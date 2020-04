Desi legea pentru obtinerea unui permis auto cu valabilitate reinnoita nu s-a schimbat in ultimii ani, inca exista persoane care sunt confuze in momentul in care trebuie sa se prezinte la DRPCIV (Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor). Din acest motiv, ar trebui sa parcurgi lista de mai jos, unde vei gasi toate informatiile necesare legate de acest proces.



Asadar, atunci cand vine momentul sa iti reinnoiesti permisul auto, va trebui sa te prezinti la DRPCIV cu urmatoarele acte asupra ta:



Buletin (original/copie);

Dovada platii contravalorii permisului (chitanta);

Permisul a carui preschimbare o soliciti (in original si copie in cazul in care soliciti preschimbarea dupa expirarea valabilitatii permisului);

Fisa medicala permis auto din care rezulta ca esti apt pentru a conduce (eliberata de o unitate autorizata).

In cazul in care soliciti un permis nou odata cu schimbarea numelui, exista o serie de documente aditionale pe care trebuie sa le prezinti. Iata care sunt acestea:



Cerere tip;

Permis de conducere (dovada), in original si copie;

Fisa conducatorului auto (dactilografiata);

Actul de schimbarea numelui, in original si copie;

Fisa medicala pentru permis auto, in original si copie (esentiala pentru eliberarea unui permis auto cu o noua valabilitate).

fisa medicala permis auto

Cum poti obtine fisa medicala pentru permis auto?



Certificatul medical nu poate fi emis decat de o clinica autorizata in domeniu. Acesta demonstraza ca esti apt, din punct de vedere medical si psihologic, pentru a conduce un autovehicul. Desi permisul nu poate fi reinnoit fara acest document, exista multe persoane care se prezinta la DRPCIV fara fisa medicala asupra lor.



In ultimii ani, procesul de obtinere a acestui certificat medical a fost simplificat. Pentru a dobandi fisa medicala, nu este nevoie sa pierzi ore in sir alergand prin oras si asteptand la cozi interminabile. Apeleaza la serviciile profesioniste oferite de o clinica recunoscuta in domeniu, precum Standard Med, si vei obtine fisa medicala permis auto in timp record.



Clinica medicala Standard Med iti garanteaza ca vei obtine acest document deosebit de important in mai putin de o ora si jumatate. Multumita organizarii eficiente, vei avea parte de servicii prompte si calitative.



In caz contrar, ti se va restitui jumatate din pretul platit. Iar avantajele nu se opresc aici! Daca alegi sa iti efectuezi analizele medicale pentru permisul auto la Standard Med, vei beneficia de o reducere de 20 RON din pretul oricarei alte consultatii oferite in cadrul acestei clinici.



Nu trebuie decat sa accesezi platforma clinicii www.fisamedicala.info unde vei gasi toate informatiile necesare legate de program, tarife si multe altele. Atunci cand te prezinti pentru efectuarea analizelor medicale necesare fisei pentru permis, nu uita sa ai urmatoarele acte asupra ta: