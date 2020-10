Italia a revizuit condițiile de intrare în țară în contextul pandemiei de Covid-19, iar pentru cetățenii români au fost adăugate o serie de excepții față de cele aflate în vigoare în prezent, a anunțat MAE, potrivit Mediafax. Noile măsuri se aplică de miercuri până în 13 noiembrie.

Astfel, în conformitate cu informațiile comunicate public de către autoritățile italiene, sunt exceptate de la obligativitatea supravegherii medicale și a autoizolării pentru o perioadă de 14 zile la intrarea în Italia persoanele care întrunesc cumulativ următoarele condiții: nu prezintă simptome de Covid, nu au călătorit în ultimele 14 zile anterior momentului intrării în Italia în state sau teritorii aflate pe lista F (Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia și Herțegovina, Brazilia, Chile, Kuwait, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Oman, Panama, Peru, Republica Dominicană, Kosovo, Muntenegru, Columbia) și se încadrează într-una din următoarele situații:

-persoanele care intră în Italia în scopul șederii de scurtă durată (până la 120 de ore în total) pentru motive de muncă, sănătate sau urgență absolută, cu obligația de a părăsi teritoriul italian la expirarea termenului sau, în caz contrar, de a se supune măsurilor de autoizolare și supraveghere sanitară;

-persoanele care intră în Italia în scopul tranzitului pentru o durată de maximum 36 de ore cu un mijloc de transport privat, cu obligația de a părăsi teritoriul italian la expirarea termenului sau, în caz contrar, de a se supune măsurilor de autoizolare și supraveghere sanitară;

-cetățenii și rezidenții unui stat membru UE sau ai statelor și teritoriilor indicate în lista A (San Marino, Sfântul Scaun), lista B (Austria, Bulgaria, Cipru, Danemarca-inclusiv Insulele Feroe și Groenlanda, Estonia, Finlanda, Germania, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia-inclusiv insulele Azore și Madeira, Slovacia, Slovenia, Suedia, Ungaria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia-inclusiv insulele Svalbard și Jan Mayen, Elveția, Andorra, Principatul Monaco), lista C (Belgia, Franța-inclusiv Guadelupa, Martinica, Guyana, Réunion, Mayotte și cu excepția altor teritorii situate în afara continentului european, Olanda-cu excepția teritoriilor situate în afara continentului european, Republica Cehă, Spania-inclusiv teritoriile din continentul african, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord-inclusiv Insulele Canalului, Gibraltar, Insula Man și bazele britanice din insula Cipru și cu excepția teritoriilor din afara continentului european) și lista D (Australia, Canada, Georgia, Japonia, Noua Zeelandă, România, Rwanda, Republica Coreea, Thailanda, Tunisia, Uruguay) care se deplasează în Italia din motive dovedite de muncă și care nu s-au aflat sau tranzitat în ultimele 14 zile anterior momentului intrării pe teritoriul Italiei în unul sau mai multe state și teritorii indicate în lista C;

-personalul sanitar care intră în Italia în scopul exercitării profesiilor sanitare, inclusiv în cazurile de exercitare temporară prevăzute de art. 13 din decretul-lege nr. 18 din 17 martie 2020, modificat prin legea nr. 27/2020;

-lucrătorii transfrontalieri care intră și ies pentru a merge la muncă și pentru a se întoarce apoi la propriul domiciliu, reședință sau locuință;

-personalul din cadrul companiilor cu sediul principal sau secundar în Italia care se întoarce în Italia după deplasări în străinătate din motive de muncă, pentru o perioadă de maximum 120 de ore (5 zile);

-funcționarii și agenții, oricum ar fi ei denumiți, din cadrul Uniunii Europene sau ai organizațiilor internaționale, agenți diplomatici, personal tehnico-administrativ din cadrul misiunilor diplomatice, funcționari și angajați consulari, personal militar și forțe de poliție italiene sau străine, precum și pompieri în exercițiul funcțiunii;

-elevii și studenții care urmează cursuri într-un alt stat decât cel în care își au domiciliul, reședința sau locuința, și în care se întorc zilnic sau cel puțin o dată pe săptămână.

„Totodată, MAE precizează că următoarele categorii de persoane se mențin ca excepții de la obligativitatea supravegherii medicale și a autoizolării pentru o perioadă de 14 zile la intrarea în Republica Italiană, cu condiția să nu prezinte simptome de infectare cu virusul SARS-CoV-2: echipaje ale mijloacelor de transport; personal navigant; persoane care intră în Italia pentru motive de muncă reglementate de protocoale speciale de siguranță, aprobate de autoritatea sanitară competentă; în cazul intrărilor din motive care nu suportă amânare, inclusiv participarea la evenimente sportive și expoziții la nivel internațional, în urma obținerii unei autorizații din partea Ministerului Sănătății și cu obligația de a prezenta transportatorului la momentul îmbarcării sau oricărei persoane desemnate să efectueze controalele, adeverința care confirmă efectuarea, în cele 72 de ore anterioare intrării pe teritoriul național, unui test de diagnostic molecular sau de captură antigen, de tip tampon, având rezultat negativ”, se arată în comunicat.

MAE precizează că pentru toate celelalte categorii de persoane care călătoresc din România în Republica Italiană se aplică obligativitatea supravegherii medicale și autoizolării pentru o perioadă de 14 zile.