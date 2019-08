In ce situatii ai nevoie de fisa pentru permis auto? Aceasta este metoda prin care o poti obtine rapid

Fiind un act necesar tuturor persoanelor care au nevoie sa obtina carnetul de conducere pentru prima oara, este important de stiut ca fisa pentru permis auto este obligatorie si in alte situatii.

Multi nu stiu exact cand au nevoie de acest document si se pot confrunta cu situatii neplacute. Prin urmare, pentru a scapa de orice dubiu, iti prezentam cazurile in care fisa permis auto este obligatorie:

– cand urmezi cursurile unei scoli de soferi (aviz medical obtinere permis auto, insotit de aviz psihologic);

– daca ai permisul auto expirat sau atunci cand trebuie sa il reinnoiesti (analize medicale preschimbare permis auto fara aviz psihologic);

– cand ti se anuleaza sau suspenda permisul auto pentru diverse abateri (certificat medical redobandire permis auto fara aviz psihologic).

In ce situatii nu este necesara fisa pentru permis auto?

Exista cateva cazuri in care nu vei avea nevoie de fisa medicala pentru permis auto. Iata care sunt acestea:

– daca permisul a fost furat;

– cand permisul a fost pierdut;

– atunci cand titularul permisului si-a schimbat numele;

– daca permisul a fost deteriorat.

Fisa pentru permis auto este valabila la nivel national pentru o perioada de 6 luni. Acest act cuprinde o serie de examinari medicale care atesta starea de sanatate a unei persoane, motiv pentru care va fi completat cu urmatoarele informatii:

Datele personale: nume, prenume, domiciliu, data nasterii;

Numarul si seria actului de identitate;

Rezultatele analizelor medicale pe categorii de specialitate: medicina interna, oftalmologie, psihiatrie, neurologie, ORL, ortopedie-traumatologie.

Seful clinicii va pune parafa si semnatura, in functie de fiecare caz in parte, alaturi de concluzia APT sau INAPT pentru a conduce autovehicule. In plus, viitorii soferi trebuie sa declare ca nu sunt in evidenta niciunei unitati medicale cu boli cronice, precum tulburari de ritm cardiac, hipertensiune arteriala cu mari complicatii, pareza partiala, infarct miocardic, diabet zaharat, tulburari de natura psihica, insuficienta renala, epilepsie sau cardiopatie ischemica. De asemenea, persoana care isi doreste sa obtina fisa permis auto trebuie sa declare ca nu este consumatoare de alcool si de droguri.

Ce documente trebuie sa ai asupra ta inainte de a te prezenta la o clinica?

Pentru a obtine fisa pentru permis auto, va trebui sa te prezinti la o unitate medicala autorizata, avand asupra ta urmatoarele documente:

– cartea de identitate;

– fisa de scolarizare, daca urmezi scoala de soferi;

– adeverinta de la medicul de familie, in care sa se mentioneze ca solicitantul este apt pentru a conduce (sau parafa din partea medicului de familie pe fisa pentru permisul auto la punctul B), in cazul in care pacientul figureaza cu boli cronice in evidenta medicului de familie;

– in cazul in care suferi de diabet, trebuie sa ai o scrisoare medicala de la medicul diabetolog, in care sa fie trecute diagnosticul, tratamentul si confirmarea ca esti apt pentru a conduce.

De asemenea, daca porti ochelari, trebuie sa te prezinti cu acestia la unitatea medicala respectiva.

Cum obtii rapid fisa pentru permisul auto?

Daca vrei sa beneficiezi de un timp redus pentru efectuarea analizelor medicale necesare obtinerii fisei pentru permis auto, poti apela la serviciile oferite de StandardMed, o clinica autorizata cu o experienta dovedita in domeniu. Vei obtine fisa medicala in maximum o ora si jumatate de la completarea formularelor, la cel mai bun raport calitate – pret!