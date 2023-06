Salariații din sănătate și asistență socială se află, începând de astăzi în grevă japoneză, a anunțat Sindicatul Sanitas. Totodată, Federația „Solidaritatea Sanitară” din România – organizație sindicală reprezentativă la nivelul sectorului Sănătate – anunță organizarea Mitingului și marșul Sănătății în ziua de joi, 08 iunie 2023, în București.

Începând cu data de 7 iunie 2023, pentru susținerea revendicărilor membrilor de sindicat ai Federației SANITAS, în perioada negocierilor cu factorii de decizie și până la soluționarea revendicărilor noastre, în toate unitățile sanitare și cele de asistență socială în care avem membri, se desfășoară ”GREVĂ JAPONEZĂ”, fără întreruperea activității, cu purtarea de banderole/ecusoane cu însemnele SANITAS.

În cazul eșuării negocierilor, Consiliul Național al Federației va decide continuarea calendarului de acțiuni.

Revendicările SANITAS sunt:

A. Pentru sectorul de negociere colectivă SĂNĂTATE:

1. Deblocarea posturilor în sistemul sanitar public.

2. Punerea în aplicare, în integralitatea sa, a Legii nr. 153/2017 pentru toţi angajaţii din sistemul de Sănătate.

a. Acordarea salariilor de bază din grilă tuturor angajaților;

b. Calcularea tuturor sporurilor prin raportare la salariul aflat în plată;

c. Calcularea tarifului orar pentru gărzi prin raportare la salariul aflat în plată;

d. Calcularea indemnizației de hrană prin raportare la salariul minim brut pe țară actual.

3. Reluarea discuțiilor asupra proiectului de lege a salarizării cu respectarea principiilor stabilite în cadrul grupului de lucru de la nivelul Ministerului Sănătăţii, acesta asigurând: predictibilitatea creşterii veniturilor fiecărui salariat din sistem; o ierarhie corectă şi echitabilă a salariaţilor din sistem.

4. Finanțarea corectă și suficientă a instituțiilor din Sănătate.

5. Reluarea imediată a negocierilor în vederea semnării Contractului Colectiv de Muncă la nivelul sectorului bugetar SĂNĂTATE.

6. Finanțarea de la bugetul de stat a voucherelor de vacanță în SĂNĂTATE.

7. Garantarea menținerii locurilor de muncă pentru personalul angajat în unitățile medicale din rețeaua CFR și după ce acestea vor fi transferate la alte autorități.

B. Pentru sectorul de negociere colectivă ASISTENȚĂ SOCIALĂ:

1. Deblocarea posturilor în sistemul de asistenţă socială.

2. Punerea în aplicare, în integralitatea sa, a Legii nr. 153/2017 pentru toţi angajaţii din sistemul de Asistenţă socială.

a. Acordarea salariilor de bază din grilă tuturor angajaților;

b. Calcularea tuturor sporurilor prin raportare la salariul aflat în plată;

c. Calcularea indemnizației de hrană prin raportare la salariul minim brut pe țară actual;

3. Începerea discuţiilor asupra proiectului de lege a salarizării unitare a bugetarilor cu respectarea principiilor stabilite în cadrul grupului de lucru de la nivelul Ministerului Sănătăţii, completat cu funcţiile specifice asistenţei sociale, cele două sisteme beneficiind, întotdeauna, de o grilă comună.

4. Finanțarea corectă și suficientă a instituțiilor din Asistenţă socială.

5. Stabilirea imediată a unui calendar de negociere şi semnare a Contractului Colectiv de Muncă la nivelul sectorului de negociere colectivă ASISTENŢĂ SOCIALĂ.

6. Garantarea locurilor de muncă pentru toţi salariaţii din sectorul de negociere colectivă Asistenţă socială – membri ai Federaţiei Sanitas din România.

Totodată, Federația „Solidaritatea Sanitară” din România (organizație sindicală reprezentativă la nivelul sectorului Sănătate) anunță organizarea Mitingului și marșul Sănătății în ziua de joi, 08 iunie 2023, în București.



Programul acțiunilor de protest:

11:00-12:00 Miting în Piața Victoriei

12:00-12:30 Marș din Piața Victoriei către Piața Revoluției

12:30-13:00 Miting în Piața Revoluției / Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii

13:00 -13:30 Marș din Piața Revoluției către Piața Constituției

13-30-14:30 Miting în Piața Constituției

Cele câteva mii de profesioniști din sistemul public de sănătate prezenți la protest vor susține următoarele revendicări:

Acordarea tuturor drepturilor prevăzute de actuala lege a salarizării: Acordarea salariului de bază la nivelul anului 2022 pentru toți angajații din sănătate. Raportarea sporurilor pentru condițiile de muncă la salariile de bază pentru personalul auxiliar sanitar (infirmiere, îngrijitoare, brancardieri), TESA și muncitori sanitari. Raportarea sporurilor de tură și pentru lucrul în zilele libere legale la salariile de bazăîn plată pentru toate categoriile de personal. Plata gărzilor medicilor cu tariful orar al normei de bază. Adoptarea proiectului de lege a salarizării (partea pentru sănătate) negociat cu Ministerul Sănătății (în forma stabilită cu partenerii sociali) și aplicarea cât mai rapidă a acestuia. În forma negociată proiectul de lege asigură: Reașezarea în grila de salarizare a tuturor angajaților din sectorul public de sănătate, începând cu asistentele medicale Posibilitatea unei creșteri efective și relevante a veniturilor angajaților din sănătate Acceptarea propunerilor Federației „Solidaritatea Sanitară” la Contractul colectiv de muncă la nivel de sector, rămase în divergență, încheierea și înregistrarea acestui contact colectiv de muncă. Actualizarea valorii indemnizației de hrană luând ca referință salariul minim în plată și scoaterea ei din calculul limitei aplicabile sporurilor. Deblocarea posturilor în sistemul public de sănătate Creșterea ponderii a cheltuielilor pentru sănătate în PIB la nivelul mediei UE.

Federația „Solidaritatea Sanitară” consideră că soluția la reducerea gradului de nemulțumire a angajaților din sănătate o constituie refacerea încrederii acestora în angajamentele asumate de politicieni atât în cadrul legii salarizării cât și în cadrul negocierilor purtate cu organizațiile sindicale reprezentative.

„În acest sens, politicienii trebuie să înțeleagă că angajații din Sănătate nu pot avea încredere în rezolvarea inechităților salariale prin noua lege a salarizării până când nu le sunt acordate toate drepturile din actuala lege a salarizării (legea nr. 153/2017), exact așa cum sunt prevăzute. În consecință, solicităm anularea de urgență a tuturor prevederilor diferitelor ordonanțe de urgență care au suspendat drepturile prevăzute în legea salarizării și acordare acestor drepturi.



Guvernanții trebuie să înțeleagă că nu pot negocia un proiect de lege a salarizării cu partenerii sociali și apoi să-l modifice după bunul plac, că nu se pot angaja că vor semna contractul colectiv la nivel de sector și să întârzie cu mai bine de jumătate de an onorarea acestei obligații. Guvernanții trebuie să transpună propunerile la contractul colectiv de muncă la nivel de sector și să asigure finalizarea și înregistrarea acestuia. De asemenea, ei trebuie să asume adoptarea proiectului de lege a salarizării (partea privitoare la sănătate) exact în forma negociată cu partenerii sociali și aplicarea de urgență a acestuia.



Participanții la aceste acțiuni vor demonstra guvernaților hotărârea de a continua programul de proteste așa cum a fost anunțat, acesta putând ajunge până la greva generală. Avertizăm politicienii că noi nu schimbăm programul acțiunilor după placul lor și prin înțelegeri conjuncturale, ci doar atunci când sunt onorate așteptările legitime ale angajaților. În consecință, recomandăm Guvernului să se așeze la masa negocierilor (respectând criteriu reprezentativității) înainte de a fi prea târziu, pentru a asigura împreună cele mai bune soluții de onorare a revendicărilor.



Pentru corecta informare a publicului și politicienilor privind legitimitatea revendicărilor și a acțiunilor de protest am publicat deja o prezentare detaliată a problemelor cu care se confruntă profesioniștii din sistemul public de sănătate, ea putând fi găsită aici[1]. În cadrul acestor documente am indicat în mod transparent dovezile și argumentele noastre pentru drepturile solicitate, abordând categoriile profesionale cu numărul cel mai mare de angajați. Aceste analize demonstrează urgența onorării revendicărilor Federației „Solidaritatea Sanitară” de către Guvern, ele nefiind doar expresia dorinței membrilor de sindicat, ci o necesitatea obiectivă”, transmit conducerea federației.

