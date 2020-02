Deputatul PMP de Bistrița-Năsăud, Ionuț Simionca, a anunțat că a ales să meargă mai departe în ceea ce privește desființarea pensiei speciale, asumându-și eliminarea acesteia și în fața notarului.

”Printr-o declarație semnată în fața notarului, mi-am asumat, pe proprie răspundere, obligația de a renunța la pensia de parlamentar. Această acțiune este ultima dintr-un lung șir de demersuri pe care le-am întreprins în ultimii ani pentru desființarea pensiilor speciale. Am inițiat o lege pe această temă, am strâns peste 40.000 de mii de semnături de la locuitorii județului pentru susținerea proiectului, am condiționat votul meu la învestitura Guvernului Orban de promovarea acestei inițiative și am votat legea în Parlament. Indiferent de jocurile politice care se vor mai consuma pe această temă, nimeni nu va mai putea pune la îndoială, de azi înainte, onestitatea mea în ceea ce privește susținerea eliminării pensiilor speciale”, a precizat deputatul Ionuț Simionca.

Reamintim că proiectul de lege privind eliminarea pensiilor speciale pentru mai multe categorii de bugetari a fost adoptat la data de 28 ianuarie de Camera Deputaților, în calitate de for decizional. Legea însă a fost contestată la Curtea Constituțională.