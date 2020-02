Pentru unii sunt bani în plus chiar și într-un an de austeritate. O demonstrează Poliția Locală a municipiului Bistrița, care are parte, în 2020, de o majorare a bugetului cu 100.000 de lei. Poliția Locală este, de asemenea, și cea mai hulită instituție din subordinea Primăriei Bistrița și se vrea a fi reformată, însă și acest proces se lasă așteptat.

Anul 2020 are semne bune pentru Poliția Locală a municipiului Bistrița. Instituția are parte de un buget cu 100.000 de lei mai mare decât anul precedent. Creșterea nu este atât de mare precum în anii precedenți, însă există, spre deosebire de alte instituții din subordinea Primăriei Bistrița, care nu au parte de bugete mai mari.

Dacă în 2019, bugetul Poliției Locale ajungea la 8.293.000 de lei, în 2020, potrivit proiectului de buget supus dezbaterii publice, acesta ajunge la 8.394.000 de lei cu peste 100.000 de lei mai mult.

Astfel, 7,7 milioane de lei din cei 8,3 merg pentru cheltuieli de personal, adică salariile polițiștilor locali. Alte 603.000 de lei merg pe bunuri și servicii. Pentru dezvoltare, anul acesta, a fost prevăzută doar suma de 91.000 de lei.

Municipiul Bistrița are de gând să achiziționeze anul acesta, pentru Poliția Locală, trei monitoare TV video color, pentru care a alocat 11.000 de lei. De asemenea, va achiziționa un server pentru sistemul de supraveghere video color, în valoare de 48.000 de lei.

Poliția Locală va primi și un laptop în valoare de 6.000 de lei, dar și patru camere video IP cu IR, cu montajul inclus, pentru care s-a alocat suma de 21.000 de lei. La laptop se adaugă și un desktop în valoare de 5.000 de lei.

95% din buget merge pe salarii

Cum s-a întâmplat și anii trecuți, peste 90% din bugetul alocat merge pe salarii. Nici nu e de mirare dacă luăm în calcul faptul că media veniturilor brute din Poliția Locală este de circa 1.700 de euro.

Fiecare din cei 85 de angajați ai Poliției Locale încasează, lună de lună, o normă de hrană în valoare de 1.000 de lei, sumă care se adaugă la salariul și așa generos. La acestea se adaugă și sporurile de vechime, care ajung la 25% din salariul de bază.

Dar să o luăm sistematic. Un polițist local cu studii medii are un salariu brut de 2.800 de lei, adică ia în mână 1.663, sumă la care se adaugă și norma de hrană de 1.000 de lei. Rezultă că un polițist local cu studii medii merge acasă, lună de lună cu 2.663 de lei.

Cei cu studii superioare și grad principal au un brut de 6.500 de lei, adică un net de 3.802, la care se adaugă norma de hrană, ajungându-se la 4.802 lei. Șeful de birou are un brut de 9.700 de lei, și un net de 5.674, la care se adaugă 1.000 de lei norma de hrană.

Un șef de serviciu are un brut de 10.100 de lei și un net de 5.908 lei, plus norma de hrană de 1.000 de lei. Directorul adjunct al Poliției Locale are un brut de 11.000 de lei și un net de 6.435 de lei, plus norma de hrană de 1.000 de lei.

Florin Frandeș, director executiv, are un salariu brut de 13.000 de lei și un net de 7.605 lei plus norma de hrană de 1.000 de lei – 8.605 lei. Salariul confortabil i-a permis șefului de la Poliția Locală să ia un credit de mai bine de 60.000 de euro.

Potrivit ultimei declarații de avere făcute publice în 2019, Florin Frandeș deține alături de soție un teren intravilan de 500 de metri pătrați situat în Bistrița, cumpărat în 2008 și unul agricol achiziționat în 2014.

Doi ani mai târziu, prin 2010, Frandeș alături de soție și-a ridicat și o casă de 124 de metri pătrați pe terenul achiziționat în 2008. Acesta mai deține trei autoturisme, o Dacie din 2003, un Ford din 2005 și un Wv. Polo din 2007.

În 2010, anul în care și-a ridicat casa, Frandeș a luat un credit în valoare de 63.500 de euro, de la OTP Bank, pe care trebuie să-l restituie până în 2040.

Poliția Locală, una dintre găurile negre ale Primăriei Bistrița

Cu siguranță una dintre găurile negre ale Primăriei Bistrița care înghite sume colosale și întârzie să își arate eficiența este Poliția Locală. An de an, sumele alocate Poliției Locale au crescut substanțial.

Astfel, dacă în 2017 Poliția Locală primea 6 milioane de lei, în 2019, suma alocată instituției ajungea la 8 milioane de lei. Poliția Locală este subvenționată din bugetul local și are atribuții în siguranța circulației, ordine publică, disciplină în construcții, protecția mediului, evidența persoanelor sau parcări.

Sume colosale înghite Poliția Locală nu doar pentru salarii, ci și pentru o serie de investiții, care, de multe ori, face ca instituția să fie mai bine dotată decât Inspectoratul de Poliție Județean.

Cu 85 de angajați, Primăria Bistrița dă bani grei pe servicii care ar fi putut fi asigurate de Poliția Locală, cum ar fi servicii de pază, transport valori sau monitorizare sistem de alarmă. Pentru toate acestea, în 2017, de exemplu, Primăria Bistrița dădea 700.000 de lei.

100.000 de lei doar pentru plimbări…

Potrivit programului anual de achiziții publice, polițiștii locali cheltuiesc doar pentru carburanți mai bine de 110.000 de lei. Aceasta este doar una dintre cheltuieli. În 2017, uniformele polițiștilor au ajuns să coste peste 180.000 de lei.

Astfel, doar pentru şepci, şepcuţe, băşti, fesuri şi pălării, în total 6 tipuri de accesorii pentru protejat capul, Poliţia Locală cheltuieşte aproape 23.000 de lei. Pe cravate, fulare şi mănuşi se mai duc 6.000 de lei.

Pentru 60 de costume de vară, Poliţia Locală a alocat 14.400 de lei, iar pentru 42 de costume interioare de iarnă 10.920 de lei. Astfel, un costum de vară costă 240 de lei, iar unul de iarnă 260 de lei.

La acestea se mai adaugă peste 1.000 de ecusoane, embleme şi epoleţi, pentru care instituţia este dispusă să plătească 22.800 de lei. Poliţiştii mai au nevoie de aproape 200 de cămăşi (10.900 de lei) şi de 164 de tricouri (6.560 de lei).

La lista lungă de elemente de vestimentaţie se mai adaugă şi 45 de pelerine (8.100 de lei), 82 de geci îmblănite (11.070 lei), 55 de geci speciale pentru vânt, care costă 150 de lei bucata, dar şi 82 de veste împotriva vântului (7.134 de lei).

Anul trecut, instituţia nu a ignorat nici dotările tehnice, deşi acestea nu trec de 134.166 de lei. Pentru echipament de transmisie de date wireless, Poliţia Locală a alocat aproape 11.000 de lei, iar pentru un dispozitiv de înregistrare şi redare video 16.666 de lei. Poliţia Locală a cumpărat și aparate de semnalizare acustică sau optică cu 7.500 de lei, dar şi patru camere video, în valoare de 23.000 de lei.

Poliția Locală investește și în pregătirea angajaților săi. În 2017, pentru trei cursuri de calificare, instituția a alocat 61.000 de lei. Printre cursurile achiziționate se numără și unul de formare profesională și simulare în domeniul armelor de foc și munițiilor.

Andreea Moldovan