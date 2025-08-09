Asocierea Far Foundation-Termomont Doo Beograd-Unith2B va proiecta și construi, în comuna Florești, Galeria Istorică a Transilvaniei, complexul muzeal care urmează să fie administrat de Muzeulul Național de Istorie al Transilvaniei. Contractul are o valoare de peste 92,1 milioane de lei. Firma UNITH2B SRL este deţinuntă în proporţie de 75% de Hildegard Helene Brandl, partenera de viață a vicepremierului demisionar Dragoș Anastasiu, prins că a dat „şpagă de supravieţuire” la ANAF.

Ce prevede proiectul

Proiectul de peste 112 milioane lei (aproximativ 23 de milioane de euro), finanțat din bani publici, vizează construirea unui complex muzeal modern în comuna Florești, pe Bulevardul Cetatea Fetei, destinat Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca. Investiția presupune servicii de proiectare și lucrări de execuție pentru construcții și instalații, precum și montajul echipamentelor tehnologice necesare, testarea și punerea lor în funcțiune, plus instruirea personalului muzeului. De asemenea, sunt incluse și lucrările de remediere a eventualelor defecte apărute în perioada de garanție.

Conform descrierii proiectului, complexul, denumit „Galeria Istorică a Transilvaniei”, își propune să ofere o viziune holistică asupra patrimoniului, integrând atât patrimoniul tangibil, constând în artefacte, cât și pe cel intangibil, prin crearea unui mediu istoric adecvat pentru vizitatori. Clădirea va avea un regim de înălțime S+P+1 etaj, cu o suprafață construită desfășurată de peste 11.000 metri pătrați, pe un teren de 15.583 metri pătrați aflat în proprietatea statului și în administrarea muzeului.

Proiectul are ca obiectiv realizarea unui spațiu adecvat depozitării și expunerii patrimoniului cultural, cu sisteme moderne de control al microclimatului, în conformitate cu normele legale.

În total, investiția are o valoare estimată de peste 112 milioane lei, din care aproape 111,5 milioane lei sunt alocați lucrărilor de execuție, restul fiind destinat proiectării și asistenței tehnice.

UNITH2B SRL, firma deţinută de partenera de viaţă a lui Anastasiu de la profituri peste 200 de mii de euro, la profituri de butic

UNITH2B SRL este o firmă înființată în 2013, care activează în domeniul arhitecturii, oferind servicii de consultanță, realizare de planuri și proiecte pentru clădiri, cu sediul în Sector 2, București.

Structura acționariatului este dominată de Brandl Hildegard Helene, iubita fostului vicepremier Anastasiu, care deține 75% din acţiuni, în timp ce Anca Brandiburg controlează restul de 25%. În anul 2015 Brandl Hildegard Helene a devenit membră în partidul PNL.

Din punct de vedere financiar, UNITH2B SRL a cunoscut o evoluție variabilă. Cifra de afaceri a crescut treptat până în 2021, când a atins aproape 800.000 de euro, însă datele parțiale pe 2024 arată o scădere la aproximativ 485.000 de euro. Profitabilitatea a fluctuat de-a lungul anilor, înregistrând pierderi la început de activitate, dar și câștiguri importante, cum ar fi în 2022, când profitul net a fost de peste 230.000 de euro. Totuși, în 2024, profitul s-a redus semnificativ ajungând la doar 8359 euro.

De asemenea, Hildegard Helene Brandl apare ca asociat al firmei Valea Verde Transilvania SRL. La firma Valea Verde Transilvania SRL printre beneficiari apare şi fostul vicepremier Dragoș Anastasiu. Alături de Hildegard Helene Brandl, ca asociaţi apare un cuplu de germani, Schafer Ulrike şi Schafer Jonas. Totodată, apare şi persoana juridică TOURING EUROLINES SA, care administrează firma. Valea Verde Transilvania SRL a avut, în anul 2024, o cifră de afaceri de 570 152 şi un profit net de -158 325 euro. Firma TOURING EUROLINES SA, a cărei beneficiar este Anastasiu a avut, în anul 2024, o cifră de afaceri de 872 510 euro şi un profit net de 634 651 euro. Firma a fost implicată în recentul scandal „Mită la ANAF”. Timp de 8 ani Anastasiu a plătit o „taxă de protecție” către ANAF pentru a evita controalele.

Brandl Hildegard Helene este beneficiar, alături de Anastasiu, şi în firma The Makers al cărei domeniu de activitate este cel de consultanţă în afaceri şi management. În 2024, firma a avut o cifră de afaceri 459 936 euro şi un profit net de 74 840 euro.

Cu un profit de doar 8000 de euro UNITH2B SRL, loveşte contracte publice

Firma UNITH2B SRL, controlată de iubita fostului vicepremier Alexandru Anastasiu, a intrat puternic pe piața contractelor publice în 2025. În doar câteva luni, compania din București a bifat mai multe achiziții directe și licitații cu instituții publice din diferite județe

În aprilie, societatea a încercat să prindă un contract cu Primăria Sibiu pentru elaborarea unui studiu privind resistematizarea și optimizarea spațiilor publice din centrul istoric. Oferta depusă a fost însă respinsă pe 17 aprilie, dar, surprinzător, în aceeași zi, aceeași firmă a avut și o ofertă acceptată, pentru un contract similar, tot cu Sibiu, în valoare de 267.000 de lei, aproximativ 53.400 de euro.

Câteva săptămâni mai târziu, pe 8 mai, UNITH2B a semnat cu Primăria Hunedoara un contract pentru servicii de consultanță în managementul proiectului „Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale – Etapa 7”, finanțat prin PNRR. Valoarea a fost de 270.000 de lei, echivalentul a 54.000 de euro.

Activitatea firmei nu s-a oprit aici. În iulie, compania a încheiat un alt contract, de această dată cu Primăria Fârdea, județul Timiș, pentru „Studii de fundamentare în vederea elaborării PUG și dezvoltării stațiunilor turistice”. Achiziția directă a fost făcută pe 24 iulie, iar suma contractată a fost de 137.000 de lei, aproximativ 27.400 de euro.

Modelul de business al firmei pare să fie concentrat pe servicii de consultanță și studii, însă implicarea în proiecte finanțate din bani publici ridică întrebări despre cât de competitivă este compania în realitate, având în vedere profitul de nimic încasat în ultimul an, sau cât de mult contează conexiunile politice.