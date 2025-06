Corupția din Portul Constanța este pusă sub lumina reflectoarelor de propriii săi angajați, într-o scrisoare anonimă trimisă Ministerului Finanțelor.

Un grup de vameși din Constanța a transmis o sesizare anonimă către Ministerul Finanțelor și Autoritatea Vamală Română, semnalând corupție la Vama Constanța și nereguli grave în activitatea instituției.

Demersul a venit după ce mai multe investigații de presă, din partea G4Media.ro și Info Sud-Est (ISE) au evidențiat blocarea nejustificată a mărfurilor unor companii. Scrisoarea îi vizează direct pe Alexandru Mateiciuc, directorul adjunct al vămii, și pe alți angajați, acuzați de luare de mită și de favorizarea anumitor firme. Mateiciuc, amintim, este fost suspect în Dosarul „Murfatlar”, prin care a fost acuzat de gestionarea preferențială a mărfurilor din Portul Constanța.

Până la această oră, nici Alexandru Mateiciuc și nici reprezentanții Autorității Vamale nu au oferit un răspuns public acuzațiilor. În urma sesizărilor, Ministerul Finanțelor a trimis de urgență corpul de control la Vama Constanța, conform surselor citate de presă.

Documentul, intitulat „Sesizare acte de corupție și susținere pentru evaziune fiscală la Biroul Vamal Constanța”, este semnat de „Grupul Vameșilor Corecți” și conține detalii despre modul în care ar funcționa corupția la Vamă, în Portul Constanța.

Autorii explică faptul că nu își dezvăluie identitatea de teama represaliilor, însă confirmă că sesizarea provine de la angajați și foști angajați ai biroului vamal.

Vameșii susțin că firmele se plâng zilnic de întârzieri nejustificate, ceea ce le provoacă pierderi financiare, și leagă aceste probleme de „lipsa comisioanelor la plic”:

„Ne este teamă de repercursiuni (sic!), dar nu mai putem accepta situația, vrem să fim lăsați să ne facem treaba”.

Ei acuză existența unui „grup infracțional condus de acesta” (Alexandru Mateiciuc) și spun că directorul adjunct a creat un sistem de favorizare a unor angajați, plasându-i strategic în funcție de propriile interese, chiar dacă aceștia nu au experiența necesară.

Scrisoarea menționează și existența unui grup de comisionari vamali privilegiați, ale căror mărfuri sunt procesate cu prioritate. De asemenea, vameșii reclamă depunerea de acte false la importuri și lipsa garanțiilor obligatorii pentru anumite firme.

O altă problemă semnalată este faptul că o angajată a fost chemată din concediu medical pentru a întocmi declarații vamale, deși legal nu avea dreptul să lucreze în acea perioadă.

În final, semnatarii subliniază haosul din registrele vamale, acuzând lipsa de pregătire a unor angajați care „nu știu să facă un control documentar, nu știu unde să se uite pe o lucrare”.

Prin această scrisoare, corupția la Portul Constanța este adusă în atenția autorităților, iar vameșii cer măsuri urgente pentru corectarea situației.

Scrisoarea integrală a vameșilor din Constanța:

”SESIZARE ACTE DE CORUPTIE SI SUSTINERE PENTRU EVAZIUNE FISCALA LA BIROUL VAMAL CONSTANTA NORD

Seful adjunct Mateiciuc Alexandru a făcut graficul de serviciu prin care repartizează lucrătorii vamali în compartimente după prietenii și bunul plac.

In mod normal , lucrătorii se repartizează după experienta profesionala și pregătire. A se vedea seful de tura Oprea Virgil care a trecut ca rata prin balta în vama , iar ajutor a fost pusă o fata care este nou angajată fără experienta care nu are ce cauta acolo.

La compartiment containere sef este Suliman Diner , lucrător vamal foarte controversat de a lungul timpului, care a făcut un grup foarte strâns și impenetrabil cu Rosculet Valentin, prieten bun cu Mateiciuc, Visalon Ionela mana dreapta a lui Diner care executa ordinele fără sa stea pe gânduri, și acorda liber de vama la tranzite fără ca acestea sa fie prelucrate informatic, Moldoveanu Mirela și Gafița Daniel care fac control documentar și care profesional sunt depășiți.

Si când sunt multe plangeri se trimit importuri pentru a fi lucrate și la Branisteanu Raluca fără ca aceasta sa fie cuprinsa în graficul de serviciu la compartiment containere.

Comisionarii care au trecere vin în biroul lui Diner și așează propriile lucrări deasupra pentru a fi lucrate cu prioritate. Ceilalți comisionari așteaptă cu săptămânile sa li se prelucreze lucrările.

La controlul fizic totul se rezolva cu Moldoveanu Marian, Samir și Pungă.

Mateiciuc care este foarte bun prieten cu Terinte, comisionar Schenker care depune acte false la importurile lui Azochim. Tot cu sprijinul lui Mateiciuc , Azochim nu depune garanții , după cum cere procedura de vămuire.

Terinte cu stiinta lui Mateiciuc a pus-o pe Mircioaga Steliana sa lucreze DVI-uri (declarație vamală import, n.red.) cu contingente in timp ce era in concediu medical pe o perioada de 6 luni. DVI-urile sunt nule de fapt deoarece in timpul concediului medical raporturile de serviciu sunt suspendate.

În compartiment tura de serviciu în registru de tinere evidenta operativa este un dezastru. Din cauza lipsei de pregătire profesionala nu se tine o evidenta corecta la marfa descărcată de pe nava . Este jale. Cei veniți prin transfer sau noi veniți nu stiu sa facă un control documentar, nu știu unde sa se uite pe o lucrare.

VREM SA SE FACA CURATENIE IN VAMA SI NOI VAMESII SA NU MAI FIM BATAIA DE JOC A LUI MATEICIUC ALEXANDRU SI A GRUPULUI INFRACTIONAL ORGANIZAT CONDUS DE ACESTA!!

SI DACA TOT VORBIM DE GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT, SEFA BIROULUI VAMAL CONSTANTA SUD AGIGEA, EMA OSMAN A SIMTIT CA E ROST DE MAI BINE LA CONSTANTA NORD SI TRAGE TARE SA FIE MUTATA!

PRIMIM ZILNIC TELEFOANE DE LA AGENTII ECONOMICI CARE SE PLANG DE INTARZIERI VOITE DIN CAUZA LIPSEI COMISIOANELOR LA PLIC ! NE ESTE TEAMA DE REPERCURSIUNI, DAR NU MAI PUTEM ACCEPTA SITUATIA, VREM SA FIM LASATI SA NE FACEM TREABA !

Semnat : Grupul Vamesilor Corecti”

