Avertizorul de integritate Antoniu Poienaru a câștigat la CEDO procesul deschis în urma concedierii abuzive din postul pe care îl ocupa la APIA. El s-a judecat ani la rând cu fostul lui șef, Gheorghe Șerban, care l-a dat afară. Acum, fostul șef al APIA Cluj este în aceeași situație și se judecă cu conducerea AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU ZOOTEHNIE „PROF DR. G.K. CONSTANTINESCU. Diferența între cei doi este că Șerban a pierdut oportunitatea de a fi avertizor de integritate. Ca majoritatea șefilor, Gheorghe Șerban s-a bucurat în toate numirile în funcțiile publice de ”înșurubări politice”.

Antoniu Poienaru este unul dintre avertizorii de integritate din Cluj Napoca. În timp ce lucra la APIA, instituție condusă la vremea respectivă de Gheorghe Șerban,el a dezvăluit o serie de decizii nelegale luate de conducere. Drept ”răsplată”,Șerban l-a dat afară din funcție. În pofida faptului că Poenariu avea dreptatea de partea lui, magistrații care i-au judecat cazul în instanțele clujene nu i-au dat nicio posibilitate reală să se apere și să câștige procesul pentru concediere abuzivă, astfel că l-a pierdut. Clujeanul a dat în judecată statul român la CEDO și a câștigat!

Între timp, valurile politice care au spălat APIA Cluj l-au schimbat pe fostul director Gheorghe Șerban, iar el, la fel ca avertizorul de integritate, a dat în judecată instituția. Ca să nu rămână flămând, Șerban a reușit să obțină o sinecură confortabilă la AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ZOOTEHNIE „PROF DR. G.K. CONSTANTINESCU”. Dar și de aici a fost concediat!

Astfel că a deschis un nou proces împotriva Agenției. Potrivit documentelor de la dosar, în data de 08.11.2021, Gheorghe Șerban a primit pe mail un preaviz la decizia de concediere.

Decizia a fost emisă ca urmare a reorganizării instituției, în sensul desființării funcțiilor de conducere (șef serviciu) de la nivelul Centrelor regionale ale instituției, reorganizare aprobată prin Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 2494 din 29.10.2021.

În cadrul procesului, Șerban cere anularea ordinului și obligarea MADR la plata a 10.000 lei cu titlu de daune materiale şi morale.

Până acum,procesul a fost pasat între Tribunalul Cluj și Curtea de Apel Cluj, pe motiv de competență a instanțelor. Recent Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că de dosarul lui Șerban trebuie să se ocupe Tribunalul Cluj.

Firma soției a fugit din declarația de interese a soțului!

Ca o ironie a sorții, fostul șef al APIA Cluj trece prin același gen de proces prin care a trecut Antoniu Poienaru, un fost angajat al APIA Cluj care a fost destituit de Șerban. Poienaru a fost concediat abuziv de către fostul șef al APIA pentru că angajatul începuse să sesizeze o serie de nereguli care aveau loc în cadrul agenției clujene. Problemele lui Gheorghe Șerban au survenit în urma faptului că el nu a trecut în declarația de avere și de interese faptul că soția lui deținea o societate comercială care are relații contractuale cu diferite instituții cu care APIA are legături.

Potrivit unui avocat specializat în contencios administrativ şi fiscal, genul de proces pe care Gheorghe Șerban l-a intentat celor de la APIA, reclamanții au, de cele mai multe ori, succes. Majoritatea nu își recapătă funcțiile înapoi pentru că, practic, nici nu doresc acest lucru, ei urmărind plata unor despăgubiri pe care le primesc prin sentință judecătorească. Problema constă în faptul că acești bani sunt plătiți de la bugetul public.

”De cele mai multe ori, acest gen de procese au șanse de câștig. Practic, chiar dacă persoana respectivă a fost numită pe criterii politice și, în multe dintre cazuri, respectivii sunt incompetenți, numirea lor se face într-un cadru juridic corect. Ulterior, destituirea nu se face în baza unui management defectuos prin care întreaga activitate ar putea fi pusă sub semnul întrebării în mod legitim, ci în baza unui ordin intern care poate fi atacat pe cale de contencios administrativ. Astfel, se ajunge la plata unor despăgubiri salariale destul de consistente, iar acești bani sunt plătiți din fondurile instituțiilor”, explică un avocat clujean.

Fostul șef al APIA Cluj se mira des

La data respectivă, şeful APIA Cluj, Gheorghe Şerban se declara uimit de faptul că soţia lui are o societate comercială, chiar dacă sediul firmei se află la domiciliul soţilor Şerban. Şeful APIA Cluj spunea că nu ştia că ar fi trebuit să specifice în declaraţia de avere faptul că soţia lui este unic acţionar la o societate comercială care are ca obiect de activitate “Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat”.

“Eu ştiu că în condiţiile în care se lucra şi avea profit, dar societatea n-a adus profit aşa că n-am trecut-o. Am aflat şi eu despre asta pentru că cineva a făcut o reclamaţie şi aşa am aflat despre asta. A fost un contract în 2009, dar abia după încheierea contractului am aflat pentru că nu s-a făcut licitaţie publică. Ştiu că nu s-a făcut licitaţie, dar am aflat mai târziu. Eu consider că nu sunt vinovat pentru că au fost respectate toate dispoziţiile legale”, spunea Gheorghe Şerban, directorul APIA Cluj.

Contractul la care directorul APIA Cluj face referire a fost acordat în 2009 de către Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA firmei SC AGROMED IMPEX SRL, societate deţinută în totalitate de ŞERBAN ANA NATALIA, soţia şefului APIA Cluj. Contractul, în valoare de 90.000 de lei a fost acordat fără nici o licitaţie, iar, pentru aceşti bani, soţia şefului APIA Cluj ar fi trebuit să împrăştie ierbicid printre liniile de cale ferată. Conform CFR, s-a ales metoda negocierii directe pentru că acest contract a fost atribuit în urma unei “situaţii de urgenţă extremă survenită în urma unor evenimente care nu puteau fi prevăzute de autoritatea contractantă”. Cu alte cuvinte, între şinele de cale ferată apăruse o vegetaţie luxuriantă care ar fi putut perturba bunul mers al trenurilor.

Pe lângă această licitaţie, SC Agromed Impex SRL a făcut deconturi la DADR (Direcţia Agricolă pentru Dezvoltare Rurală) Cluj , începând cu 2005, când Şerban Gheorghe era director executiv adjunct şi din 2006 la APIA Cluj, când acesta (Gheorghe Şerban, n.red.) a fost numit director executiv.

”Infractori, semianalfabeţi, hoţi de subvenţii”

“De luni de zile am avertizat diversele instituții ale statului, de faptul că, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultura (APIA) este plină de infractori, semianalfabeţi, hoţi de subvenţii, atât din rândul funcţionarilor cât şi al fermierilor, protejaţi ai politicienilor care nu fac nimic pentru a-şi justifica salariile, bolnavi figuranţi pe state de plată; de existenţa unor pontaje fictive pe baza cărora s-au ridicat sume exorbitante, angajaţi figurând la centre locale, lucrând mascat în centre judeţene, relaţii suspecte între funcţionari şi fermieri, agresiuni verbale şi dispreţ al funcţionarilor îndreptate împotriva fermierilor, controale pe teren şi prin teledetecţie făcute la comandă politică sau în dauna bugetului comunitar şi naţional, relaţii cu publicul la nivel central coordonate şi controlate de un individ făcut director general între două “fătări” politice. Situaţia se cunoaşte şi în instituţiile europene. La Apia Cluj, se afla un “exemplar” care gestionează fondurile comunitare în perfectă armonie cu firma soţiei, SC AGROMED IMPEX SRL. Drept urmare, Şerban Gheorghe nu a considerat să declare veniturile şi sursa veniturilor soţiei în declaraţia de avere şi interese”, spune Poienaru pe blogul lui, antoniupoienaru.finantare.ro.

Răzvan Robu