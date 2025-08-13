O gospodărie din Prundu Bârgăului a fost grav afectată azi-noapte de un incendiu puternic. Flăcările s-au extins și la gospodăria vecină, unde a ars acoperișul unei șure. Incendiul a fost stins după mai bine de cinci ore.

Trei echipaje de pompieri cu autospeciale de stingere, un echipaj de prim ajutor SMURD și SVSU Prundu Bârgăului au intervenit azi noapte în Prundu Bârgăului la un incendiu izbucnit la o casă de locuit și o anexă.

„În urma incendiului a ars o suprafață totală de aproximativ 500 mp din acoperișul casei si a anexelor aferente ( magazie, șură, bucătărie de vară), izolația casei și aproximativ 5 mc de lemn. La casa vecină a fost afectat acoperișul de la șură.

Intervenția a durat aproximativ cinci ore si jumătate”, a transmis ISU Bistrița-Năsăud.

Potrivit sursei citate, sursa probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind efectul termic al curentului electric.