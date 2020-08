Deputatul USR de Bistrița-Năsăud Cristina Iurișniți acuză administrația locală din Rodna că „asistă impasibilă la încălcarea legii în ceea ce privește serviciile de salubritate din localitate” și nu ia măsuri cu privire la zonel cu deșeuri abandonate, deși are această obligație.

„Pentru ca cetățenii să beneficieze de servicii publice de calitate, prima preocupare a edililor comunităților locale ar trebui să fie monitorizarea respectării clauzelor contractelor de atribuire a calității de prestator pentru diversele categorii de astfel de servicii către operatorii economici. Că nu astfel stau lucrurile, ne-o mai demonstrează încă o dată Primăria comunei Rodna, care asistă impasibilă la încălcarea legii în ceea ce privește serviciile de salubritate din localitate.

Pe data de 7 august a.c., prin Biroul parlamentar din județul Bistrița-Năsăud, am sesizat Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu cu privire la o excavație și un amplasament de deșeuri abandonate, la coordonatele 47.436547, 24.807251, pe DJ172D în direcția Valea Vinului, pe partea dreaptă și stângă a drumului.

Pentru încălcarea prevederilor prevăzute de art. 19 alin (2) litera a) și c) și art. 19 alin (3) sunt prevăzute sancțiuni de către art 61 alin (1) litera a) în sarcina persoanelor fizice și/sau juridice, în speță Primăria Rodna și compania SC SUPERCOM SA, operatorul de salubrizare precum și a persoanelor care au abandonat deșeurile. De asemenea potrivit art. 61^1, în situația abandonării deșeurilor potrivit – art 19 alin (3), se prevede și sancţiunea contravenţională complementară: ridicarea deşeurilor depozitate în alte zone decât cele autorizate, curăţarea terenului, precum şi eliminarea acestora conform legislaţiei în vigoare„, arată Cristina Iurișniți, într-un comunicat de presă.

Deputata bistrițeancă spune că așteapta răspunsul Gărzii de Mediu.

„În urma acestei sesizări, aștept ca organele abilitate să își facă datoria și să sancționeze pe cei care se fac vinovați de situația semnalată. Administrația locală trebuie făcută doar în interesul oamenilor, nu în interesul membrilor și clientelei de partid. Doar prin responsabilitate, profesionalism și onestitate, guvernarea locală va schimba cu adevărat viața cetățenilor din comunitățile locale„, precizează Cristina Iurișniți.

De celalată parte, primarul comunei Rodna, Valentin Grapini, spune că totul e „ipocrizie și minciună”, din cauza campaniei electorale.

„Mai mare ipocrizie și miciună ca asta eu nu am văzut niciodată, mai ales când vine din partea unui deputat care ar trebui să fie integru și să se informeze corect, nu din poveștile a doi frustrați. Toată comuna Rodna este un șantier. Lucrăm la drumul Rodna-Valea Vinului, la apă-canal, la centrul civic, la trotuare și sigur că sunt excavări, dar cu autorizații. Pe drumul Rodna-Valea Vinului facem arocamente de sprijin pentru apă. În perioada în care am avut inundațiile, tot ce am scos din casele oamenilor care au fost colmatate – haine, cu namol și alte lucruri – le-am depozitat într-un loc, după care am adus containerele de la Supercom și le-am transportat pe toate la Tărpiu. Dar sigur, dă bine că e campanie electorală. Ei vorbesc din anale și eu vorbesc cu dovezi în față„, a declarat pentru Realitatea de Bistrița, primarul comunei Rodna.

Comisarul șef al Gărzii de Mediu Bistrița-Năsăud, Grațian Morariu, spune că va efectua în curând un control în zonă, însă pe lângă faptul că instituția are un număr mic de comisari, o parte dintre aceștia sunt detașați pe litoral și în plus e și perioada concediilor.

„Până nu se va merge acolo, nu pot să spun nimic concret. E și perioada concediilor, o echipă pleacă prin detașare pe litoral și rămânem 4, e foarte complicat. Noi avem termen 30 de zile ca să răspundem„, a declarat pentru Realitatea de Bistrița, Grațian Morariu.