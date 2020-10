Deputatul PMP de Bistrița-Năsăud, Ionuț Simionca, spune că proiectul privind construcția Autostrăzii Nordului este cea mai importantă realizare a mandatului său, iar adoptarea acestuia reprezintă ”o gură de oxigen” pentru zona de nord a țării. Potrivit parlamentarului, realizarea obiectivului va aduce foarte multe beneficii.

”Din perspectivă politică, ieri a fost cea mai fericită zi din viața mea. Am demonstrat că pot să fac lucruri mărețe pentru bistrițeni și lucruri extraordinare pentru Bistrița-Năsăud. (…) Cred că dintre toate proiectele pe care le-am făcut în acești 4 ani de mandat, acest proiect este cel mai important. Pentru zona de nord a României, acest proiect este cel mai important proiect din ultimii 30 de ani, un proiect care va duce la construcția Autostrăzii Nordului. Nu contează ce Guvern va veni, ce masterplan va fi făcut de un guvern de stânga sau de dreapta, toate guvernele care urmează să conducă țara noastră vor trebui să respecte legea și să construiască această autostradă”, a declarat Ionuț Simionca într-o conferință de presă.

Potrivit deputatului PMP, Legea Autostrada Nordului prevede ca de la 1 ianuarie 2021 să înceapă procedurile de construcţie pe traseul Vama Oar – Satu Mare – Baia Mare – Dej – Bistriţa – Vatra Dornei – Suceava. De asemenea, în proiect a fost inclusă și centura Bistriței.

”Autostrada Nordului include și centura Bistriței, un obiectiv despre care la Bistrița s-a tot discutat în ultimii 10 ani, dar pentru care nu s-a făcut nimic. (…) Un lucru important, care a tot fost promis, negociat, cu care au venit în fața oamenilor toți politicienii în campanii, dar pe care nimeni nu a reușit să îl facă până astăzi” , a mai adăugat Simionca.

Potrivit acestuia, termenul de execuţie este de patru ani, obiectivul urmând să fie finanţat de la bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie, dar și din credite externe sau fonduri europene.

Parlamentarul bistrițean consideră că realizarea acestui obiectiv de investiții va aduce foarte multe beneficii.

”Este cel mai important obiectiv de infrastructură mare din zona Ardealului, de care vor beneficia 2,5 milioane de locuitori. Acest proiect include centurile ocolitoare, cu care ar trebui să se înceapă şi pentru care eu voi milita. Construcţia autostrăzii trebuie să înceapă cu centurile ocolitoare. Centura municipiului Bistriţa trebuie să fie o prioritate. Construcţia acestei autostrăzi înseamnă locuri de muncă bine plătite, înseamnă investiţii făcute de investitori din afara României care își doresc să vină la noi și să dezvolte afaceri, înseamnă nu doar resurse financiare, ci și resurse adiacente. Sunt multe business-uri care se leagă de această investiţie. Autostrada este un magnet pentru investiţii, pentru firme noi, pentru locuri de muncă bine plătite, pentru repatrierea forţei de muncă, un alt obiectiv al nostru, al bistrițenilor. Nu în ultimul rând, e o legătura rapidă cu Occidentul”, a mai spus Simionca.

Deputatul a dat asigurări că această autostradă se va construi și spune că se va lupta pentru ca acest proiect să fie dus la bun sfârșit. Totodată, Simionca afirmă că va milita pentru ca proiectul să înceapă prin construcția centurilor ocolitoare.

”Vă asigur pe toţi că această autostradă se va construi şi aşa cum am luptat pentru fiecare proiect legislativ în plenul Parlamentului pentru Bistriţa-Năsăud, aşa voi lupta şi pentru construcţia acestei autostrăzi, pentru alocarea de fonduri, pentru a mă asigura că acest obiectiv de investiţii se va face pentru noi, pentru bistrițeni, pentru cetățenii din nordul României. Mă voi bate pentru finanțarea acestui proiect așa cum m-am bătut să trec legea privind instalarea barierelor la calea ferată, să aduc ambulanțe la Bistrița, să fac legi bune care să ajute și să aducă siguranță în viața cetățenilor. (…) Dacă am sprijinul bistriţenilor, nimeni nu ne va putea sta în cale şi am demonstrat că dintr-un partid mic, de opoziţie, când nimeni nu credea că se poate face ceva, am reușit să fiu primul deputat din judeţ care în 30 de ani a trecut o lege. Am reușit să fac proiecte mari și bune pentru Bistriţa, pentru România”, a mai spus sursa citată.