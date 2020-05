Somnul este deosebit de important pentru organismul tau. Daca ti s-a intamplat sa nu reusesti sa adormi la timp si te-ai trezit a doua zi mai obosit decat te-ai culcat, atunci trebuie sa inveti sa alegi perne adecvate stilului tau de a dormi.



Atunci cand cauti perna perfecta, care sa iti ofere odihna necesara, exista mai multe aspecte pe care trebuie sa le ai in vedere. In primul rand, tipul de perna de care ai nevoie este influentat de pozitia in care dormi. La fel de importanta este si umplutura acesteia. Nu in ultimul rand, dimensiunea este relevanta, intrucat aceasta iti poate oferi un somn de calitate sau unul mai putin odihnitor.



Pozitia in care dormi



Pentru confortul tau, este vital sa alegi o perna compatibila cu pozitia ta de somn. Astfel, te vei trezi plin de energie dimineata, iar durerile de spate sau de gat vor disparea complet. Daca dormi pe o parte, ai nevoie de o perna tare. In schimb, daca dormi pe burta, te va avantaja ceva mai moale, poate chiar o perna plata. Celor care dorm pe spate li se recomanda produse cu o duritate medie.



Materialul din care este realizata umplutura



Cand alegi perne, trebuie sa fii atent la materialul din care este confectionata umplutura acestora. Pe langa faptul ca aceasta influenteaza gradul de flexibilitate si duritatea articolului pentru pat, umplutura te poate ajuta atunci cand te confrunti cu diferite probleme de sanatate.



Din acest punct de vedere, poti alege intre modele umplute cu fibre sintetice sau naturale. In primul caz, cele mai populare produse sunt cele umplute cu poliester, fiind foarte accesibile ca pret. Tot in aceasta categorie se incadreaza si modelele moi si usoare, confectionate din bumbac siliconat.



Cele mai cautate perne umplute cu fibra naturala sunt cele care contin puf de gasca, cele umplute cu lana Merinos si, nu in ultimul rand, cele din bambus. Avantajul acestei alegeri consta in rezistenta indelungata in timp.



De asemenea, modelele cu bambus sunt recomandate celor care se confrunta cu diverse alergii. Materialul antibacterian si antialergic te protejeaza de substantele neprietenoase din aer, care ar putea sa iti ingreuneze somnul. Totodata, bumbacul este o alegere potrivita si in cazul in care iti doresti un produs care sa nu afecteze mediul inconjurator.



Pentru cei care au nevoie de suport suplimentar in timpul somnului, exista modele ergonomice. Daca iti este greu sa gasesti o pozitie comoda de somn, ai putea sa optezi pentru o perna din latex sau pentru una cu spuma de memorie.



Dimensiunile potrivite



Exista persoane care nu pot adormi decat pe o perna de dimensiuni mici, in timp ce altii au nevoie de ceva mai mare. In general, perna pe care dormi ar trebuie sa fie ori de 70×70 cm, ori de 50×70 cm. In functie de preferintele tale, opteaza pentru ce s-a dovedit ca ti se potriveste in trecut.



Protejandu-ti somnul, iti protejezi sanatatea! Alege cele mai bune perne de pe piata si redescopera placerea unui somn sanatos!