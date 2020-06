Președintele PNL Bistrița-Năsăud, Ioan Turc, a anunțat că, între 30 iunie și 30 septembrie, vor putea fi depuse proiecte care vor fi finanțate prin programul de extindere a rețelei de distribuție a gazului, inclusiv în Bistrița-Năsăud. Prin acest program, arată liderul liberal bistrițean, este vizată creșterea la 70% a locuințelor din România racordate la gaz metan, față de 35%, cât este acum.

„În acest moment, doar 35% din cele 8,5 milioane de locuinţe aflate în România sunt branșate la gaz metan, cu toate că țara noastră este al patrulea producător de gaze din Uniunea Europeană. Comparativ, Ungaria, care nu are deloc resurse de gaz, are 98% din locuinţe racordate. La o suprafață considerabil mai mică, țara vecină are 100.000 de kilometri de reţea de gaze, în timp ce România are doar 50.000 de kilometri.

De aceea, administrația liberală are în vedere, pentru următorii 4 ani, creșterea la 70% a locuințelor din România racordate la gaz metan, prin campania «Aducem gazul românesc în casele românilor». De pe exercițiul financiar 2014-2020, pe Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) au rămas sume necheltuite de foștii guvernanți, care riscau să se piardă. În acest context, Executivul actual a negociat cu Comisia Europeană alocarea a 200 de milioane de euro (cu posibilitatea de dublare a sumei) pe același exercițiu financiar, pentru înființarea unor rețele de gaz inteligente. Acest lucru presupune un nivel de automatizare și informatizare ridicat, de care România nu dispune deloc momentan„, a scris Ioan Turc pe pagina sa de Facebook.

Președintele PNL Bistrița-Năsăud spune că a avut, recent discuții, la Ministerul Dezvoltării, despre programul de extindere a rețelei de distribuție inclusiv în Bistrița-Năsăud, prin care multe comunități să beneficieze de racordarea gospodăriilor la gaz metan.

„Ghidul pentru acest program este aproape finalizat, iar între 30 iunie și 30 septembrie urmează depunerea de proiecte care, conform titulaturii campaniei sus-amintite, vor aduce gazul românesc în casele românilor„, a mai precizat Ioan Turc.