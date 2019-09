Jaf de proporții în pădurile din Sîngeorz Băi:mii de metri cubi tăiați timp de 2 ani, sub nasul autorităților și a ocolului silvic! Cazul a ajuns la urechile ministrului Deneș

Jaf de proporții, într-o pădure aparținând orașului Sîngeorz Băi și administrată de Ocolul Silvic Cormaia Anieș! În ultimii doi ani au fost rași ilegal de pe fața pământului nu mai puțin de 4.000 de arbori, prejudiciul cifrându-se la peste 1,2 milioane lei (peste 12 miliarde de lei vechi). Și asta nu este tot, fiindcă inspectorii Gărzii Forestiere nu au finalizat controlul și sunt convinși că numărul arborilor tăiați ilegal este cu mult mai mare, deci și dimensiunea prejudiciului va fi alta.

Despre jafurile din pădurile României se discută foarte mult în ultimii ani și cu toate măsurile luate de autorități încă se fură în stil mare, cu sau fără acte. De ce spunem că se fură și cu acte? Fiindcă, pe lângă lemnul marcat legal, există de foarte multe ori câte un angajat din personalul silvic care mai marchează ceva în plus, evident nu pe gratis, ori cei care au drept de exploatare își bagă drujbele fără milă în copacii existenți pe lângă cei marcați legal. Furtul îl acoperă efectuând mai multe transporturi cu același aviz de însoțire, de regulă deplasarea fiind făcută pe distanțe mici astfel încât tertipul de acest fel să fie posibil, în condițiile în care avizul de transport de la pădure la “rampă” fiind valabil maxim 8 ore.Și, de ce să nu recunoaștem, când e vorba de mari exploatatori, și unii oameni ai legii nu aplică legea, ci închid ochii.

Hoții de lemne au ajuns în timp însă la un tupeu extrem de mare, astfel încât intră nestingheriți în pădurile României și taie tot ce prind. Un astfel de caz s-a petrecut la Sîngeorz Băi, unde au dispărut doar dintr-o pădure câteva mii de arbori, iar prejudiciul este imens. Inspectorii Gărzii Forestiere nu au ajuns la final cu numărătoare, iar controlul va mai dura ceva vreme.

Aproximativ 4.000 de arbori au fost tăiați ilegal în ultimii doi ani, dintr-o pădure proprietate a orașului Sîngeorz Băi, care nu era vizată absolut deloc pentru nici un fel de exploatare. Pădurea cu pricina se află între Sîngeorz Băi și Maieru, pe partea dreaptă în amonte de orașul stațiune. Partea cea mai interesantă este faptul că nimeni, absolut nimeni, nici dintre cetățeni, dar nici dintre autoritățile locale sau personal silvic nu a văzut nimic timp de doi ani.

Inspectorii Gărzii Forestiere au descoperit jaful dintr-o întâmplare, în toamna anului trecut, după ce au mers în zonă la o sesizare care avea alt obiect și au observat din drum dezastrul, au rămas cruciți. Nu pentru mult timp, fiindcă au purces rapid în control să vadă cât s-a tăiat de fapt. De atunci încoace, inspectorii Gărzii Forestiere tot numără cioatele, ajungând până în acest moment la numărul amintit mai sus.

“Acțiunea este în plină desfășurare. Până acum s-au numărat 4.000 de cioate. Dar asta nu este cifra finală. Colegii sunt încă în teren. Prejudiciul este estimat acum la peste 12 miliarde de lei vechi, iar volumul este aproximat la circa 3.000 de metri cubi. Majoritatea e fag acolo, sunt arborete predominat de foioase, dar sunt și rășinoase.Controlul a fost demarat în toamnă, iar după ce a nins am fost nevoiți să ne oprim o perioadă. Atunci am trimis primele date la Poliție și Parchet, prejudiciul fiind la acea dată undeva la peste 300.000 lei (n. r. – lei noi). Polițiștii au demarat cercetări. Din primăvară am reluat controlul. Avem unu sau doi colegi care sunt zilnic acolo.

Eu mă mir că nimeni nu a sesizat că din pădurea respectivă dispar copacii, nici cetățeni, nici consilieri, nici poliție… doar lemnul acesta nu dispare așa, prin aer. Nu e vorba de o căruță, două, e vorba de o cantitate imensă. Noi am ajuns în zonă la o petiție, care era așa generală, foarte clară”, a declarat pentru Gazeta de Bistrița, Daniel Pop, șeful Gărzii Forestiere Bistrița-Năsăud.

Potrivit acestuia, pădurea nu era prevăzută pentru exploatare și în plus este convins că nu ar fi vorba despre vreun agent economic care să fi tăiat ilegal. Bănuielile sunt însă îndreptate asupra unor persoane fizice de prin Poiana Ilvei.

“Pădurea respectivă nu au fost partizi legal constituite pentru tăiere de către Ocolul Silvic, astfel încât să intre agenți economici la exploatare, iar noi să avem vreo bănuială. (…) Noi, orice informație o aflăm mai mult sau mai puțin oficial, o comunicăm Poliției. Colegii care au fost acolo au mai tras cu urechea și au aflat că ar fi vorba despre niște persoane din Poiana Ilvei, care au tăiat, bineînțeles o parte din copaci, nu tot. Numele acestora le-am comunicat Poliției. Nu știm în ce stadiu sunt cercetările organelor de anchetă, fiindcă noi suntem cei care doar constatăm”, a spus Pop.

Șeful Gărzii Forestiere spune că principalul vinovat este în acest caz personalul silvic, care nu și-a făcut treaba cum scrie la carte.

“Din păcate e un caz cu probleme destul de grave, acolo clar personalul silvic nu și-a făcut treaba. Din experiența noastră, copacii tăiați nu au o vechime mai mare de doi ani.Aici vinovat este nu doar pădurarul, fiindcă acesta are un șef de district, apoi este vorba și de un șef de ocol”, a precizat Daniel Pop.

Întrebat dacă autoritățile locale au fost informate, Daniel Pop a răspuns afirmativ.

“Colegii noștri au participat la ședințele consiliului de administrație ale Ocolului silvic, din care fac parte și consilieri locali. Clar Consiliul local și Primăria Sîngeorz Băi cunosc acum situația. Când vom finaliza controlul, li se va înmâna și un raport. Nu pot să vă spun cât va mai dura acest control, fiindcă din ce mi-a spus unul din colegii care face verificări acolo, puțin peste jumătate din suprafața cantonului este verificată. Sperăm să reușim ca până la final de toamnă să terminăm, dar nu ar fi exclus să se întindă și pe anul viitor”, a spus șeful Gărzii Forestiere Bistrița-Năsăud.

Evident, cazul este cunoscut și de primarul de Sîngeorz Băi, Traian Ogâgău. Acesta s-a arătat la fel de siderat cu privire la dimensiunea jafului, care practic a avut loc chiar sub nasul autorităților locale.

“Am fost informați și noi. Ni s-a spus că e jale și că jalea crește. Eu le-am spus celor de la ocol încă din 2016 să își pună lucrurile la punct. Nimeni nu a știut din cadrul ocolului ce se întâmplă (n. r. – în pădurea tăiată ilegal). Cantitatea tăiată este enormă și din această cauză eu îi cer demisia șefului de ocol, a șefului pazei… Oricum vreau să restructurez din temelii ocolul silvic, deja am demarat procedura. Toate lucrurile se vor schimba din temelie! Va fi un nou șef de ocol care împreună cu consiliul de administrație vor restructura ocolul din temelie, inclusiv denumirea. De la zero tot! Cu atât mai mult, fiind trecută cantitatea de 3.000 de metri cubi, se duce cota de tăiere. Cum se mai susține ocolul silvic, fiindcă nu mai are voie să facă tăieri? Eu cer demisia șefului de ocol și a tuturor implicați”, a declarat pentru Gazeta de Bistrița, primarul orașului Sîngeorz Băi.

De cealaltă parte, șeful Ocolului Silvic Anieș-Cormaia, Teodor Tomi, spune că vina este exclusivă a pădurarului care a răspuns de cantonul în care au avut loc jaful imens de lemn, fiindcă nu a efectuat paza conform legii. Din spusele șefului de ocol, reiese de fapt că pădurarul a “tăiat frunză la câini” timp de doi ani de zile, fiindcă a mers oriunde altundeva, numai prin canton nu.

“Este vorba despre un pădurar care nu și-a făcut datoria și care nu a umblat pe teren mai mult de un an. Tot timpul mi-a spus că nu are probleme. E un canton între Valea Someșului și Valea Ilvelor, care are ieșire la trei localități… el neumblând pe teren, noi nu am știut, nu am fost sesizați, nici poliția nu a găsit vreun transport ca să aflăm ce se întâmplă… Până am aflat noi, oamenii au lucrat acolo în treaba lor. Eu l-am tot întrebat (n. r. – pe pădurar) dacă are probleme și el mi-a tot spus că nu. Acolo nu e un cantonpentru tăieri, pentru amenajamente, deci nu am avut acolo producție” a declarat, pentru gazeta de Bistrița, Teodor Tomi.

Potrivit șefului Ocolului Silvic Cormaia Anieș, arborii tăiați din cantonul cu pricina aveau vârste între 30 de ani și aproximativ 100 de ani.

În ceea ce privește demisia cerută de primarul Ogâgău, Teodor Tomi spune că nu se simte vinovat.

“Deocamdată nu mă simt vinovat, la fel și colegii mei de la pază și brigadierul. Dacă eram implicați aveam vina noastră, dar nici nu am, știut despre ce e vorba. Brigadierul mai are două cantoane de producție pe care trebuie să le pună în valoare, deci nu e chiar așa simplu”, a spus șeful Ocolului silvic.

În ceea ce îl privește pe pădurarul în cârca căruia se aruncă acum toată vina, Teodor Tomi spune că acesta a refuzat să se mai prezinte la control încă de acum două luni, este absent și este foarte probabil să fie dat afară.

“Efectiv, este un caz clar de neglijență crasă, care ne-a tras pe toți”, a conchis șeful Ocolului Silvic Cormaia Anieș, Teodor Tomi.

Cazul a atras și atenția ministrului Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș. Acesta spune că a citi despre caz în presă și drept urmare a cerut o analiză.

“Am vorbit cu specialiștii să facă o analiză prin Gărzile Forestiere, să vadă despre ce este vorba exact în zona respectivă. Deci nu pot să comentez deocamdată până nu văd exact despre ce este vorba acolo. Vreau să văd datele oficiale”, a declarat pentru Gazeta de Bistrița, ministrul Ioan Deneș.

Peste 14.000 m.c. de lemn, tăiați ilegal în 2018

În luna mai a acestui an, șeful Gărzii Forestiere Bistrița-Năsăud, Daniel Pop, a prezentat în cadrul unei ședințe de Colegiu Prefectural un raport cu privire la dimensiunea tăierilor ilegale din anul 2018.

Astfel, anul trecut, pe raza județului a fost identificat un volum de aproape 14.000 de metri cubi de material lemnos tăiat ilegal, cu o valoare ce depășește un miliondeeuro. Potrivit lui Pop, circa două treimi din acest volum ar fi tăieri ilegale care au avut loc în pădurile proprietate privată, care nu avea contracte de pază încheiate cu vreun ocol silvic.

”La nivelul județului, volumul total de material lemnos tăiat ilegal, identificat în anul 2018 atât de personalul Gărzii, cât și de cel al celor 19 ocoale silvice care administrează fondul forestier de la nivelul județului, a fost de 13.486 de metri cubi, cu o valoare a prejudiciului de 5.454.871 de lei. Cu mențiunea că, din acest volum, 9.471 de metri cubi a fost identificat în fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice care nu aveau încheiate contracte de pază cu un ocolul silvic autorizat, iar restul de circa 4.000 de metri cubi sunt de pe suprafețe administrate”, a declarat la acea vreme DanielPop.