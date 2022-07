La două luni de la decizia Consiliului Local Telciu de a părăsi ADI Apă-Canal și a renunța la furnizorul de apă Aquabis, autoritățile locale se sucesc și revin la Aquabis. Între timp, Primăria Telciu n-a reușit să furnizeze apă potabilă populației, fiind chiar somată în acest sens de Instituția Prefectului, în context de secetă.

Săptămâna trecută, Consiliul Local Telciu a votat, într-o ședință transmisă inclusiv pe Facebook, un proiect de hotărâre, care vine să-l modifice pe cel votat în urmă cu două luni, prin care comuna renunța la serviciile Aquabis și părăsea ADI Apă-Canal.

Prin hotărârea votată săptămâna trecută, Consiliul Local Telciu decide să rămână clientul Aquabisului până când Primăria va fi pregătită să asigure de una singură apa potabilă populației.

Se pare că în aceste două luni, Primăria Telciu care a preluat în mai rețeaua Aquabisului, n-a reușit să furnizeze apă potabilă populației. Potrivit primarului Sever Mureșan, Aquabisul a preluat stația de tratare și rețelele înainte ca Consiliul Local să se pronunțe, tocmai din cauza situației disperate.

Una dintre instituțiile care a forțat mâna Consiliului Local a fost tocmai Prefectura, care, în context de secetă, a cerut Primăriei Telciu să facă cumva să asigure apa potabilă populației. I-a cerut de asemenea să modifice și vechea hotărâre astfel încât până la ruperea totală de Aquabis, furnizorul să continue să își facă treaba.

„Știți că am preluat în luna mai activele de la Aquabis, tot ce însemna rețele, care erau date spre exploatare către Aquabis. Am preluat și cele făcute din fonduri europene de către ei. Am propus totodată pentru aceeași hotarâte un termen de 36 de luni în care să achiziționăm bunurile lor, din fonduri proprii. Nu ni s-a acceptat această variantă și am ajuns în situația în care nu am mai putut să furnizăm apă potabilă. Am fost convocați la Prefectură din cauza stării de secetă și a obligației noastre de a asigura apă potabilă populației. Ni s-a atras atenția că în hotărârea respectivă am omis ca până la intrarea în funcțiune a unui sistem propriu, Aquabis să ne asigure furnizarea apei potabile la populație. Atunci am venit cu un proiect de hotărâre care modifică hotărârea anterioară și se aprobă ca în perioada de tranziție, până la preluarea și îndeplinirea tuturor condițiilor de exploatare a serviciului propriu de apă și canalizare, tratarea apei să fie asigurată de către Aquabis, în baza unui contract de furnizare”, a explicat Sever Mureșan în ședința de Consiliu Local.

„Daune” de peste 6 milioane de lei

Despărțirea de Aquabis și renunțarea la ADI Apă Canal a fost cu atât mai complicată cu cât furnizorul de apă a cerut Primăriei Telciu să plătească sumele investite în comună, inclusiv cele din fonduri europene, în ultimii ani.

În această perioadă de două luni, furnizorul de apă a trimis mai multe somații către Primăria Telciu în care cere să i se plătească sumele investite în comună. Inclusiv Ministerul Fondurilor Europene a trimis o somație de plată către Primăria Telciu.

Într-o adunare populară, primarul Sever Mureșan i-a anunțat pe cetățenii comunei că trebuie să returneze celor de la Aquabis și Ministerului Fondurilor Europene peste 6,5 milioane de lei.

Prima consecință a ieșirii din ADI Apă-Canal ar fi chiar blocarea conturilor și oprirea tratării apei, lucru ce s-a și întâmplat. Dacă nu se revenea la Aquabis, Telciu risca falimentul.

În urmă cu câteva săptămâni, compania de apă Aquabis a refuzat să predea gratuit Primăriei stația de filtrare a apei, solicitând suma de 1,5 milioane de lei, în schimbul acesteia.

„Bineînțeles, noi nu suntem de acord cu faptul că Aquabis nu dorește actualmente să predea stația de filtrare spre comună, în ciuda faptului că au fost predate celelalte rețele, invocând că Primăria Telciu trebuie să le dea 15 miliarde de lei vechi, pe care ei îi pretind ca bani proprii, după ce au contribuit la nivelul comunei cu 9% din investiție, care era unadeva la un milion de euro. Acest lucru nu se justifică, deoarece 9% nu ar fi 15 miliarde, ci ar fi undeva la 5 miliarde, nu știm pe ce criteriu ar fi calculat această sumă”, explica Nelu Pop, unul dintre liderii protestelor de la Telciu, acum câteva săptămâni.

Odată cu renunțarea la ADI Apă-Canal, Primăria Telciu s-a trezit că localitatea Bichigiu va rămâne în continuare fără apă la robinet, după ce Aquabis, în contextul dat, a refuzat să continue acolo investițiile de alimentare cu apă.

Aquabis a împărțit Telciu în două tabere

Ce s-a întâmplat în mai la Telciu este cu siguranță fără precedent. Niciunde și niciodată populația nu a făcut atâtea presiuni pentru ca aleșii locali să voteze un anumit proiect.

Consiliul Local Telciu s-a întrunit de mai multe ori până când consilierii au fost de acord să voteze după cum le-a cerut populația. Totul a pornit de la refuzul unui număr însemnat de cetățeni de a semna contractele cu furnizorul Aquabis.

Oamenii au fost nemulțumiți de noile tarife, în condițiile în care o familie cu mai mulți membri ajungea să plătească lunar pentru apă câteva sute bune de lei. Dacă până în 2020, o familie plătea anual pentru apă 100 de lei și 65 de lei pentru canalizare, acum avea de scos din buzunare peste 1.000 de lei, de 10 ori mai mult decât acum doi ani.

Cetățenii i-au cerut inclusiv demisia lui Sever Mureșan, începând demersurile la Instituția Prefectului pentru organizarea unui referendum în acest sens. Și Consiliului Local i s-a cerut același lucru. Cetățenii acuzau Consiliul Local și pe primarul Sever de „nesocotirea intereselor generale ale colectivității locale și neexercitarea atribuțiilor ce le revin, potrivit legii”.

În scrisoarea trimisă Instituției Prefectului, cetățenii care se află în spatele acestui demers vorbesc și de „încălcarea flagrantă a dispozițiilor legale impuse de normele de mediu în ceea ce privește situația râurilor contaminate de copacii lăsați în albie în urma tăierilor” sau de „nerespectarea legii în ceea ce privește autorizațiile de construire în comună și lipsa de atitudine în acest sens”.

În scrisoare se mai vorbește și de întârzieri mari, nejustificate în soluționarea cererilor cetățenilor, lipsa de transparență în gestiunea proprietăților publice și transmiterea către cetățeni de date eronate privind costurile apei și alte proceduri.

„Noi, cetățenii din comuna Telciu, putem lua măsuri împotriva abuzurilor și să ne manifestăm legal pentru apărarea drepturilor și intereselor proprii. Legislația ne apără, dar și noi trebuie să ne apărăm recurgând la procedurile legale pentru proasta administrare și batjocora la care ne expune actualul primar”, se mai arată în scrisoarea care a ajuns la Instituția Prefectului.

Conflictul dintre primar și cetățeni a escaladat inclusiv la predarea rețelelor de către Aquabis. La procedură au asistat mai mulți cetățeni, iar unul dintre ei a încercat să filmeze și să transmită live pe Facebook tot ce se întâmpla în primărie.

Acest lucru l-a înfuriat pe primarul comunei Telciu Sever Mureșan, care și-a ieșit din minți și i-a dat omului peste mână și telefon, cerându-i să părăsească instituția. Totul s-a terminat cu plângeri penale, întrucât cetățeanul în cauză a depus plângere penală pe numele primarului, pentru purtare abuzivă și distrugere.

