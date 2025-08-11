Două nave chineze au intrat în coliziune luni, în timp ce urmăreau o ambarcațiune a Pazei de Coastă a Filipinelor în proximitatea recifului Scarborough, zonă disputată din Marea Chinei de Sud, potrivit relatărilor publice și imaginilor difuzate de Manila.

Înregistrările arată o navă a Gărzii de Coastă chineze și o navă militară chineză, identificată prin numărul 164, lovindu-se cu putere în timpul manevrelor de blocare a vasului filipinez BRP Suluan.

Autoritățile filipine au precizat că au oferit asistență imediată, inclusiv pentru recuperarea unei persoane căzute peste bord și îngrijiri medicale pentru eventuali răniți, însă echipajele chineze nu au răspuns apelurilor lor.

A Chinese navy warship and a China Coast Guard vessel ended up colliding with each other early Monday morning when they attempted to sideswipe a PCG ship in a deadly cat and mouse game approximately 10.5 nautical miles east of Panatag Shoal.



Paza de Coastă a Chinei nu a comentat direct coliziunea, afirmând însă că a luat „măsurile necesare” pentru a monitoriza, bloca și îndepărta navele filipineze din apropierea recifului Scarborough, pe care Beijingul îl consideră parte a apelor sale. Incidentul survine pe fondul unei serii de confruntări tot mai frecvente între China și Filipine în această zonă strategică, unde Manila își revendică drepturi suverane și își menține patrulele și asistența pentru pescarii locali.

