Guvernul urmează să aprobe în ședința de joi numărul maxim de posturi pentru Garda Forestieră Națională și instituțiile din subordine: 842 în total, potrivit unui proiect aflat pe ordinea de zi.

Proiectul prevede că aparatul central al Gărzii Forestiere Naționale va avea 82 de posturi (45 pentru personal cu pregătire în silvicultură și 37 auxiliar), iar gărzile forestiere teritoriale vor însuma 760 de posturi, din care minimum 85% rezervate specialiștilor silvici, restul fiind pentru funcțiile suport (juridic, economic, HR, achiziții, investiții, administrativ, comunicare, IT, audit).

Executivul discută și modificarea prin ordonanță de urgență a OUG nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, pentru a ancora în lege aprobarea prin hotărâre de guvern a Strategiei naționale privind managementul integrat al zonei costiere și pentru a stabili responsabilități clare și corelarea planurilor urbanistice locale cu Planul de management integrat al zonei costiere, în linie cu recomandările OCDE. Nota de fundamentare indică necesitatea alinierii la practicile internaționale și consolidarea cadrului de coordonare între autorități.

Pe agendă mai figurează, în primă lectură, o OUG privind gestionarea investițiilor finanțate din PNRR și din fonduri publice naționale, cu obiectivul de a diminua riscurile fiscale generate de supracontractare și de a menține proiectele cu șanse reale de implementare în termenele PNRR.

În nota de fundamentare, prin prezenta ordonanţă de urgenţă se urmăreşte:

– atenuarea riscului fiscal sistemic, iminent şi de o gravitate excepţională, generat de o supracontractare masivă şi necorelată cu realităţile bugetare a proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri europene, în special prin Politica de Coeziune şi PNRR;

– diminuarea portofoliului de angajamente financiare viitoare care depăşeşte în mod manifest capacitatea de susţinere a bugetului naţional, prin menţinerea acelor proiecte care au şanse reale de a se implementa în termenul final al PNRR;

– adoptarea unor măsuri corective ferme şi imediate, precum şi modalitatea de ajustare a contractelor de finanţare încheiate astfel încât acestea să se încadreze în anvelopa financiară renegociată a PNRR;

– evitarea unor consecinţe macroeconomice severe şi diminuarea riscului de neîncadrare în traiectoria fiscală asumată de România în cadrul planului fiscal;

– instituirea unui control riguros, centralizat şi transparent al cheltuielilor publice aferente proiectelor de infrastructură finanţate din surse europene printr-un set de măsuri structurate, menite să restabilească disciplina bugetară şi să prioritizeze investiţiile în funcţie de maturitate şi sustenabilitate financiară;

– suspendarea până la aprobarea de către Comisia Europeană a Deciziei de modificare a Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României modificată prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 5 decembrie 2023, a încheierii sau emiterii contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă de către coordonatorii de reforme şi/sau investiţii, agenţiile de implementare şi responsabilii de implementarea investiţiilor specifice locale, după caz, aşa cum sunt definiţi în OUG nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.

Executivul va aproba, prin hotărâre, modificarea HG nr. 1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile.

Se propune abrogarea prevederii privind obligaţia de vânzare a minimum 50% din cantitatea de material prin intermediul Bursei Române de Mărfuri, în scopul: flexibilizării procesului de valorificare a materialelor colectate; eliminării barierelor administrative şi a restricţiilor nejustificate de concurenţă; alinierii la cerinţele Regulamentului (UE) 40/2025; stimulării investiţiilor private în sectorul reciclării prin facilitarea accesului direct la materialele colectate; reducerii costurilor administrative şi operaţionale ale administratorului SGR, conform notei de fundamentare.

Astfel, administratorul SGR va avea posibilitatea să comercializeze materialele rezultate din colectare printr-o procedură transparentă şi competitivă, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind trasabilitatea deşeurilor şi obligaţiile de raportare, se precizează în document.

Va fi adoptat şi un memorandum privind mandatarea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) în vederea finalizării ajustării PNRR în conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 241/2021, cu modificările şi completările ulterioare.

Un alt memorandum vizează o Informare privind implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021-2025 şi necesitatea eforturilor suplimentare în vederea atingerii ţintei PNRR.

