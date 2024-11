Site-ul partidului extremist AUR a fost spart de hackeri miercuri dimineață. În locul conținutului obișnuit, pe prima pagină a site-ului apar mesaje în limbile rusă și engleză, plus numele lui Traian Băsescu, o fotografie cu Marcel Ciolacu și link la clipul unei manele, arată StiripeSurse.

”We have for sale all AUR database and all sensitive informations(all private dms).

and a private sextape with George Simion

This domain is confiscated by Russia”, e textul care apare pe site.

Unii utilizatori au dificultăți în accesarea site-ului la ora publicării acestui articol.

