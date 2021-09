Ionuț Simionca, președintele PMP Bistrița-Năsăud și fost deputat, spune că la un an după alegerile locale, Bistrița nu s-a schimbat deloc în bine, iar actuala administrație continuă să facă prostii ca și cea anterioară.

”Astăzi, la un an după alegerile locale, Bistrița nu s-a schimbat deloc în bine… După un an de mandat cu această administrație liberală, orașul nostru este mai sufocat, mai aglomerat, mai dezordonat ca oricând și fără nici un fel de perspectivă. Toate promisiunile electorale au rămas așa cum ne-am obișnuit, doar niște minciuni, vorbe în vânt. Nu doar că nu se mișcă nimic în orașul nostru, dar mai mult, parcă regresăm, iar singurele proiecte pe care le vedem implementate la nivelul municipiului Bistrița sunt cele moștenite de la PSD. Nu e greșit să continui proiectele administrației anterioare, dar e greșit să le continui dacă au fost făcute rău, cu dezinteres, dintr-un birou, pe genunchi, fără să se ia în considerare realitățile și necesitățile bistrițenilor. Nu ai dreptul să faci aceleași prostii ca administrația anterioară”, spune președintele PMP Bistrița-Năsăud, Ionuț Simionca.

”Astăzi, în Bistrița, realitatea este următoarea: avem mai puține locuri de parcare decât anul trecut, avem mai mulți oameni în administrație decât anul trecut, aparatul administrativ funcționează mai greu decât anul trecut, avem mai puține investiți din bugetul local în comparație cu anul trecut, zero fonduri europene atrase de actuala administrație, zero decizii pentru performanță administrativă, zero perspectivă pentru dezvoltare. Un an au avut răbdare bistrițenii, dar i-ați mințit, dezamăgit și nu v-ați ținut de cuvânt! Ați avut răgaz un an să învățați să ”mergeți pe bicicletă”, să învățați cum funcționează administrația, lucruri pe care trebuia să le știți! De astăzi, nu mai aveți niciun fel de scuze, iar problemele bistrițenilor nu mai pot aștepta, trebuie să fie soluționate imediat!

Așa că, pentru a va organiză, aveți nevoie să stabiliți câteva priorități: reorganizarea aparatului administrativ, infrastructura, curățenia. Iar pentru echipa câștigătoare, acum că s-a terminat această aventură care a blocat țara (Congresul PNL), prioritățile bistrițenilor sunt: centura ocolitoare a municipiului Bistrița , deblocarea studiului de fezabilitate al tronsonului 2 de autostradă și continuarea studiilor pentru celelalte două tronsoane ale autostrăzii Nordului. Perioada de grație a expirat. Nu mai aveți nicio scuză!”, a postat pe Facebook Ionuț Simionca (PMP), care anul trecut a candidat la funcția de primar al Bistriței.