Ioan Turc, primarul municipiului Bistrița și președintele PNL Bistrița-Năsăud, care candidează pentru un nou mandat la Primăria Bistrița, a anunțat marți, în cadrul unei conferințe de presă, obiectivele propuse pentru alegerile locale din 9 iunie.

Ioan Turc a precizat că obiectivul PNL este de a păstra primăriile câștigate în urmă cu 4 ani, dar și altele în plus, precum și câștigarea președinției Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

„Obiectivul nostru este unul cât se poate de limpede: păstrăm municipiul Bistrița în portofoliul PNL, păstrăm orașele Năsăud, Sângeorz-Băi, ne batem să câștigăm orașul Beclean, ne păstrăm primăriile pe care le avem în momentul de față sub guvernare locală liberală și ne propunem să câștigăm un mare număr de primării. Făcând toate aceste lucruri, câștigarea președinției Consiliului Județean este categoric un obiectiv posibil. Cine crede cumva că jocurile sunt făcute se înșală și va avea o surpriză în noaptea dintre 9 și 10 iunie. Am mare încredere în colegii mei, în modul în care ne mobilizăm pe această ultimă sută de metri.

În această campanie electorală, am avut de-a face cu multe atacuri la persoană, cu multe declarații defăimătoare, cu declarații injurioase, cu manipulări. Nu am răspuns, pentru că știu care sunt așteptările oamenilor, ale bistrițenilor. Oamenii au încredere în primar și așteaptă de la el un comportament civilizat, care cu adevărat să îi reprezinte. Așa că, își răcesc gura de pomană, și candidatul PSD, care n-a precupețit niciun efort în a-și arăta profilul, nici domnul Moldovan, nici armata de pesediști, unii dintre ei cu stipendii, unii dintre ei profund cointeresați, nu ne-a afectat cu nimic. Suntem mobilizați, ne-am făcut treaba, am transmis mesajele corecte către oameni. Faptele noastre ne reprezintă. Eu cred că ceea ce s-a întâmplat în municipiul Bistrița este absolut edificator, portofoliul de proiecte este absolut convingător. Sunt convins de asemenea, că Robert Sighiartău a făcut tot ceea ce a ținut de el în așa fel încât oamenii să simtă că este timpul unei schimbări în județul Bistrița-Năsăud”, a declarat Ioan Turc.

Totodată, el a a subliniat relația corectă, de colaborare, pe care o are și o va avea cu Robert Sighiartău, pe proiecte de dezvoltare, pe modelul municipiilor și județelor importante din România conduse de administrații liberale.

„Poate și dumneavoastră ați primit telefon și de la celălalt capăt al firului vă vorbește un robot, robotul PSD, care spune că eu sunt, mă rog, de fapt așa cum nu mă văd ei decât absolut interesați în această perioadă, și vă aduceți aminte de declarațiile pe care le-a făcut Moldovan cu privire la colaborarea cu Primăria, iar pe de altă parte spune ce echipă unită este domnul Moldovan cu domnul candidat al PSD de la spital și că eu și cu Robert Sighiartău nu ne înțelegem. Într-adevăr, eu și cu Robert Sighiartău nu formăm un grup organizat așa cum sunt ei, nu mergem la chiolhanuri, nu mergem în vacanțe peste tot în Europa, nu spargem cabanele din munți, dar suntem oameni care ne respectăm, care ne apreciem reciproc, ne apreciem fiecare calitățile celuilalt și suntem oameni care colaborăm și vom colabora instituțional întotdeauna. De acest lucru au nevoie municipiul și județul, nu de frății de o anumită natură. Deci modelul de colaborare dintre mine și Robert Sighiartău îl veți găsi în toate municipiile și județele importante conduse de administrații liberale”, a spus Ioan Turc.

(Material electoral comandat de PNL Filiala Bistrița-Năsăud/Executat de Gazeta Production SRL-portal gazetadebistrita.ro/ Codul unic de identificare al mandatarului financiar: 21240015)