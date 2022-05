Un alt bărbat din Bistrița-Năsăud va fi judecat pentru trafic de droguri și complicitate la introducerea de droguri în țară, după ce procurorii DIICOT l-au prins introducând cannabis în țară. Țilea Grigore, căci așa se numește bărbatul, are legături cu alte personaje care au avut aceleași îndeletniciri și care unele au fost deja condamnate la închisoare, altele sunt încă anchetate. Dosarul lui Țilea tocmai a trecut de camera preliminară și curând va intra la judecata pe fond.

Țilea Grigore a căzut în plasa procurorilor DIICOT în iulie anul trecut, însă a fost filat aproximativ un an de zile, el fiind în legătură cu orădeanul Mircea Gabriel Hanga, condamnat în februarie la 3 ani 1 lună şi 20 zile de închisoare cu executare pentru același infracțiuni ca și Țilea.

Dosar disjuns din cel al orădeanului Hanga

Dosarul bistrițeanului a fost disjuns din cel constituit de procurori pe numele lui Hanga.

“În dosarul inițial – 60D/P/2020, prin Ordonanța din 12.07.2020 s-a dispus începerea urmăririi penale în cauză sub aspectul săvârșirii infracțiunii de introducere în țară de droguri de risc, fără drept – faptă prev. de art. 3 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, constând în aceea că la o dată anterioară care nu a putut fi stabilită la acel moment, o persoană neidentificată la acea dată, a expediat din orașul Motril – Spania, prin intermediul firmei de transport internațional XX SRL Bistrița, un colet care conținea o cantitate de droguri de risc, coletul având ca destinatar persoana cu numele „I.G.” din Năsăud, telefonul destinatarului fiind indicat ca 0755.xxx.xxx. Coletul urma să ajungă în România la destinație în data de 11.07.2020.

După administrarea probatoriului s-au stabilit următoarele:

În data de 11 iulie 2020 și în perioada imediat anterioară acestei date (9-11.07.2020) numitul Hanga Mircea Gabriel (inculpat în dosarul 60D/P/2020 al DIICOT – BT Bistrița-Năsăud și pentru care, prin rechizitoriul menționat s-a dispus trimiterea în judecată), împreună cu inculpatul Țilea Grigore, l-a ajutat pe numitul T. V. N., să introducă în România, cu ajutorul firmei de transport SC XX SRL din Bistrița – care a acționat fără vinovăție, cantitatea de 2.259,8 grame de cannabis – drog de risc (expediată din Spania) ajutorul constând în furnizarea către expeditor a datelor privind destinatarul coletului, stabilirea cu expeditorul coletului a împrejurărilor de expediere și primire a coletului, promisiunea ridicării coletului cu droguri de la firma de transport internațional și prezentarea la sediul acesteia pentru ridicarea coletului în data de 13.07.2020”, arată procurorii în rechizitoriu, care precizează că intermediarul dintre Hanga și cel care a trimis drogurile din Spania în România a fost chiar Țilea.

Chiar dacă Hanga a picat în mâinile procurorilor în iulie 2020, Țilea și-a continuat activitatea și, culmea pe același model: colete pe numele unor persoane inexistente cu adrese și numere de telefon scrise la nimereală.

A picat la un an după Hanga

Procurorii antimafia au pus mâna pe Țilea în data de 12 iulie 2021, pe când se întorcea în țară cu un autocar al unei firme de transport din Bistrița, el fiind pe post de pasager, dar ca angajat al firmei de transport. După ce a trecut frontiera în România, autocarul a fost oprit la vamă și controlat. Așa au fost descoperite două colete care conțineau droguri, respectiv cannabis.

“S-a efectuat controlul asupra coletelor transportate, ocazie cu care au fost identificate:

– Un colet tip ladă frigorifică de mână, de culoare alb cu albastru pe care era înscris olograf numele «MESCANIC (…) 0751.xxx.xxx», având aplicat un autocolant de culoare albastru tip etichetă pe care era înscris olograf «M. (…)», care conținea disimulate sub legume două calupuri vidate cu substanță vegetală de culoare verde oliv, înfoliate în mai multe straturi succesive transparente; cele două calupuri cu substanță vegetală au fost ridicate și ambalate în coletul nr. 1, sigilat cu sigiliul MAI 18861;

– Un colet tip plasă de rafie de culoare alb cu roșu, având aplicat un autocolant de culoare albastru tip etichetă, pe care era înscris olograf «(…) ILVA MICA», care conține disimulate sub mai multe obiecte de îmbrăcăminte, două calupuri vidate care conțin substanță vegetală de culoare verde oliv, fiecare calup fiind asamblat într-un strat de staniol; cele două calupuri cu substanță vegetală au fost ridicate și ambalate în coletul nr. 2, sigilat cu sigiliul MAI 18861”, au arătat procurorii DIICOT în rechizitoriu.

Conform documentului, în primul colet au fost descoperite peste 2,9 kg de cannabis, iar cel de-al doilea circa 1 kg.

Anchetatorii spun că anterior acestor fapte, respectiv în iulie 2020, Țilea este cel care a adus în țară drogurile care trebuiau să ajungă în mâinile lui Hanga pentru a le duce mai departe la destinatarul final. Pe atunci, Țilea a introdus drogurile, circa 2,3 kg cannabis, disimulate în pungi de chipsuri, introduse în colete pe care era scris numele unei persoane din Năsăud, I.G., dar care nu există în realitate.

Știa clar că transportă droguri

Despre coletele aduse în 2021, procurorii spun că Țilea știa ce conțineau acestea.

“Din probele administrate în cauză a rezultat că cele două colete cu drogul de risc canabis au fost primite pentru a fi transportate și au fost transportate în România de inculpatul Țilea Grigore care a cunoscut conținutul acestora, aspect recunoscut inclusiv de inculpat cu ocazia audierii sale din 26.08.2021.

Din verificările efectuate s-a stabilit că la ultimul transport – cel din 12.07.2021 inculpatul a utilizat date de contact fictive ale destinatarilor coletelor. Astfel, rezultă că la numărul de telefon 0751.xxx.xxx nu a răspuns nimeni (în condițiile în care destinatarul real ar fi fost interesat să primească coletul în data de 12.07.2021; la numărul de telefon – 0743.xxx.xxx aferent destinatarului M.M. a răspuns o persoană de sex feminin care a comunicat că nu cunoaște vreo persoană cu numele XX că nu așteaptă vreun colet și că pe colet este greșit trecut numărul său de telefon (…).

În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că utilizator al postului telefonic nr. 0743.xxx.xxx este numita MM. Din declarația acesteia rezultă că nu îl cunoaște pe inculpatul Țilea Grigore și nici nu a primit colete prin intermediul SC XX SRL Bistrița (…). În plus, pentru a nu fi identificat expeditorul drogurilor, la rubrica expeditor de pe lista de colete este trecut destinatarul fictiv al acestora”, au precizat procurorii în rechizitoriu.

Declarația dată în fața procurorilor

Anchetatorii susține că, după ce a fost reținut, în timpul audierilor Țilea a recunoscut parțial faptele, atât din 2020, cât și din iulie 2021.

„Lucrez în calitate de conducător auto la SC XX TOUR Bistrița, efectuând transport internațional.

Plecarea în cursă spre Spania se face în ziua de miercuri și ne întoarcem lunea următoare. Astfel, în data de 7.07.2021 am plecat în cursă în Spania. Precizez că avem telefoane de serviciu și uneori pe telefonul meu sunt deviate apeluri efectuate și către alți colegi de ai mei.

După ce am ajuns în Spania, în ziua de vineri, a venit la mine numitul CC din Motril care mi-a dat un pachet să îl aduc în România. CC m-a întrebat dacă duc acel pachet în România.

L-am întrebat ce este în pachet, iar el mi-a răspuns că este «iarbă», eu înțelegând prin aceasta că este drogul canabis. I-am cerut să pună pachetul pe cântar, constatând că sunt peste 14 kg și am încasat suma de 15 euro – 1 euro pe kg, acesta este tariful.

Arăt că aceste lucruri s-au întâmplat în Motril, acolo ne oprim și stăm cazați la un hotel. CC mi-a spus că acel colet trebuie să ajungă în (…) și mi-a spus că după colet va veni fie M. (…) sau (…). L-am întrebat pe cine să scriu pe colet la destinatar și mi-a spus să o scriu pe M. (…), că dacă nu vine ea vine (…). Am luat coletul, am trecut pe el datele care mi-au fost spuse de CC și am trecut coletul pe listă, apoi l-am pus în mașină împreună cu celelalte colete. Precizez că în acel loc eram cu un Ford Tranzit. Noi plecăm din România cu autocarul, iar în localitatea Puerto Umbrelas parcăm microbuzul. Din această localitate autocarul are un alt traseu, iar eu plec cu microbuzul la Motril. Despre numitul CC pot spune că îl cheamă (…), cred că locuiește în Motril. Nu rețin dacă m-a contactat telefonic sau de pe ce număr m-a sunat sau dacă a venit direct acolo. Posibil să mă fi sunat de pe un număr cu terminația 183.

Cei care aduc colete cunosc data la care mă aflu în parcarea hotelului și că în intervalul orar 17,00-20,00. În legătură cu cel de al doilea colet, acesta mi-a fost predat de către F.F., care îmi este cumnat. Acesta a venit la mine, în parcarea hotelului chiar când am sosit, pe la ora 13,00 și mi-a spus că acel colet trebuie să ajungă la Ilva Mică și mă va suna o persoană să vină să îl ia. Precizez că nu m-am gândit că chiar cumnatul meu îmi va preda droguri. Cumnatul meu mi-a spus datele destinatarului – (…) și un număr de telefon, eu trecând aceste date pe coletul în cauză. Și acest colet l-am pus în microbuz cu celelalte colete. Vineri spre sâmbătă noaptea, la ora 03,00 am plecat din Motril cu microbuzul în cauză, iar în localitatea Puerto Umbrelas ne-am întâlnit cu autocarul cu numărul de înmatriculare (…). Precizez că în Motril am fost doar eu ca șofer și am condus singur microbuzul până ne-am întâlnit cu autocarul. Precizez că am avut și pasageri din Motril. În Puerto Umbrelas ajutat de ceilalți colegi conducători auto am mutat coletele din microbuz în autocar, la fel și pasagerii au urcat în autocar și am pornit spre România.

Pe autocar eu am fost doar pasager, întrucât nu am permis de conducere corespunzător. Am ajuns în România în 12.07.2021 la ora 01,20 în vama Borș, unde am fost oprit de poliție și s-au găsit cele două colete cu droguri. Pe drum din Spania în România nu am fost contactat de nicio persoană cu privire la aceste colete”, a declarat Țilea în fața procurorilor.

Anchetatorii susțin însă că persoana cu unul din numele pe care Țilea le-a scris pe colete, nu exista în localitatea de destinație. Singura persoană din județ cu respectivul nume locuiește în Beclean și avea anul trecut 81 de ani.

Filat timp de un an de anchetatori

Atât în anul 2020, cât și anul trecut, Țilea a fost filat de anchetatori, iar convorbirile i-au fost interceptate, fiind stabilit astfel traseul drogurilor. Până în acest moment o singură persoană a rămas încă neidentificată, respectiv cel de la care au fost cumpărate substanțele interzise. Totodată, anchetatorii mai precizează că a fost disjuns un alt dosar pentru continuarea cercetărilor față de celelalte persoane cu care a colaborat Țilea.

“În actul de sesizare se arată că fapta inculpatului Țilea Grigore constând în aceea că, anterior datei de 12.07.2021 a procurat din Spania cantitatea de 3.969,4 grame de canabis pe care în data de 12.07.2021 a introdus-o în România în vederea comercializării, transportul efectuându-se personal de făptuitor care s-a deplasat în calitate de conducător auto cu autocarul cu numărul de înmatriculare (…) aparținând SC XX Tour Bistrița, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de droguri de risc (…). În fine, s-a apreciat că fapta inculpatului Țilea Grigore constând în aceea că, în data de 12.07.2021 a introdus ilegal în România în vederea comercializării, cantitatea de 3.969,4 grame de canabis pe care o procurase anterior din Spania, transportul efectuându-se personal de făptuitor care s-a deplasat în calitate de conducător auto cu autocarul cu numărul de înmatriculare (…) aparținând SC XX Tour Bistrița, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de introducerea în țară de droguri de risc – prev. de art. 3 alin. 1 din Legea 143/2000.

Întrucât inculpatul a săvârșit cele trei infracțiuni în concurs real, s-a făcut aplicarea art. 38 alin. 1 din C.pen.

Având în vedere că din probele administrate în cauză rezultă că infracţiunile reţinute în sarcina inculpatului există şi au fost săvârşite de acesta cu forma de vinovăție prevăzută de lege, precum şi că nu există nicio situaţie care să împiedice tragerea la răspundere penală a inculpatului pentru aceste fapte, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului. Din probele administrate în cauză rezultă indicii că la comiterea infracțiunilor de introducerea în ţară de droguri de risc – (…) și trafic de droguri de risc – (….) comise în perioada 9-13.07.2020 a participat și numitul (…). Întrucât cercetările față de această persoană nu au putut fi terminate în prezenta cauză, s-a dispus disjungerea acestora și continuarea urmăririi penale într-un dosar penal nou.

Totodată, din probele administrate în cauză rezultă indicii că în cursul lunii martie 2021, numiții (…) și (…) au procurat din Spania, de la o persoană neidentificată la acest moment, o cantitate din drogul de risc canabis, pe care au trimis-o înspre România cu un autocar aparținând SC XX Tour Bistrița, urmând să intre în posesia acestei cantități după ajungerea acesteia la destinație, cantitate care nu a mai ajuns la aceștia; rezultă astfel săvârșirea de către numiții (…) și (…) și persoana neidentificată care a expediat drogurile, a infracțiunii de trafic de droguri de risc – prev. de art. 2 alin. 1 din Legea 143/2000.

Întrucât cercetările față de aceste persoane nu au putut fi terminate în prezenta cauză, s-a dispus disjungerea acestora și continuarea urmăririi penale într-un dosar penal nou.

De asemenea, s-a dispus disjungerea cercetărilor în ceea ce îl privește pe inculpatul Țilea Grigore și pe numitul (…) pentru săvârșirea infracțiunilor de introducerea în ţară de droguri de risc – (…) și trafic de droguri de risc – (…) presupus comise anterior datei de 12.07.2021, conform indiciilor care rezultă din probele administrate în prezenta cauză”, se mai arată în documentul procurorilor.

Cereri și excepții, respinse

În camera preliminară, Țilea a ridicat o serie de cereri și excepții. Astfel, acesta a solicitat să se constate neregularitatea actului de sesizare sub aspectul imposibilității stabilirii limitelor și obiectului judecății, invocând că modalitatea de descriere a faptelor de complicitate este deficitară și incompatibilă cu standardul de claritate pe care trebuie să îl aibă o acuzație în materie penală. Totodată, a solicitat trimiterea dosarului la procuror, în vederea remedierii neregularităților sesizate.

Instanța a considerat că cererile și excepțiile invocate de Țilea sunt nefondate, acestea fiind respinse, și a dispus începerea judecății în dosar.