea penală are într-adevăr la bază o sesizare formulată de bancă. În privinţa măsurilor luate, banca a remodelat respectivul flux de lucru, independent de frauda în speţă, ceea ce face imposibilă, în prezent, producerea unei situaţii similare celei prezentate organelor de cercetare penală. Precizam că fapta penală sesizată nu are nicio legatură cu relaţia client-bancă şi că niciun client nu a fost afectat de acest eveniment“, a precizat Traian Traicu, şeful departamentului media din cadrul BRD.