Imediat ce a preluat Primăria Bistrița, Ioan Turc a anunțat că instituția pe care o va conduce va trece printr-un proces de audit, pentru a vedea cum a fost lăsată de fostul primar, dar și pentru recomandări de schimbări, inclusiv în organigramă. Municipalitatea a găsit deja o firmă care se va ocupa de asta pentru 67.000 de lei.

Ioan Turc a anunțat audit la Primăria Bistrița încă din toamna anului trecut când a preluat instituția. Vizați sunt ultimii doi ani, respectiv 2019 și 2020. În acest sens, Primăria Bistrița a cerut oferte de preț, contractul fiind cu atribuire directă.

Aproape 68.000 de lei a alocat Primăria Bistrița pentru această evaluare, însă, se pare, ofertantul a mai scăzut din preț.

„Au fost publice caietul de sarcini și solicitarea ofertei de preț pentru analiză-diagnostic a activității în perioada 2019-2020, cu privire la sectorul economic și operațional, resurse umane și juridic. Termenul de depunere a ofertelor a fost 12 ianuarie, avem un ofertant, din afara județului”, a declarat Ioan Turc.

Acesta a refuzat să spună care este firma care a pus mâna pe contract, însă, surse Gazeta de Bistrița spun că ar fi vorba despre KPMG Audit din București. Și Primăria Alba Iulia a dat 25.000 de euro celor de la KPMG Audit pentru a afla cum a lăsat lucrurile fosta administrație.

Raportul trebuie pus pe masa primarului în maxim 3 luni

Potrivit caietului de sarcini, firma care a pus mâna pe acest contract are la dispoziție 3 luni pentru a face analizele și evaluările, care se vor finaliza cu un raport, ce va fi făcut public, asigură primarul Ioan Turc.

Firma respectivă trebuie să analizeze structura veniturilor, a cheltuielilor, dar și să analizeze activitățile investiționale. Trebuie de asemenea să analizeze eficiența procesului de colectare a veniturilor la bugetul local, dar și a procesului de gestionare a patrimoniului public, precum și a închirierii sau concesionării spațiilor publice sau private. Trebuie de asemenea să analizeze „rezonabilitatea” cheltuielilor cu prestatorii serviciilor de utilitate publică.

Auditul vizează și angajații Primăriei Bistrița. Astfel, potrivit caietului de sarcini, se va analiza structura organizatorică și a principalelor tipuri de relații, analiza responsabilității/complexitate, analiza salariilor, a concediilor medicale, a orelor suplimentare, a sporurilor și a creșterilor salariale. De asemenea, se va analiza planificarea anuală a pregătirii profesionale.

Auditul vizează și analiza departamentului juridic, a relațiilor dintre acesta și celelalte departamente, analiza contractelor încheiate cu entități private pentru prestarea serviciilor de utilitate publică, analiza contractelor de concesiune, dar și analiza litigiilor.

„Această radiografie se va realiza din două perspective respectiv: din perspectivă internă, prin colectarea datelor privind fiecare din activitățile care fac obiectul analizei-diagnostic și a documentelor încheiate conform normelor și procedurilor existente în cadrul instituției. Din perspectivă externă, prin analiza cadrului legal și instituțional în care instituția își desfășoară activitatea”, se mai arată în caietul de sarcini.

Plata serviciilor se va face după ce Primăria Bistrița va primi un raport de evaluare. Acesta trebuie să cuprindă pe fiecare activitate care face obiectul analizei-diagnostic descrierea situației existente și concluziile.

„Prestatorul se obligă ca, în cadrul raportului de evaluare, să ofere recomandări concrete în scopul eficientizării fiecăreia dintre activitățile analizate și în final în scopul furnizării unor servicii de calitate către comunitate. După prezentarea raportului de evaluare, în măsura în care există observații din partea achizitorului/beneficiarului în legătură cu conținutul acestuia, prestatorul are obligația să le preia și să le însereze în conținutul documentului final”, se arată în caietul de sarcini.

La fiecare 10 angajați există un șef la Primăria Bistrița

Primăria Bistrița are în jur de 800 de angajați, iar numărul de șefi este surprizător. Nu mai puțin de 80 de șefi de serviciu, de cabinet, de direcție sunt în Primăria Bistrița. Practic, la fiecare 10 angajați există un șef.

Poliția Municipiului Bistrița are 93 de angajați și doi șefi, unul executiv și altul adjunct. Centrul Cultural Municipal are 70 de angajați, un manager general și un contabil. La Direcția de Sănătate Publică, care include și creșele, cabinetele medicale școlare și dentare, sunt 158 de angajați și două posturi de conducere.

Direcția de Administrare a Piețelor are 30 de angajați și un șef. Direcția de Asistență Socială are 75 de angajați și un șef. Cei mai mulți angajați par să fie la Direcția de Servicii Publice -265. Structura are un director executiv și doi directori adjuncți, unul la producție și altul la direcția economică.

La aceștia se adaugă un arhitect șef al municipiului, șefi servicii la Urbanism, la Monumente Istorice, la Direcția Tehnică, unde pe lângă un șef serviciu există și un director executiv. Un șef găsim și la Serviciul Investiții Clădiri, iar la Direcția Administrație Pulblică, Juridică găsim un director executiv și un director adjunct.

La Serviciul Juridic și Evidența Documente găsim un șef serviciu, la fel și la Serviciul Cadastru și Revendicări Imobiliare și la Serviciul Audit Intern. Biroul de resurse umane și organizare este și el condus de un șef birou, la fel și Serviciul Achiziții Publice.

La Direcția Economică sunt un director executiv și doi directori adjuncți. Direcția de Integrare Europeană are și ea un director executiv, dar și un șef serviciu. Direcția de comunicare are un director executiv și un șef serviciu. Direcția Educație și Turism are de asemenea un director executiv și doi șefi serviciu.

Există și un serviciu de „constatare și impunere”, care are, bineînțeles un șef. De asemenea, există și un serviciu de „urmărire și încasare” care are un șef. La acestea se adaugă un serviciu de implementare proiecte cu fonduri externe nerambursabile, care are de asemenea un șef serviciu. Și Serviciul Stare Civilă are un șef serviciu, la fel și Serviciul Evidența Persoanelor. Un șef este și la Serviciul de protecție Civilă și Voluntariat pentru Situații de Urgență.

Ioan Turc vrea să taie în carne vie și când vine vorba despre șefimea din Primăria Bistrița, însă așteaptă raportul firmei de audit, pentru a vedea cine rămâne și cine pleacă.

„Tocmai s-a terminat perioada de depunere a ofertelor pentru audit, componenta de audit de personal este una foarte importantă în cadrul analizei care se va face. Este limpede că deciziile pe această temă nu pot merge decât în direcția unor restrângeri, comasări, diminuări de număr de persoane cu funcții de conducere. O persoană cu funcție de conducere trebuie să fie un bun profesionist, un om serios, dedicat, asta ca principiu, doi nu cred că o structură cum este cea a municipiului bistrita trebuie ca să fie un poligon pentru exersarea anumitor calități de către unii sau alții. Sunt foarte multe poziții de funcții de conducere în municipiul Bistrița, iar acestea se vor diminua categoric, în urma măsurilor care se vor lua după audit”, a spus Ioan Turc, într-o conferință de presă.

Andreea Moldovan