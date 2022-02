Metropolis Grup este cu un picior în groapă și se luptă să scape de faliment. Problemele pentru firma condusă de Radu Chifa și moștenitorii lui Petru Rus, decedat în august 2020 după o grea suferință din cauza unei boli incurabile, au început în urmă cu 5 ani. La acea vreme, ANAF a încercat să execute silit mai multe bunuri mobile ale firmei, dar și Hotelul Metropolis. Ca să nu piardă bunurile, Metropolis Grup a cerut în instanță intrarea în insolvență și posibilitatea de reorganizare o societății. Cum lucrurile nu s-au îndreptat foarte mult, anul trecut Fiscul a cerut în instanță intrarea în faliment a Metropolis Grup. Instanța a zis însă pas.

Ca să scape de executările silite demarate de ANAF, în septembrie 2017, Metropolis Grup a cerut în instanță intrarea în insolvență, iar un prim pas a fost suspendarea executărilor silite, solicitare admisă de judecătorul sindic. Concret firma condusă pe atunci de tandemul Radu Chifa-Petru Rus ar fi urmat să la acea vreme să piardă mai multe bunuri mobile care au fost scoase la vânzare de Fisc, astfel că cei doi au fost nevoiți să se miște repede.

Au obținut suspendarea executărilor silite

Când au cerut suspendarea executării silite, cei de la Metropolis au motivat că “bunurile mobile, autoturisme şi autoutilitare, sunt utilizate în scopul îndeplinirii obiectului de activitate al societăţii, fiind necesare aprovizionării, întreţinere tehnică, asigurare service, puncte de service”.

Numai că cei de la Fisc au pus ochii și pe Hotel Metropolis, care și acesta a fost scos la vânzare, tot în septembrie 2017, după ce patronii firmei au reușit să obțină suspendarea vânzării bunurilor mobile.

Licitaţia hotelulului era programată pentru data de 26 septembrie 2017. Ca să nu rămână fără cel mai de preț bun al lor, fără de care ar fi fost terminați, cei de la Metropolis au arătat în instanță că „imobilul «complex hotelier şi de agrement, restaurant, în regim de înălţime S+P+2E»” este singurul bun al societăţii debitoare”, astfel că în cererea de deschidere a procedurii reprezentanții firmei bistrițene și-au manifestat în mod expres intenţia de reorganizare, care va putea avea loc în exploatarea hotelului.

A fost întocmit un tabel al creditorilor, cu ANAF în frunte, fiscul având de recuperat cei mai mulți bani, anii au trecut, însă lucrurile nu s-au îmbunătățit deloc, mai ales că în 2020 a lovit și pandemia de coronavirus, iar sectorul HORECA, din care face parte și Metropolis, a fost afectat crunt. Datoriile, în loc să scadă, au crescut. Drept dovadă, dacă în 2016 Metropolis Grup a terminat anul cu datorii în cuantum de 69.896.406 lei, la finele anului 2020 avea datorii de 71.288.689.

Fiscul i-a vrut în faliment

Drept urmare, anul trecut, ANAF, care este înscrisă cu o creanţă totală de 20.715.115 lei reprezentând un procent de 23,29% din masa credală, a cerut falimentul celor de la Metropolis.

“De la data confirmării planului de reorganizare societatea a achitat parţial ratele prevăzute in planul asumat de reorganizare economico-social; bugetul de stat, mai mult decât atât pe parcursul derulării procedurii de reorganizare, aceasta a acumulat noi obligaţii bugetare astfel ca, creanţa instituţiei a crescut de la 15.489.044 lei (….), la suma de 21.874.890 lei (creanţa la zi), conform fişei sintetice pe care o a anexat-o, astfel ca a solicitat dispunerea intrării debitoarei în procedura falimentului.

Cererea se întemeiază pe prevederile art.143, al.1 si al.3, art.145 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa conform cărora: În opinia sa acest text de lege trebuie interpretat in coroborare cu prevederile art.102 ,al.6 din Legea 85/2014 „creanţele născute după data deschiderii procedurii, în perioada de observație sau in procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezulta , nefiind necesara înscrierea ta masa credală.” Prin urmare, o societate in insolvenţă trebuie sa achite obligaţiile anterioare deschiderii procedurii si înscrise in Tabelul definitiv conform graficului de plata al planului de reorganizare, însă trebuie sa plătească si obligaţiile curente, născute pe perioada de reorganizare, care trebuie achitate Lunar conform termenelor de plata stabilite prin titlurile de creanţa. A considerat întrunite condiţiile cerute de Legea nr.85/2014 întrucât: obligaţiile bugetare cuprinse in Tabelul definitiv de creanţe si in graficul de plăţi al planului de reorganizare au fost achitate doar parţial de către debitoare întrucât aceasta avea obligaţia asumata de a achita pe lângă creanţele proprii și creanţele datorate creditoarei DGRFP Cluj (..) pentru alte două societăţi (….), în calitate de garant, conform Tabelului definitiv de creanţe si a graficului de plăţi, însă sumele datorate pentru acestea nu au fost achitate. În fapt, debitoarea a achitat de la începutul procedurii de reorganizare doar suma de 20.000 lei (cum se arata de altfel si in ultimul raport de activitate al administratorului judiciar CLI. loja Paula Sabina), reprezentând rate de plată pentru creanţele proprii. Pe parcursul procedurii s-au acumulat obligaţii bugetare semnificative, prin ultima cerere de plata depusa la dosar de către instituţia (nr.32.405/07.05.2021) s-a solicitat plata obligaţiilor curente in cuantum de 1.056.719 lei, însă aceste obligaţii nu au fost achitate pana la data cererii. În plus față de cele mai-sus menţionate a arătat ca instituţia a mai formulat și o precizare a cererii de admitere a creanţelor nr. BNG-REG-14.384/31.07.2019 prin care a solicitat înscrierea instituţiei noastre pe Tabelele de creanţe și în graficul de plăţi cu o creanţă de 5.465.687 lei stabilită în urma inspecţiei fiscale efectuate asupra activităţii debitoarei în luna iulie 2019. Cererea a fost depusă la dosarul cauzei pentru termenul din data de 20.09.2019, iar instanţa de judecata a pus în vedere administratorului judiciar să analizeze cererea și să formuleze un răspuns, însă până la data cererii niciunul dintre administratorii judiciari nu i-a comunicat un răspuns, nici nu au cuprins într-un raport de activitate menţiuni cu privire la aceasta. În concluzie, a arătat ca debitoarea Soc. Metropolis Grup SRL înregistrează la data prezentei obligaţii bugetare restante către bugetul de stat în cuantum total de 21.874.890 lei, conform fișei sintetice totale anexate. A menţionat faptul ca până la data promovării prezentei cereri de intrare în procedura de faliment a debitoarei Soc. Metropolis Grup SRL, organul fiscal a analizat pe toată perioada procedurii de reorganizare oportunitatea promovării unei astfel de cereri raportat la respectarea principiului acordării unei șanse debitorului de redresare eficienta si efectiva a afacerii, respectiv de asigurare a unui tratament egal al creditorilor de acelaşi rang și având totodată în vedere situaţia economică si starea pandemica (starea de urgenta/starea de alerta) raportat La obiectul de activitate al societăţii. Dat fiind ca debitoarea nu a achitat integral ratele de plata ale planului de reorganizare, nici obligaţiile fiscale curente născute pe parcursul procedurii, obligaţii de plată pentru care a formulat și depus la dosar mai multe cereri de plată, a solicitat instanţei admiterea cererii noastre astfel cum a fost formulată, apreciind ca sunt pe deplin aplicabile prevederile art. art.143, al.1 si al. 3 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență”, au arătat cei de la ANAF, în instanță.

Au obținut un milion de euro pe un apartament de 6 camere

De cealaltă parte, reprezentanții Metropolis au arătat că se pregătesc să scoată la vânzare prin licitație un apartament din cadrul hotelului, cu șase camere și dependințe aflat la etajul trei al clădirii și evaluat la 430.000 de euro, astfel că sperau să poată achita o parte din banii datorați ANAF. Drept urmare, instanța a respins cererea ANAF de a fi declarat falimentul celor de la Metropolis Grup, și totodată a admis și modificarea planului de reorganizare a firmei.

Curând după aceea, respectivul apartament a fost vândut la licitație cu strigare, la care au participat mai multe firme de construcții. După a 18-a strigare, bunul imobil a fost adjudecat cu 1.161.000 de euro de către Îndemânarea Construct YND SRL prin Alexandru Darius Simionca, care a pus banii jos în 23 decembrie 2021.

Din suma plătită de cumpărător, circa 700.000 de euro s-au dus în conturile ANAF. Din banii rămași, mare parte – circa 235.000 de euro – au fost achitați pentru datoriile acumulate plata facturilor de energie, gaz, apă și telefonie.

Probleme nu se opresc aici, fiindcă și celelalte firme din imperiul Metropolis sunt pe buza prăpastiei. Despre acestea, într-un episod viitor.