Iata 2 antrenamente cardio pe bicicleta fitness care te vor ajuta sa iti atingi rapid obiectivele sportive!

Modul de viata sedentar si lipsa timpului reusesc sa ne tina, din pacate, departe de forma fizica pe care o dorim. Pe deasupra, un program de alimentatie sanatos poate fi greu de respectat, astfel incat obstacolele pe care trebuie sa le depasim pentru a castiga o silueta “de revista” sunt destul de multe. Cea mai eficienta metoda de a da jos cateva kilograme si de a ne mentine sanatatea corpului este folosirea intensa a unui aparat ce permite exercitii cardio, precum bicicleta fitness.

Din pacate, in salile de sport sau acasa, utilizatorii care folosesc acest tip de aparate fitness nu au un obiectiv clar sau un program de exercitii bine definit, asadar multe dintre antrenamentele pe bicicleta fitness sunt foarte anoste si implica un minimum de efort, ajungand astfel la rezultate slabe. Acesta este cazul persoanelor care nu vor cu adevarat o schimbare in bine, ci doar cauta o scuza pentru a dovedi nefunctionala inca o metoda de slabit ce presupune efort si determinare.

Daca perseverenta te caracterizeaza, atunci antrenamentele pe bicicleta fitness iti vor oferi rezultate uimitoare, mai ales daca adaptezi regimul alimentar si alegi un program de exercitii care sa te solicite. Pentru a te sprijini in eforturile sportive, in randurile urmatoare vei descoperi doua antrenamente pe bicicleta fitness care te vor ajuta sa pierzi rapid greutatea in exces si iti vor imbunatati sistemul cardiovascular si starea generala de sanatate, precum si rezistenta la efort sustinut.

Antrenamentul pentru slabit

Daca doar pedalezi mecanic pe bicicleta fitness pentru jumatate de ora la un minimum de efort, nu faci decat sa crezi ca te apropii de obiectivele sportive pe care ti le-ai propus. Corpul tau se va obisnui rapid cu efortul redus, iar rezultatele probabil ca vor intarzia sa apara. Pentru a asigura o ardere eficienta a caloriilor, organismul tau trebuie sa simta socul asigurat de un efort intens, astfel incat sa consume din depozitele de grasime acumulate in corp. Iata etapele antrenamentului pentru slabit pe bicicleta fitness:

– incalzeste-te timp de 5 minute pedaland cu viteza mica la rezistenta mica;

– 5 minute de pedalat rapid la o rezistenta mica;

– 5 minute de pedalat lent la o rezistenta mare;

– 4 minute de sprinturi Tabata: 20 de secunde de efort maxim urmate de 10 secunde de recuperare – 8 serii;

– 5 minute de revenire pedaland cu viteza mica la rezistenta mica.

Antrenamentul pentru marirea rezistentei la efort

O metoda foarte simpla si la indemana pe care o poti folosi atat pe bicicleta fitness, cat si pe alte aparate, pentru a-ti creste rezistenta la efort si pentru a-ti imbunatati conditia fizica este cea care se ghideaza dupa Ritmul Cardiac Maxim (RCM). Atingand si mentinand un nivel cardiac ridicat, vei reusi sa-ti imbunatatesti simtitor anduranta prin cresterea capacitatii de recuperare dupa sesiuni de activitate fizica intensa si efort sustinut.

Cele mai multe modele de bicicleta fitness pe care le poti gasi pe piata in acest moment iti vor putea oferi informatii despre ritmul cardiac fie cu ajutorul curelei wireless pentru monitorizarea pulsului, fie prin senzorii din manerele aparatului. Daca aceste optiuni nu sunt disponibile pe modelul pe care l-ai ales, te poti orienta in functie de Rata de Efort Perceput (REP). Aceasta este o scara de la 1 la 10 care te ajuta sa evaluezi efortul depus in timpul fiecarui exercitiu, unde 1 este usor, 5 este efort moderat, iar 10 este limita superioara de solicitare la care poate ajunge corpul tau. Iata programul de antrenament propus:

– incepi cu o incalzire de 5 minute pedaland lejer;

– 5 minute in zona 50-60% RCM sau 4-5 REP;

– 5 minute in zona 60-70% RCM sau 6-7 REP;

– 5 minute in zona 70-80% RCM sau 7-8 REP;

– 2 minute de efort sustinut in zona de 80-90% RCM sau 8-9 REP;

– 10 minute: lasa ritmul cardiac sa scada la valoarea de 60% din maxim, apoi readu-l la 80-90% si incearca sa depasesti 90%, dupa care micsoreaza-l din nou pana la 60-70%. Continua sa repeti acest proces pe toata durata celor 10 minute.

– incheie antrenamentul pe bicicleta fitness cu o perioada de 5 minute de revenire, pedaland usor.

